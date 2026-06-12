Le Groupe UNMI poursuit sa croissance en 2025 avec un chiffre d’affaires de 119 M€ et un développement maîtrisé.

PARIS, FRANCE, June 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Le Groupe UNMI poursuit sa croissance en 2025Les assemblées générales de l’UNMI et d’UNMI’Mut se sont tenues le 9 juin.L’exercice 2025 s’est clos sur un chiffre d’affaires Groupe de 119,0M€ (contre 109,9M€ en 2024), en augmentation de +8,2%.Ce chiffre d’affaires résulte des activités Prévoyance (54,0M€, en hausse de 10,2%), Réassurance (29,3M€, en hausse de 4,0%), Santé (35,1M€, en progression de 9,3%) et Épargne Vie-Retraite (0,6M€, en baisse de 6,8%).Cette croissance s’inscrit dans la continuité de la dynamique engagée par le Groupe ces dernières années et s’accompagne d’une amélioration des résultats techniques, d’une maîtrise des frais de gestion ainsi que du maintien d’un niveau confortable de solvabilité.L’année 2025 a également été marquée par la poursuite du développement des outils et services mis à disposition des partenaires, adhérents et collaborateurs, ainsi que par l’accélération de l’automatisation de certaines activités de gestion.Le Groupe a par ailleurs célébré ses dix années d’indépendance et de croissance et engagé les travaux ayant conduit à la définition de son nouveau plan stratégique 2027-2029.« Les résultats enregistrés en 2025 confirment la solidité du modèle du Groupe UNMI et notre capacité à poursuivre un développement maîtrisé au service de nos mutuelles membres, de nos partenaires et de nos adhérents. » déclare Sylviane Gindre, Présidente de l’UNMI.Le groupe prudentiel UNMI est constitué de l'Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, organisme à but non lucratif, lieu ouvert de rassemblement de mutuelles de toutes tailles et d’UNMI’Mut, mutuelle spécialiste des risques prévoyance. Notre ambition est de donner à nos adhérents les meilleures armes pour résister et conserver leur indépendance. Pour cela, nous mettons à leur disposition une gamme de produits performants et un large panel de services, développés en interne ou avec l’aide de nos partenaires.Siège social 70 Boulevard de Courcelles 75017 PARIS - www.unmi.eu Contact presse : MLK MARKETINGMarie-Laure Molko - 01 76 41 00 32 - 06 70 16 45 15 - mlmolko@mlk-marketing.fr

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