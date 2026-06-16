Córdoba Acelera realiza una prueba piloto de un agente web inteligente para estudiantes y nómades digitales

Córdoba impulsa la innovación pública con inteligencia artificial a través de TownHAL, un asistente digital diseñado para acompañar a estudiantes y nómadas digitales con información sobre visados, universidades, alojamiento, becas y espacios de coworking,

Córdoba Acelera fue elegido para probar TownHAL, un agente web inteligente para estudiantes y trabajadores remotos.

Ser seleccionados por AcceliGOV confirma que Córdoba avanza en la dirección correcta en innovación pública. Este agente refleja una ciudad organizada, accesible y preparada para recibir talento.” — Gabriela Sibilla, Gerente de Internacionalización, Córdoba Acelera

CóRDOBA, ARGENTINA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- En abril de este año, Córdoba Acelera recibió una distinción que la posiciona a la par de ciudades de todo el mundo: fue seleccionada por AcceliGOV, la iniciativa de innovación gubernamental del programa internacional Leading Cities, para implementar TownHAL, una vertical de HAL8122™ desarrollada por BizzTech para sitios web gubernamentales y servicios municipales digitales orientado a mejorar la experiencia de quienes llegan a la ciudad como estudiantes universitarios de intercambio o como nómades digitales.

Córdoba Acelera es el ente de la Municipalidad de Córdoba (Argentina) encargado de impulsar el ecosistema productivo, de innovación y tecnológico, articulando acciones entre el sector público, privado y académico. Entre sus programas se encuentra Digital Nomads, una iniciativa que atrae a talentos y profesionales del mundo para trabajar en nuestra ciudad. Otro de los pilares es Study Córdoba, programa que posiciona a Córdoba como un destino académico de prestigio para estudiantes internacionales de grado y posgrado.

Leading Cities es una organización global con sede en Boston que trabaja junto a ciudades para acelerar soluciones innovadoras en el sector público. A través de AcceliGOV, identifica y acompaña a gobiernos locales con potencial para desarrollar proyectos de tecnología aplicada a la gestión urbana. La selección de Córdoba Acelera implica el acceso a asistencia técnica y acompañamiento para llevar adelante la prueba piloto.

TownHAL, desarrollado por BizzTech como una vertical de HAL8122™ para gobiernos locales, es un asistente web de HAL agentic AI diseñado para ciudades y municipios. Opera sobre las plataformas Study Córdoba y Digital Nomads Córdoba, dos sitios orientados a públicos que, en muchos casos, llegan a la ciudad sin conocer en detalle los servicios, trámites y recursos disponibles. Respaldado por una base de conocimiento centralizada, TownHAL permite responder consultas en lenguaje natural, orientar la navegación, estandarizar respuestas y facilitar el autoservicio desde cualquier dispositivo, las 24 horas. En esta prueba piloto, el asistente ayudará a estudiantes internacionales y nómades digitales a encontrar información sobre movilidad, opciones de estudio y trabajo, trámites, servicios municipales y actividades culturales, reduciendo la necesidad de llamar a una oficina o buscar en múltiples sitios web.

"Ser seleccionados por un programa como AcceliGOV nos confirma que el camino que está tomando Córdoba en materia de innovación pública es el correcto. Este

agente no es solo una herramienta tecnológica: es una forma de decirle a quien elige nuestra ciudad que la encontrará organizada, accesible y preparada para recibirlos", señaló Gabriela Sibilla, Gerente de Posicionamiento Internacional en Córdoba Acelera.

Con TownHAL queremos ayudar a las ciudades a ofrecer información y servicios accesibles y disponibles en todo momento. Este piloto con Córdoba Acelera muestra cómo HAL8122™, aplicado al entorno municipal, puede mejorar la experiencia de estudiantes internacionales, nómades digitales y nuevos residentes”. — Rosi Viera, Co-founder & CMO de BizzTech

El próximo paso es el desarrollo e implementación de la prueba piloto, que permitirá evaluar el funcionamiento del asistente con usuarios reales y ajustar sus respuestas según las necesidades concretas de estudiantes y nómades. Los resultados de esta etapa serán clave para definir la escala y continuidad del proyecto dentro de la

estrategia digital del municipio.

Sobre BizzTech

BizzTech desarrolla Operational Digital Twins + HAL Agentic AI: soluciones browser-based que conectan datos, conocimiento y flujos operativos para ayudar a ciudades, campus e industrias a ver, decidir, actuar y medir resultados. HAL8122™ Website Edition es su agente multilingüe de voz y texto para sitios web. TownHAL es la vertical de HAL8122™ para sitios web gubernamentales y servicios municipales digitales.

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