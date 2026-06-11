Staffan Canbäck intervjuad av Affärsvärlden på nationaldagen om Sveriges svaga ekonomi

Dr. Staffan Canbäck, Styrelseordförande Kennet Rådne, Sverige & NB8

De senaste tio åren ser viktiga tillväxtmått usla ut för Sverige. Inget att fira: ”Hela landet måste skärpa sig – svenskar är lata” lyder Affärsvärldens titel

Valet närmar sig. Det är viktigt för väljarna att förstå vilka ekonomiska avvägningar som måste görs under närmaste fyra åren. Sverige måste få tillbaka sitt schvung.” — Staffan Canbäck

BOSTON, MA, UNITED STATES, June 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Vår ordförande, Dr Staffan Canbäck, intervjuades av den högt respekterade och ledande affärstidningen Affärsvärlden för en nationaldagsartikel den 6 juni.Ämnet var Sveriges dåliga produktivitetsutveckling. Arbets-, kapital- och strukturell (TFP) produktivitet har alla haft några av de lägsta tillväxttakterna jämfört med jämförelseländer under de senaste tio åren. Sverige presterade till och med under Storbritannien.Det finns flera bidragande faktorer, varav en lyftes fram i intervjuns titel: Inget att fira: ”Hela landet måste skärpa sig – svenskar är lata”De underliggande analyserna är en del av en stor FoU-insats inom Tellusant som täcker produktivitet inom land, företag och affärsenheter. Vi täcker varje land i världen och alla börsnoterade företag med intäkter över 1 miljard dollar i USA och EU. Vi utnyttjar vår unika globala inkomstdatabas TelluBase i alla våra analyser.Vi integrerar nu detta i våra produktutbud som en del av vårt makrostrategiska initiativ. Produktivitet kompletterar tillväxt och risk och tillsammans representerar de företagets rörelsevärde i aktiekurs.𝗢𝗺 𝗖𝗮𝗻𝗯ä𝗰𝗸Dr Staffan Canbäck är svensk strategikonsult och företagsledare bosatt i Boston, Massachusetts sedan 1993. Han är arbetande styrelseordförande för Tellusant, Inc. som han grundade tillsammans med VD Philip Burginyoung.Han var dessförinnan VD för Canback Consulting, en global strategikonsultfirma i Boston, som han sålde till The Economist Group 2015. Innan dess var han partner hos McKinsey & Company och Monitor Company.Canbäck erhöll en doktorshatt från Henley Business School 2002 baserat på forskning kring skalnackdelar inom storföretag. Han har dessutom en MBA examen från Harvard Business School och en civilingenjörsexamen (elektro) från KTH.Canbäck är Fulbright Scholar, Wallenbergstipendiat, och vann första pris i EDAMBA:s tävling om Europas bästa doktorsavandling inom företagsekonomi 2003.𝗢𝗺 𝗧𝗲𝗹𝗹𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁Tellusant, Inc. är världsledande inom automatiserade lösningar för strategisk planering: Enterprise Strategic Planning Solutions. Vi bygger på årtionden av erfarenhet från konsultinsatser för världens största företag och har arbetat på marken i 92 länder med klienter på alla kontinenter.Vi har nyligen aktiverat oss i Sverige och NB8 under Staffan Canbäcks och Kennet Rådnes ledning.𝗜𝗡 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛Our chairman, Dr Staffan Canback, was interviewed by the highly respected and leading business magazine Affärsvärlden for a National Day special on June 6.The topic was Sweden's poor productivity development. Labor, capital, and structural (TFP) productivity have all seen some of the lowest growth rates against comparison countries over the past 10 years. Sweden even underperformed the United Kingdom.There are several contributing factors, one of which was highlighted in the interview title: ""Nothing to Celebrate: The Country Must Tighten Up — Swedes Are Lazy".The underlying analyses are part of a large R&D effort within Tellusant that covers country, enterprise, and business unit productivity. We cover every country in the world and all public companies with revenue over $1 billion in the U.S. and EU. We leverage our unique global income distribution database TelluBase in all our analyses.We are now integrating this in our product offerings as part of our macro-strategic initiative. Productivity complements growth and risk and combined they represent company operating value in share price.𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗖𝗮𝗻𝗯𝗮𝗰𝗸Dr. Staffan Canback is a Swedish strategy consultant and business leader living in Boston, Massachusetts since 1993. He is the Executive Chairman of the Board of Directors of Tellusant, Inc., which he co-founded with CEO Philip Burginyoung.Prior to that, he was CEO of Canback Consulting, a global strategy consulting firm in Boston, which he sold to The Economist Group in 2015. Earlier, he was a partner at McKinsey & Company and Monitor Company.Canback received a DBA from Henley Business School in 2002 based on research on scale disadvantages in large companies. He also holds an MBA from Harvard Business School and a Master of Science in Electrical Engineering from KTH Royal Institute of Technology.Canback is a Fulbright Scholar, Wallenberg Fellow, and won first prize in EDAMBA's competition for Europe's best doctoral degree in business administration in 2003.𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗧𝗲𝗹𝗹𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁Tellusant, Inc. is the world leader in enterprise strategic planning solutions. We build on decades of experience as management consultants to the world's largest companies and have worked on the ground in 92 countries with clients on all continents.We have recently activated ourselves in Sweden and NB8 under the leadership of Staffan Canback and Kennet Rådne.

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