Miami Barber Institute incorpora Florida Prepaid College Plans como nueva opción de financiamiento estudiantil

Miami Barber Institute. Escuela de Barbería Acreditada en Miami, FL

Esta nueva opción de financiamiento fortalece los cinco pilares de apoyo económico disponibles para estudiantes elegibles que desean estudiar barbería

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Miami Barber Institute (MBI) se enorgullece en anunciar que los estudiantes elegibles ahora pueden utilizar los planes Florida Prepaid College para ayudar a cubrir el costo de su educación en barbería. La incorporación de Florida Prepaid College Plans representa un importante logro para Miami Barber Institute y crea nuevas oportunidades para las familias de Florida que han invertido en beneficios educativos prepagados para apoyar la educación profesional de sus hijos.

Como la única escuela de barbería acreditada en el condado Miami-Dade que ofrece acceso a Ayuda Financiera Federal, Miami Barber Institute continúa ampliando las oportunidades educativas para quienes desean desarrollar una carrera en la industria de la barbería.

"Todos los días conocemos personas que están listas para convertir su talento, creatividad y ética de trabajo en una profesión", expresó Luis Castillo, Presidente de Miami Barber Institute. "Al aceptar los planes Florida Prepaid College, estamos creando oportunidades adicionales para que los estudiantes y sus familias puedan invertir en ese camino y desarrollar una carrera gratificante en la industria de la barbería. Nos sentimos orgullosos de ampliar los recursos disponibles para los estudiantes mientras se preparan para alcanzar el éxito profesional a largo plazo."

La incorporación de Florida Prepaid College Plans fortalece lo que Miami Barber Institute denomina sus Cinco Pilares de Financiamiento, un modelo diseñado para ayudar a los estudiantes elegibles y sus familias a acceder a una educación en barbería a través de múltiples fuentes de apoyo económico:

• Planes Florida Prepaid College

• Ayuda Financiera Federal, incluyendo las Becas Pell Grant

• Beneficios educativos para veteranos a través del GI Bill®

• Programas de Rehabilitación Vocacional (VR)

• Becas institucionales, incluyendo la Beca por Dificultades Económicas (Economic Hardship Scholarship) de Miami Barber Institute, una beca institucional diseñada para apoyar a estudiantes no tradicionales e inmigrantes que enfrentan desafíos financieros mientras persiguen su meta de convertirse en barberos licenciados al demostrar esiliencia, una sólida ética de trabajo, compromiso con el bienestar de sus familias y una dedicación constante al éxito académico y profesional. La cantidad de becas otorgadas depende del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de la disponibilidad de fondos institucionales.

En conjunto, estas cinco vías de financiamiento ofrecen a los estudiantes múltiples oportunidades para cubrir sus gastos educativos y avanzar hacia una profesión licenciada.

"En Miami Barber Institute entendemos que el talento y la determinación no deberían estar limitados por las circunstancias económicas", agregó Castillo. "A través de nuestra Beca por Dificultades Económicas y de nuestras iniciativas de apoyo financiero, estamos comprometidos con la creación de oportunidades para estudiantes dispuestos a trabajar arduamente e invertir en su futuro.”

Al respecto, Sergio Wong, Director del Campus de MBI señaló "Muchos estudiantes se sorprenden al descubrir la cantidad de recursos que pueden estar disponibles para ayudarles a asistir a una escuela de barbería. Al incorporar Florida Prepaid a nuestras opciones de financiamiento, estamos creando una mayor flexibilidad para estudiantes y familias que buscan una vía accesible hacia una profesión en crecimiento. Nuestra misión es garantizar que cada estudiante calificado tenga la oportunidad de desarrollar una carrera en la barbería, independientemente de sus circunstancias financieras."

Según Natalyn Gutierrez, Directora de Ayuda Financiera de Miami Barber Institute, esta nueva opción fortalece aún más la capacidad de la institución para apoyar a estudiantes provenientes de diversos contextos y experiencias de vida.

"Nuestro equipo de Ayuda Financiera trabaja de manera individual con cada estudiante prospecto para identificar todos los recursos disponibles que puedan ayudarle a financiar su educación", señaló Gutierrez. "Ya sea a través de Ayuda Financiera Federal, Florida Prepaid, beneficios del GI Bill®, Rehabilitación Vocacional o becas institucionales, nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a encontrar la solución financiera que mejor apoye su trayectoria educativa."

Gutierrez añadió que muchas familias desconocen que los beneficios de Florida Prepaid pueden aplicarse a gastos educativos elegibles en Miami Barber Institute.

"Invitamos a las familias que cuentan con beneficios de Florida Prepaid a comunicarse con nosotros para conocer cómo estos recursos pueden contribuir a alcanzar sus metas educativas", afirmó. "Nuestro equipo está comprometido a ayudar a los estudiantes a comprender sus opciones y a navegar el proceso con confianza."

Miami Barber Institute ofrece programas acreditados de barbería diseñados para preparar a los estudiantes para obtener la licencia estatal de Florida, acceder a oportunidades de empleo y desarrollar habilidades empresariales dentro de la industria. Los estudiantes pueden elegir entre el Programa de Barbería de 900 horas o el Programa de Restricted Barber de 600 horas, ambos disponibles en modalidades híbrida y presencial. A través de entrenamiento práctico, instrucción orientada a la industria y formación empresarial, los estudiantes desarrollan las habilidades técnicas y profesionales necesarias para construir carreras exitosas en la barbería moderna.

Fundado en 2019, Miami Barber Institute ha graduado a cientos de barberos y continúa sirviendo a una diversa población estudiantil en todo el sur de Florida. La institución está comprometida con empoderar a sus estudiantes a través de la educación, la excelencia técnica, el emprendimiento y el desarrollo profesional, mientras contribuye a satisfacer las necesidades laborales de la industria de la barbería.

Los estudiantes interesados en obtener más información sobre la elegibilidad para Florida Prepaid, Ayuda Financiera Federal, beneficios del GI Bill®, financiamiento a través de Rehabilitación Vocacional, oportunidades de becas o procesos de inscripción, pueden comunicarse con el Departamento de Admisiones de Miami Barber Institute. Para más información, visite MiamiBarberInstitute.edu o llame al (786) 604-0800.

Acerca de Miami Barber Institute

Miami Barber Institute es una escuela de barbería acreditada ubicada en Miami, Florida, que ofrece educación en barbería a través de modalidades híbridas y presenciales. La institución proporciona capacitación técnica, desarrollo profesional y preparación para carreras diseñadas para ayudar a sus graduados a obtener licencias profesionales, construir carreras exitosas y desarrollar oportunidades empresariales dentro de la industria de la barbería.

Como la única escuela de barbería acreditada en el condado de Miami-Dade que ofrece acceso a Ayuda Financiera Federal, Miami Barber Institute también pone a disposición de los estudiantes elegibles múltiples vías de financiamiento, incluyendo Ayuda Financiera Federal, Florida Prepaid College Plans, beneficios para veteranos a través del GI Bill®, programas de Rehabilitación Vocacional y oportunidades de becas institucionales.

Para más información, visite MiamiBarberInstitute.edu o llame al (786) 604-0800.

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