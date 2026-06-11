IMPULSAN CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL CARIBE MEXICANO CON EDUCACIÓN, REFORESTACIÓN Y RECICLAJE

Preservamos los manglares nativos para proteger las costas, impulsar la biodiversidad y ayudar a que las comunidades locales crezcan de forma más sostenible.

Impulsados por la pasión y un propósito claro, protegemos la naturaleza de Cozumel mediante innovación, educación y acciones reales de la comunidad, porque la sostenibilidad comienza con cada decisión que tomamos.