Les résidents de Vancouver découvrent les Vagues de Taïwan alors que les gagnants remportent des vols pour Taïwan

Veronika F. a remporté deux billets d’avion pour Taïwan, gracieuseté de China Airlines. Youssef R. a remporté deux billets d’avion pour Taïwan, gracieuseté d’EVA Air. Le selfie de Veronika F. avec les publicités « Catch The Waves Of Wonder » de l’Administration du tourisme de Taïwan Le selfie de Youssef avec la campagne « Catch The Waves of Wonder » de l’Administration du tourisme de Taïwan

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- L’Administration du tourisme de Taïwan (TTA) a annoncé les gagnants des grands prix de son concours 2026 « Catch The Waves Of Wonder », marquant la conclusion réussie de la deuxième vague de son activation de transport en commun à l’échelle de la ville de Vancouver.À la suite de milliers de participations provenant de partout dans l’Ouest canadien, Veronika F. a remporté deux billets d’avion pour Taïwan offerts par China Airlines, tandis que Youssef R. a remporté deux billets d’avion pour Taïwan offerts par EVA Air.Le concours faisait partie de la campagne « Catch The Waves Of Wonder » de la TTA, qui a fait rayonner les paysages vibrants, l’énergie culturelle et l’esprit insulaire de Taïwan à Vancouver grâce à un train Canada Line SkyTrain entièrement habillé aux couleurs de la campagne, à des affiches dans le réseau de transport, à des écrans numériques et à des publicités intérieures dans les réseaux SkyTrain, SeaBus et West Coast Express.Les participants se sont inscrits sur la page officielle de la campagne et pouvaient obtenir des participations supplémentaires en publiant ou en téléversant des égoportraits avec les publicités de la campagne. Ce format interactif invitait les résidents de Vancouver à interagir directement avec la marque « Waves of Wonder » de Taïwan tout en partageant leur enthousiasme pour de futurs voyages.« La réponse à ‘Catch the Waves of Wonder’ a été absolument incroyable », a déclaré Sylvia Szu-Hsien Lee, directrice du bureau de San Francisco de l’Administration du tourisme de Taïwan, qui supervise le marché de l’Ouest canadien. « Avec des milliers de participations enthousiastes, nous sommes profondément touchés par les égoportraits créatifs des résidents de Vancouver. Voir leur passion donne véritablement vie à notre marque Waves of Wonder. Grâce à nos précieux partenaires, China Airlines et EVA Air, qui offrent d’excellents vols directs quotidiens, les îles à couper le souffle de Taïwan ne sont qu’à 12 heures. Que les voyageurs canadiens viennent relever le défi de nos itinéraires cyclables de classe mondiale, s’immerger dans nos festivals culturels vibrants ou simplement suivre leur propre goût de l’aventure, Taïwan est fin prête à les accueillir à bras ouverts. »Au-delà des vols remis comme grands prix, la campagne a contribué à faire connaître à quel point il peut être facile et enrichissant pour les Canadiens de visiter Taïwan, que ce soit comme destination finale ou dans le cadre d’un voyage prolongé en Asie.Pour les voyageurs en transit à Taïwan, les passagers admissibles dont l’escale est de 7 à 24 heures peuvent profiter d’une visite gratuite d’une demi-journée offerte par l’Administration du tourisme de Taïwan [ halfdaytour.taiwan.net.tw ]. Les détenteurs admissibles de passeports étrangers qui se préinscrivent peuvent également recevoir un bon de 600 NT$, soit environ 27 $ CA, à dépenser à l’aéroport, transformant même une courte escale en occasion de découvrir l’hospitalité de Taïwan [ bit.ly/TransitInTaiwan ].Voyager au-delà de Taipei devient également de plus en plus abordable et pratique grâce au nouveau Taiwan PASS [ twpass.tw ]. Conçu pour les visiteurs internationaux, le Taiwan PASS offre des options de déplacements illimités de 3 jours sur le Taiwan High Speed Rail ou le réseau Taiwan Railway, ainsi qu’un accès gratuit à un système MRT urbain sélectionné et à l’une de 15 options de transport supplémentaires, y compris les itinéraires pittoresques Taiwan Tourist Shuttle. Il relie ainsi facilement les voyageurs à des destinations de renommée mondiale comme le lac Sun Moon et Alishan, à des laissez-passer pour l’Alishan Forest Railway, à des trajets Uber, à la location de voitures ou de scooters et plus encore, permettant aux visiteurs internationaux d’explorer au-delà de la ville en toute simplicité.Les visiteurs internationaux qui prévoient se rendre à Taichung ou plus au sud peuvent également profiter d’offres limitées « un billet acheté, un billet gratuit » pour le train à grande vitesse, jusqu’à épuisement des disponibilités. Cette promotion facilite la découverte du centre et du sud de Taïwan, notamment des destinations comme Taichung, Chiayi, Tainan et Kaohsiung.De l’énergie de Taipei à la culture culinaire des marchés de nuit, des panoramas spectaculaires de la zone récréative forestière nationale de Hehuanshan aux rues historiques de Tainan, de la chaleur côtière du sud de Taïwan à la nature paisible de l’est de l’île, la TTA continue d’encourager les voyageurs canadiens à voir Taïwan comme une destination proche, pratique, accueillante et remplie de merveilles.Pour en savoir plus sur les voyages à Taïwan, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre d’information touristique de Taïwan à Vancouver au bureau 626, 6081 No. 3 Road, Richmond, Colombie-Britannique V6Y 2B2, ou par téléphone au +1 (672) 202-8988.À PROPOS DE L’ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWANL’Administration du tourisme de Taïwan est l’agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l’élaboration des politiques touristiques, du marketing de destination et de la promotion auprès des visiteurs internationaux. Dans l’Ouest canadien, les activités de marketing touristique sont gérées par le bureau de San Francisco de l’Administration du tourisme de Taïwan. Le slogan actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». Pour en savoir plus, veuillez visiter eng.taiwan.net.tw.Suivez-nous sur les médias sociaux en Amérique du Nord :Instagram : @taiwantourism.naFacebook : Tour Taiwan - America

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