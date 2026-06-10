Encuesta global revela qué importa más en los baños comerciales actuales y Excel Dryer pone ese conocimiento a prueba
El 75% de los consumidores estadounidenses encuestados indicó que se lava las manos hasta 10 veces al día.
Excel Dryer lanza un Quiz interactivo sobre lavado y secado de manos basado en un estudio internacional; los participantes podrán ganar audífonos Beats
De los hallazgos surgieron tres verdades globales:
• La limpieza y la higiene son las principales prioridades para los usuarios de baños en todo el mundo.
• Un baño sucio causa un daño reputacional duradero, ya que el 80% de los encuestados afirmó que no volvería, o quizá no volvería, a un restaurante con instalaciones descuidadas.
• Las toallas de papel en el piso y los botes de basura desbordados se encuentran entre los factores más comunes que generan la percepción de un “baño sucio”.
La encuesta también reveló que los hábitos de higiene de manos han cambiado significativamente desde la pandemia, con un 75% de los consumidores en Estados Unidos indicando que se lavan las manos hasta 10 veces al día. Estas expectativas elevadas subrayan la importancia de contar con soluciones de secado de manos higiénicas, sin contacto, rentables y confiables en los entornos comerciales modernos.
Para hacer que los hallazgos sean más atractivos y accesibles, Excel Dryer lanzó un Quiz complementario sobre lavado y secado de manos que pone a prueba los conocimientos sobre higiene de manos. Los participantes que completen el quiz antes del 31 de agosto de 2026 participarán por la oportunidad de ganar un par de audífonos ‘Beats Solo 4 Matte Black’, valorados en $199.99.
Realice el quiz aquí: Quiz de Excel Dryer sobre lavado y secado de manos
“La higiene adecuada de manos es más importante que nunca en el mundo pospandemia actual, y secarse bien las manos es tan fundamental como lavárselas”, dijo William Gagnon. “Nuestro nuevo quiz es una forma interactiva de aprender qué esperan las personas de los baños comerciales actuales, al mismo tiempo que ayuda a generar conciencia sobre hábitos efectivos de lavado y secado de manos”.
Al combinar datos globales con educación pública, Excel Dryer ayuda a cerrar la brecha entre lo que los usuarios esperan de los baños y lo que las instalaciones ofrecen, mientras fomenta mejores resultados de higiene en el proceso.
Acerca de Excel Dryer, Inc.
Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR®, el cual estableció un nuevo estándar de rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red establecida de representantes de ventas y distribuidores en todo el mundo. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com.
Christina Hager
Market Mentors
+1 6176865030
Chager@marketmentors.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.