Lider Electric Presentará Soluciones de Cableado Orientadas al Diseño en Expo Nacional Ferretera 2026

Conozca las soluciones de cableado premium de Lider Electric en el Stand 1923 de Expo Nacional Ferretera 2026.

En el Stand 1923, Lider Electric destacará dispositivos de cableado premium y soluciones de energía para proyectos residenciales, comerciales y de desarrollo.

NEWPORT BEACH, CA, UNITED STATES, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Lider Electric, una marca estadounidense especializada en dispositivos de cableado y controles de iluminación con diseño cuidado, participará en Expo Nacional Ferretera 2026 como parte de su compromiso continuo con profesionales de los sectores eléctrico, de construcción y de diseño en México y América Latina. La exposición se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre de 2026 en Expo Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Los visitantes están invitados a conocer al equipo de Lider Electric en el Stand 1923.La exhibición de 2026 presentará una selección enfocada de dispositivos de cableado premium, soluciones de luz guía, cajas de piso y soluciones de energía desarrolladas para sectores residenciales, comerciales, hoteleros y orientadas a proyectos modernos. Lider Electric también presentará configuraciones de dispositivos de cableado de estilo estadounidense y soluciones de producto desarrolladas considerando las necesidades de México y de los mercados de América Latina.Enfoque de MercadoEn desarrollos residenciales, hoteleros, de uso mixto y comerciales, los dispositivos de cableado deben integrarse cada vez más al diseño interior moderno, al mismo tiempo que responden a necesidades prácticas de instalación y funcionamiento confiable en el uso diario. La exhibición de Lider Electric se enfocará en soluciones para espacios donde los dispositivos de cableado, los controles de iluminación y el acceso a energía eléctrica deben cumplir tanto una función práctica como una función de diseño.Productos DestacadosUno de los principales puntos de interés de la exhibición será la Latin America Premium Wiring Device Series de Lider Electric. Como una de las líneas premium de la compañía enfocadas en diseño, esta serie cuenta con un diseño sin marco ni tornillos visibles y un perfil visual limpio, ofreciendo una alternativa moderna a los interruptores y receptáculos tradicionales para desarrollos residenciales de alta gama, interiores comerciales, proyectos hoteleros y otras aplicaciones orientadas al diseño.Otras categorías de productos destacados incluirán:- Guide Light Series con sensor de movimiento PIR y diseños combinados con sensor- Cajas de piso premium- Receptáculos GFCI- Productos con protección contra sobretensiones- Soluciones de riel de energíaLa Guide Light Series está diseñada para apoyar la visibilidad nocturna, aportar mayor comodidad y favorecer el uso eficiente de la iluminación en entornos cotidianos como pasillos, escaleras, recámaras y baños.Lider Electric también presentará cajas de piso premium para interiores residenciales y comerciales de alto nivel, ofreciendo acceso conveniente a energía eléctrica mientras ayudan a mantener una apariencia limpia y terminada en espacios abiertos como residencias de lujo, oficinas, salas de conferencias, espacios comerciales y entornos hoteleros.“Los proyectos modernos requieren cada vez más productos que apoyen tanto los objetivos de diseño como las necesidades prácticas de instalación”, indicó la compañía. “Expo Nacional Ferretera brinda a Lider Electric la oportunidad de reunirse directamente con los profesionales que especifican, distribuyen e instalan estas soluciones en México y América Latina.”Visite a Lider ElectricSe invita a los visitantes a acudir al Stand 1923 de Lider Electric para conocer las líneas de productos destacadas y conversar con el equipo sobre oportunidades de distribución, venta mayorista y proyectos. Los visitantes podrán consultar información adicional de productos y explorar el portafolio regional a través del sitio web del catálogo de Lider Electric para México . También podrán revisar el catálogo de productos para México , disponible para su descarga, y conocer más detalles sobre categorías seleccionadas y especificaciones.Para consultas de venta mayorista, distribución o proyectos, los visitantes pueden contactar a quotes@lider-electric.com. También pueden consultar el perfil digital de Lider Electric dentro de la plataforma de la feria para obtener detalles del expositor, información del stand y actualizaciones relacionadas con el evento.Expo Nacional Ferretera funciona como un punto de encuentro regional para los sectores ferretero, eléctrico, de construcción, iluminación e industrial, facilitando el conocimiento de nuevos productos, las relaciones con proveedores y el desarrollo de negocios en la región.Información del Evento- Evento: Expo Nacional Ferretera 2026- Ubicación: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México- Fecha: 3 al 5 de septiembre de 2026- Stand de Lider Electric: 1923Acerca de Lider Electric Inc.En Lider Electric, transformamos los dispositivos de cableado y los controles de iluminación en soluciones funcionales, seguras y orientadas al diseño para espacios modernos. La misión de nuestra compañía es aportar estilo, versatilidad y desempeño práctico al desarrollo de productos eléctricos. Desde una estética limpia hasta una ingeniería duradera, los productos de Lider Electric están diseñados para integrarse en sectores residenciales, comerciales y orientados a proyectos.

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