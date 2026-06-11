Burckhardt Compression mit neuem Auftrag für die erste Produktionsanlage für nachhaltigen Flugkraftstoff von SkyNRG

Montage eines Process Gas Compressors in Winterthur, Switzerland

BC erhält Auftrag für 7 Kompressoren bei SkyNRG‑SAF‑Anlage in NL, unterstützt effiziente Wasserstoffnutzung sowie die Dekarbonisierung der Luftfahrt.

Unsere Kompressoren sind entscheidend für die effiziente und nachhaltige Produktion von SAF, und wir sehen erhebliches Potenzial mit dem weltweiten Ausbau der SAF-Produktion.” — Fabrice Billard, CEO of Burckhardt Compression

WINTERTHUR, SWITZERLAND, June 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Burckhardt Compression, ein weltweit führender Anbieter von Kolbenkompressoren und Kompressorsystemen, hat von Technip Energies einen Auftrag zur Lieferung von sieben Kompressoren für die erste dedizierte Produktionsanlage für nachhaltigen Flugkraftstoff ( SAF ) von SkyNRG erhalten. Die Anlage mit dem Namen DSL-01 entsteht in Delfzijl in den Niederlanden. Das Projekt stellt einen wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs in Europa und darüber hinaus dar.Die Anlage ist die erste SAF-Produktionsstätte von SkyNRG sowie die erste Greenfield-Anlage in Europa, die ausschliesslich für die Produktion von SAF konzipiert wurde – ohne Co-Processing von erneuerbarem Diesel oder anderen Kraftstoffen. Die Anlage soll jährlich 100'000 Tonnen SAF produzieren.Die API-618-Kolbenprozessgasverdichter von Burckhardt Compression werden im Betrieb der Anlage eine entscheidende Rolle spielen. Sie unterstützen zentrale Prozessschritte und ermöglichen eine sichere, zuverlässige und energieeffiziente Handhabung von Wasserstoff, die für die SAF-Produktion erforderlich ist.Die Transformation hin zu nachhaltiger Luftfahrt vorantreibenDer Luftverkehr verursacht derzeit 2–4 % der weltweiten CO₂-Emissionen, wobei das Verkehrsaufkommen in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich deutlich zunehmen wird. SAF bietet einen praktikablen Weg, diese Emissionen im Vergleich zu konventionellem Flugtreibstoff um bis zu 80 % zu reduzieren. Hergestellt aus erneuerbaren und abfallbasierten Rohstoffen, spielt SAF eine zentrale Rolle bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels der Luftfahrtindustrie bis 2050, wie von der IATA (International Air Transport Association) definiert.SAF wird über verschiedene fortschrittliche Umwandlungsverfahren hergestellt, die darauf ausgelegt sind, erneuerbare Rohstoffe in direkt einsetzbare Flugkraftstoffe umzuwandeln und dabei strenge Leistungs- und Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Ein solches Verfahren ist Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA), das auch im SkyNRG-Projekt eingesetzt wird. Die Kolbenkompressoren von Burckhardt Compression spielen eine zentrale Rolle bei der zuverlässigen Wasserstoffversorgung der Reaktoren und unterstützen sowohl die Hydrotreater- (HDT) als auch die Isomerisierungsprozesse zur Herstellung von hochwertigem HEFA-basiertem SAF.Ed van Popele, Projektleiter DSL-01, SkyNRG:Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit Burckhardt Compression und haben volles Vertrauen in ihre Technologie und Fachwissen zur Unterstützung von DSL-01 – unserer neuen SAF-Anlage. Der Beitrag von Burckhardt Compression ist entscheidend, um von Beginn an einen stabilen und effizienten Betrieb sicherzustellen.Frans Jeunink, Projektleiter, Technip Energies:SkyNRG hat Technip Energies mit der Durchführung des Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags für ihr wichtiges Projekt für nachhaltigen Flugkraftstoff DSL-01 in Delfzijl beauftragt. Wir freuen uns sehr, mit Burckhardt Compression für die Lieferung der Kolbenkompressoren zusammenzuarbeiten, die für den Betrieb der SAF-Anlage entscheidend sind.Die Unterstützung der Dekarbonisierung der LuftfahrtindustrieMit seiner innovativen Kompressortechnologie und tiefgreifendem Fachwissen bleibt Burckhardt Compression engagiert, die Luftfahrtindustrie bei der Umstellung auf eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen, da die weltweite Nachfrage nach saubereren und effizienteren Kraftstoffen weiter wächst.Fabrice Billard, CEO, Burckhardt Compression:Wir freuen uns, eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der Luftfahrt zu übernehmen, und sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Technologien setzen. Unsere Kompressoren sind entscheidend für die effiziente und nachhaltige Produktion von SAF, und wir sehen erhebliches Potenzial mit dem weltweiten Ausbau der SAF-Produktion.

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