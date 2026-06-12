ASI clarifie son positionnement et accompagne l’autonomie de MOCA

Après dix ans de développement au sein d’ASI, MOCA, entité spécialisée dans l’écosystème Microsoft, devient une société indépendante.

NANTES, FRANCE, June 12, 2026 / EINPresswire.com / -- ASI , cabinet de conseil et société à mission, annonce ce jour la transmission de MOCA , son entité spécialisée dans l’écosystème Microsoft, à ses trois directeurs : Florian Zeller, Mathieu Deleplanque et François Née. Cette opération marque l’évolution d’un projet intrapreneurial vers un projet entrepreneurial autonome. Les deux entreprises poursuivront leur collaboration en partenariat, au service de leurs clients respectifs.De l’intrapreneuriat à l’entrepreneuriatCréée il y a près de dix ans au sein d’ASI comme une initiative intrapreneuriale dédiée à l’écosystème Microsoft, MOCA s’est progressivement affirmée comme un acteur reconnu des transformations digitales adossées aux technologies Cloud Microsoft. MOCA intervient aujourd’hui sur l’ensemble de l’écosystème Microsoft : Modern Work, Security, Business Applications, Infrastructure Azure, Data avec Microsoft Fabric et IA générative avec Copilot Studio. Avec plus de cinquante consultants certifiés répartis sur le territoire national, MOCA a atteint un niveau de spécialisation, de maturité organisationnelle et de dynamique de marché qui rendent naturelle l’ouverture d’une trajectoire entrepreneuriale autonome. Cette évolution permet de préserver la culture construite depuis l’origine, la continuité des engagements clients et la cohérence humaine et technique du projet.« MOCA est née au sein d’ASI d’une conviction forte : celle que les transformations digitales nécessitent des expertises technologiques de très haut niveau, ancrées dans les usages et la création de valeur concrète. Dix ans plus tard, l’équipe a démontré sa capacité à porter une trajectoire entrepreneuriale propre. Cette évolution clarifie également le positionnement d’ASI autour d’un modèle de conseil agnostique, centré sur la valeur métier et l’accompagnement des transformations complexes dans les secteurs Banque, Finance, Assurance et Mutuelle. » Cédric Etienne, Président d’ASIDeux positionnements stratégiques complémentairesCette évolution illustre désormais deux trajectoires distinctes mais complémentaires :- ASI renforce son positionnement de conseil agnostique, multi-éditeurs et multi-technologies, capable d’accompagner des transformations complexes à la convergence des enjeux métiers, technologiques, data et IA, avec une expertise sectorielle reconnue depuis plus de vingt-cinq ans dans les secteurs Banque, Finance, Assurance et Mutuelle.- MOCA, de son côté, renforce sa trajectoire de pure player Microsoft. L’entité accompagne ses clients dans leur transformation digitale avec une approche centrée sur les usages et l’impact des solutions Cloud Microsoft, au service de la performance, de la sécurité et de la capacité d’innovation des organisations.« Devenir une société indépendante constitue l’aboutissement logique de ce que nous avons construit collectivement depuis près de dix ans. Cette nouvelle étape nous donne les moyens d’accélérer encore notre développement et de renforcer ce qui fait la singularité de MOCA : une expertise Microsoft de haut niveau, centrée sur les usages, l’impact opérationnel et la création de valeur pour nos clients. » Florian Zeller, directeur de MOCAContinuité de service et partenariat structuréLa transition a été pensée pour garantir une continuité totale de service. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, l’expertise Microsoft sera désormais portée par MOCA. ASI conservera néanmoins des capacités ciblées sur certaines technologies Microsoft, notamment Azure, .NET et Power BI, lorsqu’elles constituent le choix le plus pertinent au regard des enjeux métiers et technologiques de ses clients. ASI et MOCA continueront ainsi de collaborer en partenariat sur les projets mobilisant leurs expertises complémentaires, afin de garantir à leurs clients les solutions les plus adaptées à leurs enjeux de transformation.À propos d’ASIASI est un cabinet d’expertise numérique, agnostique, multi-éditeurs et multi-technologies. Société à mission depuis 2024, ASI accompagne les organisations dans leurs transformations digitales, data et IA en articulant enjeux métiers, expérience clients et collaborateurs, et architectures technologiques. Le groupe dispose d’une expertise reconnue dans les secteurs Banque, Finance, Assurance et Mutuelle, où il accompagne depuis plus de vingt-cinq ans des transformations complexes à fort impact métier. ASI rassemble 400 collaborateurs répartis sur sept agences en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 39,5 M€ en 2025.À propos de MOCAMOCA - Modern Consulting & Adoption - accompagne ETI et grands comptes dans leur transformation autour de l’écosystème Microsoft. L’entreprise s’appuie sur quatre grands piliers technologiques de l’offre Microsoft – Security, Modern Work, Business Applications et Data – et réunit une expertise reconnue en matière de conseil, d’expertise technique et d’accompagnement au changement à travers sa Success Factory. MOCA réunit une cinquantaine d'experts certifiés sur trois sites en France : Nantes, Paris et Lyon.Contacts presse- ASI - Jean-Philippe Clair, Directeur de l’Offre, du Marketing et de la Communication - jpclair@asi.fr - www.asi.fr - MOCA - Noémie SIMON, Responsable Marketing et Communication - marketing@moca-conseil.fr - www.moca-conseil.fr

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