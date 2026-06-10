Revisions to air quality permit for Egger - Lexington Particleboard Plant open for public comment

The NC Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) is accepting public comments on a draft air quality permit for Egger - Lexington Particleboard Plant in Davidson County.

The plant, operated by Egger Wood Products LLC, currently holds an air quality permit allowing it to operate as a major source. The facility applied for a permit modification to increase the amount of resin it uses each year and increase the content of volatile organic compounds (VOCs) and hazardous air pollutants (HAPs) in the resin.

The modification, if approved, would increase the facility’s potential to emit VOCs and HAPs. These emissions are subject to best available control technology. HAP emissions must continue to meet federal standards for plywood and composite wood products. The potential emissions of all other pollutants would remain unchanged.

Air dispersion modeling reviewed by DAQ determined that the increase in VOC emissions is not expected to cause a violation of federal health-based air quality standards. Modeling also showed that emissions of formaldehyde, a chemical used in the manufacturing process, are not expected to cause an exceedance of the state’s acceptable ambient level.

The draft permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facility comply with emission standards, including applicable health-based standards, beyond the facility’s fence line. Egger would be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

The Division will consider all public comments before making a final decision on the proposed permit. Comments or requests for a public hearing will be accepted until July 9, 2026.

Comments can be emailed to daq.publiccomments@deq.nc.gov with “Egger.24A” in the subject line or left via voicemail by calling 919-707-8714. Comments can also be mailed to:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Copies of the public notice, draft permit, draft permit review, permit application, community profile report, and a one-page project fact sheet are available online.

If you need this information in Spanish or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte está aceptando comentarios públicos sobre un borrador sobre el Permiso de Calidad del Aire para Egger - Lexington Particleboard Plant, en el Condado de Davidson.

La planta, operada por Egger Wood Products LLC, cuenta con un permiso que le permite funcionar como fuente principal. La instalación solicitó una modificación del permiso para aumentar la cantidad de resina que utiliza cada año y aumentar el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP) en la resina.

Si se aprueba, dicha modificación aumentaría el potencial de la instalación para emitir COV y CAP. Estas emisiones están sujetas a la mejor tecnología de control disponible. Las emisiones de CAP deben continuar con el cumplimiento de los estándares federales para productos de láminas de chapa de madera y de madera compuesta.

Las emisiones potenciales de todos los demás contaminantes no cambiarían.

La modelización de dispersión atmosférica revisada por la DAQ determinó que no se espera que el aumento en las emisiones de COV exceda las normas federales de calidad del aire basadas en la salud. La modelización también mostró que no se espera que las emisiones de formaldehído, un químico utilizado en el proceso de fabricación, excedan el nivel ambientales aceptable del estado.

El borrador del permiso incluye las condiciones que garantizan que los niveles medioambientales de todos los contaminantes emitidos por la sede, más allá de sus vallas, cumplan con los estándares de emisión, incluidos los estándares de salud aplicables. La instalación de Egger estará sujeta a mantener registros, informes e inspecciones periódicas.

La División considerará todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión final sobre el permiso propuesto. Se aceptarán comentarios o solicitudes de audiencia pública hasta el 9 de julio de 2026.

Los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a daq.publiccomments@deq.nc.gov, indicando “Egger.24A” en el asunto, o se puede dejar un mensaje de voz al 919-707-8714. También se pueden enviar comentarios por correo postal a:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Copias del aviso público, el borrador del permiso, el borrador de la revisión del permiso, la solicitud del permiso, el informe de perfil de la comunidad y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.

Si necesita esta información en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un mensaje en Shawn.Taylor@deq.nc.gov.