EL SENADOR LUIS ALFONSO SILVA ROMO RESALTA EL APORTE CULTURAL DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN TRAS MÁS DE 60 AÑOS DE ÉXITO

La Original Banda El Limón, Senadora Laura Itzel Castillo, Senador Luis Alfonso Silva Romo La Original Banda El Limón, Senador Luis Alfonso Silva Romo

La Banda El Limón también marcó un precedente al convertirse en la primera Banda Sinaloense en presentarse oficialmente en el Patio del Federalismo del Senado

“Este género musical ya no pertenece únicamente a una entidad federativa, sino al mundo entero”, expresó Silva Romo al reconocer la trayectoria de la agrupación fundada por Don Salvador Lizárraga.” — Luis Alfonso Silva Romo

MEXICO CITY, MEXICO, June 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- En una ceremonia solemne celebrada en el Senado de la República, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga recibió un reconocimiento por sus más de seis décadas de trayectoria artística y por su invaluable contribución al fortalecimiento, difusión y preservación de la música mexicana dentro y fuera del país.

El acto fue encabezado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, quien destacó que La Original Banda El Limón representa una de las expresiones culturales más importantes de México y un referente fundamental de la música regional mexicana a nivel internacional.

Durante su intervención, el legislador subrayó que la agrupación ha sido pieza clave en la evolución y proyección de la música de banda, un género que ha trascendido fronteras para convertirse en un símbolo de identidad cultural reconocido en distintas regiones del mundo.

“Este género musical ya no pertenece únicamente a una entidad federativa, sino al mundo entero”, expresó Silva Romo al reconocer la trayectoria de la agrupación fundada por Salvador Lizárraga.

La ceremonia contó con la participación de la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, así como de senadoras, senadores, representantes culturales e invitados especiales, quienes se reunieron para rendir homenaje a una de las instituciones musicales más emblemáticas de México.

Asimismo, se destacó la relevancia de realizar este reconocimiento en un espacio representativo del federalismo mexicano, donde convergen las expresiones culturales de las distintas entidades del país y se fortalece el vínculo entre tradición, identidad y patrimonio cultural.

Como parte de esta histórica jornada, La Original Banda El Limón también marcó un precedente al convertirse en la primera Banda Sinaloense en presentarse oficialmente en el Patio del Federalismo del Senado, uno de los espacios cívicos más emblemáticos de la nación.

Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo reconoció el legado artístico de la agrupación y reiteró la importancia de seguir impulsando las tradiciones y expresiones culturales que fortalecen la identidad nacional. De igual manera, destacó el trabajo realizado durante más de seis décadas por Don Salvador Lizárraga y por las generaciones de músicos que han contribuido al crecimiento y consolidación de la agrupación.

Durante la ceremonia también fue reconocido el director musical de la agrupación, Ausencio Juárez, originario de Oaxaca, como ejemplo del talento mexicano que encuentra en la música un vehículo para trascender fronteras y fortalecer la riqueza cultural del país.

Visiblemente emocionado por la distinción, Juan Lizárraga, líder y director artístico de La Original Banda El Limón, agradeció el reconocimiento otorgado por el Senado de la República. “Recibir este reconocimiento por parte del Senado de la República representa un honor muy grande para todos los que formamos parte de La Original Banda El Limón. Más allá de un logro musical, lo vemos como un reconocimiento a nuestras raíces, a nuestra cultura sinaloense y al legado de mi padre Salvador Lizárraga. Ser la primera Banda Sinaloense en presentarse en este recinto histórico nos llena de orgullo y compromiso para seguir llevando nuestra música con dignidad y respeto a nuevas generaciones”, expresó.

Con más de 60 años de historia, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes y representativas de la música mexicana, llevando el nombre de México a escenarios internacionales y preservando un legado que forma parte del patrimonio cultural contemporáneo del país.

Este reconocimiento reafirma la importancia de la música como un puente de identidad, unidad y orgullo nacional, así como el papel de La Original Banda El Limón como embajadora de la cultura mexicana ante el mundo.



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