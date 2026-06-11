Ante la Copa Mundial de la FIFA, la Gobernadora Hochul Anuncia la Activación Del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia e Informa a los Neoyorquinos Sobre el Clima Adverso

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (EOC, por sus siglas en inglés) se ha activado desde hoy hasta el 20 de julio, ante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, Sail4th 250 y los eventos de America 250 en todo el estado este verano. El EOC estatal se activa ante cualquier incidente a nivel estatal que requiera monitoreo o respuesta por parte del Estado, sirviendo como centro de coordinación multiinstitucional para la respuesta y recuperación ante desastres. Ayer, la gobernadora Hochul instó a los neoyorquinos a prepararse para un periodo de varios días con altas temperaturas al aire libre que afectará a diversas zonas del estado durante el fin de semana. También existe la posibilidad de tormentas eléctricas severas en todo el estado el jueves y el viernes, con riesgo de cortes de energía, caída de árboles e inundaciones repentinas localizadas debido a las fuertes lluvias.

"La seguridad pública es nuestra máxima prioridad este verano, y nos mantenemos alerta para que tanto los neoyorquinos como los visitantes puedan disfrutar de todo lo que el estado ofrece en esta temporada", dijo la gobernadora Hochul. "Pero hay medidas que ustedes pueden tomar para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Manténganse hidratados, vístanse de acuerdo con el clima y, si asisten a eventos en grupo, acuerden un punto de encuentro por si llegan a separarse. Disfruten del verano en el gran estado de Nueva York".

Al mismo tiempo que se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC, por sus siglas en inglés), también se activará el Centro Estatal de Operaciones contra Incendios. Además, personal de la Oficina Estatal de Gestión de Emergencias se integrará en varios puestos de mando regionales de todo el estado, así como en el Centro de Operaciones de Emergencia de Nueva Jersey, durante los días de partido y en torno al 4 de julio. Los días en que se celebrarán partidos de la Copa del Mundo en el estadio New York New Jersey (MetLife Stadium) son el 13, 16, 22, 25, 27 y 30 de junio, y el 5 y 19 de julio.

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York ha dado prioridad a la coordinación y preparación entre los socios estatales, locales y federales de cara a este verano de actividades sin precedentes. Como parte de este esfuerzo por mejorar la preparación en materia de seguridad y protección, la División llevó a cabo más de 1,000 actividades de capacitación y ejercicios con socios locales, estatales y federales. Esto incluye la organización de aproximadamente 81 cursos por parte de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) y la realización de ejercicios en 993 ubicaciones de todo el estado por parte de la Oficina de Contraterrorismo (OCT), así como la evaluación de 240 infraestructuras en todo el estado, incluidos estadios y recintos deportivos, centros comerciales, colegios universitarios y universidades, aeropuertos, centros de transporte y otros lugares de concentración masiva. La DHSES también coordinó importantes ejercicios a gran escala en puntos clave de transporte de la ciudad de Nueva York, como la Moynihan Train Hall y la Grand Central Terminal.

El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Terry O’Leary, dijo: "El estado de Nueva York, junto con nuestros socios locales y federales, se ha estado preparando para este verano histórico de eventos y estamos listos. La activación de hoy es el resultado de numerosas actividades de capacitación y ejercicios realizados en los últimos años para preparar y poner a punto nuestra respuesta ante emergencias. Gracias al personal del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia y a la coordinación entre todas nuestras agencias asociadas, trabajamos juntos para garantizar que todos los neoyorquinos y visitantes de Nueva York puedan disfrutar del verano con seguridad y tranquilidad".

Justin Brannan, director sénior de Operaciones de Grandes Eventos, dijo: "La gobernadora Hochul está haciendo todo lo posible para brindar a los neoyorquinos el verano gratuito, divertido, asequible y accesible que se merecen, y la seguridad pública es siempre la prioridad. Mientras millones de personas disfrutan de una temporada de eventos única en una generación, es importante reconocer a los dedicados servidores públicos, agentes del orden, personal de primera respuesta y profesionales de gestión de emergencias que han pasado años planificando y preparándose entre bastidores. Su arduo trabajo, coordinación y compromiso harán posible que familias, visitantes y comunidades de todo nuestro gran estado se reúnan de manera segura y disfruten de este verano verdaderamente histórico".

Antes de esta activación, la gobernadora Hochul ha ampliado la accesibilidad del transporte,ha promulgado legislación para extender el horario de bares y restaurantes durante la Copa Mundial de la FIFA y ha anunciado un evento gratuito para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA en Central Park. Encontrará información y recursos adicionales en www.nynjfwc26.com.

Acerca de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) proporciona liderazgo, coordinación y apoyo a las iniciativas destinadas a prevenir, proteger contra, preparar, responder y recuperarse de actos de terrorismo, desastres naturales, amenazas, incendios y otras emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en X o visite dhses.ny.gov.

Reciba mensajes de texto con alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real directamente en su teléfono. Envíe un mensaje de texto con el nombre de su condado o distrito de residencia al 333111 para inscribirse ahora. Obtenga más información en dhses.ny.gov/emergency-alerts.