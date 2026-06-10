Humony Mindset: Cambia el mundo cambiando tu mentalidad ya disponible en español

Spanish language edition of Humony Mindset Humony MIndset awarded NFAA Silver Medal

Mentalidad Humony es la primera obra del autor traducida al español

No podemos seguir permitiendo que aquello que nos divide como individuos socave lo que nos une como seres humanos.” — Steven Howard

MEXICO CITY, ESTADO DE MEXICO , MEXICO, June 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Caliente Press anuncia la publicación en español del libro galardonado HUMONY MINDSET: Change the World by Changing Your Mindset. El libro recibió una Medalla de Plata el mes pasado de la Asociación de Autores de no Ficción.

La versión en español, titulada MENTALIDAD HUMONY: Cambia el mundo cambiando tu mentalidad, ya está disponible a nivel mundial en Amazon en formatos de tapa blanda y Kindle. La autora mexicana galardonada, Adriana Fuentes Díaz, editó esta versión en español.

Humony Mindset nos dará formas prácticas para que las personas reduzcan la polarización actual en la sociedad y en los lugares de trabajo, abordando intencionalmente todas las interacciones con los demás desde una actitud de paz, compasión, amabilidad y respeto, aceptando a cada persona por quien realmente es.

Humony es una palabra creada por el autor galardonado Steven Howard que combina Human, Humanity y Harmony para reflejar la necesidad de construir y vivir la vida basada en la conexión, el bienestar y la armonía.

“Ninguno de nosotros puede resolver el hambre mundial ni la crisis de paz en Oriente Medio”, señala Howard. “Pero cada uno de nosotros puede contribuir a que nuestra sociedad, lugares de trabajo y las comunidades sean menos divisivos, más pacíficos y, lo más importante, mejores lugares para que nuestros hijos y nietos los hereden”.

HUMONY MINDSET fue nominado al mejor libro sobre cambio social y político en los Firebird Awards y recibió una reseña de cinco estrellas de Reader’s Favorite. También recibió el Premio Firebird al Mejor Diseño de Portada.

“No podemos seguir permitiendo que aquello que nos divide como individuos socave lo que nos une como seres humanos”, afirma Howard. “Cada persona posee el poder de transformar su parte del mundo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear un mundo mejor para que nuestros hijos y nietos lo hereden. La disposición para ejercer esa capacidad está ligada a nuestra mentalidad”.

Publicado por el sello editorial Caliente Press, con sede en Palm Springs, Humony Mindset está disponible en todo el mundo en formatos de tapa blanda, Kindle y audiolibro a través de Amazon.

Steven Howard es el autor galardonado de 26 libros sobre liderazgo, negocios, desarrollo profesional y personal, toma de decisiones y cambio social.

También es coautor de Strong Women Speak on Leadership, Success, and Living Well.

Howard es ampliamente reconocido por su perspectiva internacional y multicultural, ya que ha vivido durante más de 30 años en Estados Unidos, 21 años en Singapur, 12 años en Australia y 3 años en la Ciudad de México. Actualmente reside en Phoenix, Arizona.

Información de contacto

Caliente Press

Palm Springs, CA

Tel: (760) 835-7870

Correo electrónico: steven@CalientePress.com

Sitio web: www.CalientePress.com



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