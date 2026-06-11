IMPULSAN CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL CARIBE MEXICANO CON EDUCACIÓN, REFORESTACIÓN Y RECICLAJE
Preservamos los manglares nativos para proteger las costas, impulsar la biodiversidad y ayudar a que las comunidades locales crezcan de forma más sostenible.
Impulsados por la pasión y un propósito claro, protegemos la naturaleza de Cozumel mediante innovación, educación y acciones reales de la comunidad, porque la sostenibilidad comienza con cada decisión que tomamos.
Kuzá Park ha impactado más de 1700 niñas y niños con programas de educación ambiental, sembrado más de 500 mangles y reciclado más de 7.3 toneladas de residuosCOZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, June 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Como parte de su compromiso con la sustentabilidad y la conservación de los recursos naturales de la isla, Kuzá Beach & Adventure Park ha beneficiado a más de 1,700 niñas y niños con programas de educación ambiental, sembrado más de 500 mangles y reciclado más de 7.3 toneladas de residuos en los pasados meses.
Durante los primeros cinco meses de 2026, el parque superó la meta anual de su programa de educación ambiental Kuzápaal, al beneficiar a mil 741 niñas y niños mediante 66 pláticas realizadas en escuelas y espacios comunitarios. La cifra supera el objetivo inicial de atender a mil 500 menores durante todo el año, reflejando el creciente alcance de esta iniciativa enfocada en fomentar una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.
Como parte de estas actividades, el mes de mayo estuvo dedicado a concientizar sobre la importancia de las abejas como especies fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Asimismo, a través del programa Raíces para el Futuro, Kuzá recibió a 658 niñas y niños que participaron en jornadas de restauración ecológica dentro del humedal del parque, contribuyendo a la siembra de 538 plantas de mangle, especie clave para la protección de las costas, la captura de carbono y la conservación de los ecosistemas marinos.
Los esfuerzos ambientales del parque también se reflejan en sus acciones de economía circular y gestión responsable de residuos. Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, Kuzá logró reciclar más de 7.3 toneladas de materiales, incluyendo 5 mil 368 kilogramos de vidrio, 863 kilogramos de cartón, 662 kilogramos de PET, 352 kilogramos de latas y 127 kilogramos de plástico rígido.
Gracias a estas acciones, recientemente la empresa recibió un reconocimiento por parte del Gobierno Municipal de Cozumel y del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR), en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje. El reconocimiento fue otorgado por la destacada contribución de Kuzá a la promoción de la economía circular, la correcta separación de residuos y las acciones orientadas a mantener limpia la isla.
“Este reconocimiento refleja el compromiso permanente de Kuzá con la sustentabilidad y la implementación de prácticas responsables que fomentan la correcta gestión de residuos y la reducción de nuestro impacto ambiental. Es también resultado del esfuerzo conjunto de nuestros colaboradores, visitantes, aliados y de la comunidad que participa activamente en nuestras iniciativas”, señaló Seydi Crespo Catzin, responsable de Sostenibilidad de Kuzá.
Para Kuzá, estos resultados representan un paso más hacia la construcción de un destino turístico más responsable y sustentable. La empresa reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la educación ambiental, la conservación de los ecosistemas y la participación comunitaria, convencida de que cada acción individual puede convertirse en un beneficio colectivo para las futuras generaciones.
Acerca de Kuzá Beach & Adventure Park
Kuzá Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido que combina el único parque acuático con toboganes y tirolesas en la isla, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural. Ubicado a sólo 7 minutos de El Cielo, famoso santuario marino por sus aguas cristalinas y gran cantidad de estrellas de mar, su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita. https://kuzapark.com/
Ana María Irabien
KUZÁ Beach and Adventure Park
+52 998 874 4484
amirabien@irabienrp.com
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