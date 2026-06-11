La Gobernadora Hochul y el Comité Anfitrión de NYNJ Anuncian 500 Entradas Gratuitas para la Copa Mundial Destinadas a los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul y el Comité Anfitrión de NYNJ anunciaron hoy que se entregarán 500 entradas a familias trabajadoras con hijos, personal de primera respuesta y familias de militares a través de la Alianza de YMCA del Estado de Nueva York y la Fundación Tunnel to Towers. Cada entrada incluirá un boleto gratuito de autobús de enlace (shuttle) de ida y vuelta al estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Este anuncio se suma a los esfuerzos continuos de la gobernadora Hochul para hacer que la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea más accesible y asequible para los neoyorquinos.

"La Copa Mundial es uno de los eventos más grandes del planeta y no debería estar reservada solo para quienes pueden permitirse pagar la entrada más codiciada del momento", dijo la gobernadora Hochul. "Me enorgullece asociarme con la YMCA y Tunnel to Towers para garantizar que 500 neoyorquinos puedan formar parte de este momento histórico y vivir la magia del deporte rey".

El director ejecutivo del Comité Anfitrión de NYNJ, Alex Lasry, dijo: "La Copa Mundial de la FIFA traerá al mundo a nuestra región, y es importante que las personas que consideran a Nueva York su hogar tengan la oportunidad de formar parte de ella. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su liderazgo y compromiso para ampliar el acceso a este evento histórico. Estas oportunidades reflejan la esencia del torneo: unir a las personas y crear experiencias que fortalezcan a las comunidades mucho después de que termine este verano".

Las entradas se distribuirán a través de las sedes de la YMCA en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester y Rockland, así como a través de Tunnel to Towers, para brindar a los niños de zonas económicamente desfavorecidas, al personal de primera respuesta y a las familias de militares la oportunidad de vivir este evento único en la vida. Las entradas fueron gestionadas por el Comité Anfitrión de NYNJ con el apoyo de Uber.

Kyle Stewart, director ejecutivo de la Alliance of New York State YMCAs, dijo: "Para la YMCA es un honor asociarse con la gobernadora Hochul para ayudar a que este evento histórico sea accesible a los jóvenes y a aquellas personas que, de otro modo, tal vez no podrían asistir. Experiencias como la Copa Mundial de la FIFA inspiran, conectan y crean recuerdos para toda la vida; nos entusiasma saber que más neoyorquinos podrán formar parte de este momento único en una generación. Las YMCA de todo Nueva York también han participado con gran interés en las oportunidades que ofrece la iniciativa 'Unplug and Play' de la gobernadora, la cual anima a los jóvenes y a las familias a conectar entre sí, mantenerse activos y fortalecer la comunidad. Esta oportunidad es una extensión natural de esa visión y del poder que tienen las experiencias compartidas para unir a las personas".

Frank Siller, presidente y director ejecutivo de Tunnel to Towers, dijo: "Gracias a la gobernadora Hochul, los héroes de Estados Unidos —nuestros servicios de emergencia, los miembros de las fuerzas armadas y sus familias— tendrán la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA muy cerca de casa. Este deporte posee una capacidad única para unir a los neoyorquinos en una celebración compartida con aficionados de todo el mundo. Agradecemos que se nos haya incluido".