Cinema: 'Resurrection' di Patrick Girondi, diretto da Brian Connors, presto nelle sale cinematografiche in Italia
Sinistra a destra: Angelo Giuseppe Carone, Patrick Girondi, Michele Santarcangelo, Saverio Debellis, Luigi Lovicario, Pierdomenico Niglio
La trama: una lotta contro il tempo e i giganti del farmaco
Ispirato a una drammatica storia vera, "Resurrection" racconta la battaglia personale e disperata di un padre pronto a tutto pur di salvare la vita di suo figlio, affetto da una rara malattia del sangue. La pellicola si trasforma rapidamente in un thriller d'impegno civile, portando sul grande schermo la complessa e impari sfida contro l'avidità delle grandi multinazionali farmaceutiche e le barriere istituzionali che ostacolano l'accesso alle cure salvavita per le malattie rare. Il cast internazionale vede anche la partecipazione straordinaria della star hollywoodiana Joe Mantegna (Il Padrino - Parte III, Criminal Minds).
Il film si distingue per una forte sinergia internazionale, unendo eccellenze tecniche d'oltreoceano e grandi professionisti italiani, la cruciale fase di editing video la post- produzione e la cura della fotografia negli Stati Uniti sono state affidate all'editor americano Ian Fisher, che ha dato ritmo e continuità narrativa alla struttura drammatica del film, mentre le riprese sul territorio italiano portano la firma del Direttore della Fotografia Nunzio Depalma, che ha lavorato accanto al regista americano Brian Connors, Nunzio Depalma ha saputo catturare l'autenticità visiva e la luce dei suggestivi paesaggi del Sud Italia, dando risalto al bellissimo paesaggio Pugliese.
Il comparto sonoro della pellicola è fortemente impreziosito dal talento del compositore Michele Santarcangelo, nel film spicca l'emozionante brano “ALBA”, scritto e composto da Santarcangelo capace di sottolineare i momenti più toccanti della narrazione. Santarcangelo ha inoltre curato personalmente la direzione audio in Italia per la gestione e la resa dei dialoghi, garantendo la massima espressività sonora.
Prodotto dalla San Rocco Produzioni e sviluppato per dare voce a chi non ne ha, il progetto distributivo di Resurrection di Patrick Girondi si appresta a sbarcare nei cinema italiani per la sua prima nazionale, configurandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell'anno per la sua capacità di far riflettere su temi universali quali la salute, la famiglia e l'etica d'impresa.
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