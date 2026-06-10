JETOUR gana premios en los Telly Awards con Return of the Cheetah: Horn of Africa
EINPresswire.com/ -- Se anunciaron los resultados de la 47.ª edición de los Telly Awards de Estados Unidos. El documental benéfico Return of the Cheetah: Horn of Africa (El regreso del guepardo: Cuerno de África), coproducido por JETOUR y DISCOVERY Channel, obtuvo tres importantes reconocimientos: Oro en la categoría de Cortometraje Documental, Plata en Videografía y Cinematografía, y Plata en la categoría de Naturaleza y Vida Silvestre. Además, la producción recibió simultáneamente el Gold Tower Award del New York Festivals Advertising Awards, logrando un amplio reconocimiento internacional gracias a su alta calidad de producción y a su profundo mensaje de conservación ambiental.
Fundados en 1979, los Telly Awards son uno de los premios más prestigiosos de la industria audiovisual internacional y son considerados los “Óscar de la televisión estadounidense”. En esta edición participaron más de 13,000 obras provenientes de 55 países, evaluadas rigurosamente por más de 250 expertos del sector de todo el mundo. El reconocimiento obtenido por Return of the Cheetah: Horn of Africa no solo refleja la excelencia de su producción y el valor de su contenido, sino que también reafirma el compromiso de largo plazo de JETOUR con la conservación ecológica y el cumplimiento de su responsabilidad social a nivel global.
Profundizando la cooperación con CCF para proteger a los guepardos en peligro de extinción
Los guepardos destacan por su extraordinaria vitalidad y su singular identidad biológica, siendo una de las especies más emblemáticas de la fauna silvestre. Sin embargo, debido a la degradación de los ecosistemas y al tráfico ilegal de animales, la población mundial de guepardos salvajes ha disminuido drásticamente y actualmente cuenta con menos de 7,500 ejemplares, lo que hace urgente la implementación de acciones de conservación.
Desde 2024, JETOUR mantiene una alianza estratégica de largo plazo con el Cheetah Conservation Fund (CCF) para desarrollar la iniciativa benéfica Return of the Cheetah. La primera etapa del proyecto se llevó a cabo en Namibia, donde se puso en marcha un programa especial de rescate y protección de guepardos salvajes. En 2025, la iniciativa avanzó hacia Somalilandia, en el Cuerno de África, una de las principales áreas de hábitat de la especie, donde JETOUR y CCF establecieron una reserva exclusiva de protección para guepardos y produjeron el documental Return of the Cheetah: Horn of Africa. En 2026, la tercera temporada del proyecto se desarrollará en Sudáfrica, enfocándose en los desafíos relacionados con el desarrollo sostenible y la supervivencia a largo plazo de las poblaciones de guepardos.
Con la implementación anual de la serie Return of the Cheetah, la colaboración entre JETOUR y CCF ha evolucionado desde la asistencia de emergencia a individuos rescatados hacia una asociación estratégica centrada en la conservación a largo plazo de la especie, la restauración integral de sus hábitats y el desarrollo sostenible, enriqueciendo continuamente el significado de la iniciativa “Travel+ Public Welfare” y ampliando el alcance global de las acciones benéficas de la marca.
Impulsando la visión de “Travel+ Public Welfare” mediante prácticas responsables a nivel global
La práctica sostenible de la responsabilidad social constituye un componente esencial de la estrategia “Travel+” de JETOUR. Siguiendo siempre su filosofía global de desarrollo “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, la marca integra profundamente los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad ecológica en sus operaciones globales, desarrollando proyectos benéficos diversificados y adaptados a las necesidades locales de cada región, con el objetivo de generar valor duradero para las comunidades.
En Oriente Medio, JETOUR impulsa iniciativas deportivas de carácter social, apoyando la formación de jóvenes talentos futbolísticos y fortaleciendo el vínculo entre la marca y las comunidades locales a través del deporte. Asimismo, colabora con asociaciones de lucha contra el cáncer para brindar apoyo a los pacientes y transmitir esperanza y solidaridad. En el Sudeste Asiático, la marca desarrolla programas de apoyo a huérfanos y grupos vulnerables, además de participar en proyectos de conservación de tortugas marinas, promoviendo la coexistencia armoniosa entre las personas y la naturaleza. En América Latina, JETOUR impulsa programas de reforestación, contribuyendo activamente a la restauración de ecosistemas naturales y a la protección de la biodiversidad. En la región de la CEI, participa en proyectos de construcción de infraestructura vial rural y protección ambiental, contribuyendo al desarrollo social y a la mejora del entorno ecológico local.
JETOUR mantiene firme su compromiso con la responsabilidad social, integrando la conservación ambiental, el apoyo comunitario y el bienestar social en su estrategia global de desarrollo. De cara al futuro, la marca continuará profundizando su modelo sostenible de “Travel+ Public Welfare”, promoviendo iniciativas benéficas de alta calidad a nivel internacional y aportando, mediante acciones concretas y sostenidas, una fuerza positiva para la protección ecológica y el desarrollo de las comunidades en todo el mundo.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Fundados en 1979, los Telly Awards son uno de los premios más prestigiosos de la industria audiovisual internacional y son considerados los “Óscar de la televisión estadounidense”. En esta edición participaron más de 13,000 obras provenientes de 55 países, evaluadas rigurosamente por más de 250 expertos del sector de todo el mundo. El reconocimiento obtenido por Return of the Cheetah: Horn of Africa no solo refleja la excelencia de su producción y el valor de su contenido, sino que también reafirma el compromiso de largo plazo de JETOUR con la conservación ecológica y el cumplimiento de su responsabilidad social a nivel global.
Profundizando la cooperación con CCF para proteger a los guepardos en peligro de extinción
Los guepardos destacan por su extraordinaria vitalidad y su singular identidad biológica, siendo una de las especies más emblemáticas de la fauna silvestre. Sin embargo, debido a la degradación de los ecosistemas y al tráfico ilegal de animales, la población mundial de guepardos salvajes ha disminuido drásticamente y actualmente cuenta con menos de 7,500 ejemplares, lo que hace urgente la implementación de acciones de conservación.
Desde 2024, JETOUR mantiene una alianza estratégica de largo plazo con el Cheetah Conservation Fund (CCF) para desarrollar la iniciativa benéfica Return of the Cheetah. La primera etapa del proyecto se llevó a cabo en Namibia, donde se puso en marcha un programa especial de rescate y protección de guepardos salvajes. En 2025, la iniciativa avanzó hacia Somalilandia, en el Cuerno de África, una de las principales áreas de hábitat de la especie, donde JETOUR y CCF establecieron una reserva exclusiva de protección para guepardos y produjeron el documental Return of the Cheetah: Horn of Africa. En 2026, la tercera temporada del proyecto se desarrollará en Sudáfrica, enfocándose en los desafíos relacionados con el desarrollo sostenible y la supervivencia a largo plazo de las poblaciones de guepardos.
Con la implementación anual de la serie Return of the Cheetah, la colaboración entre JETOUR y CCF ha evolucionado desde la asistencia de emergencia a individuos rescatados hacia una asociación estratégica centrada en la conservación a largo plazo de la especie, la restauración integral de sus hábitats y el desarrollo sostenible, enriqueciendo continuamente el significado de la iniciativa “Travel+ Public Welfare” y ampliando el alcance global de las acciones benéficas de la marca.
Impulsando la visión de “Travel+ Public Welfare” mediante prácticas responsables a nivel global
La práctica sostenible de la responsabilidad social constituye un componente esencial de la estrategia “Travel+” de JETOUR. Siguiendo siempre su filosofía global de desarrollo “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, la marca integra profundamente los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad ecológica en sus operaciones globales, desarrollando proyectos benéficos diversificados y adaptados a las necesidades locales de cada región, con el objetivo de generar valor duradero para las comunidades.
En Oriente Medio, JETOUR impulsa iniciativas deportivas de carácter social, apoyando la formación de jóvenes talentos futbolísticos y fortaleciendo el vínculo entre la marca y las comunidades locales a través del deporte. Asimismo, colabora con asociaciones de lucha contra el cáncer para brindar apoyo a los pacientes y transmitir esperanza y solidaridad. En el Sudeste Asiático, la marca desarrolla programas de apoyo a huérfanos y grupos vulnerables, además de participar en proyectos de conservación de tortugas marinas, promoviendo la coexistencia armoniosa entre las personas y la naturaleza. En América Latina, JETOUR impulsa programas de reforestación, contribuyendo activamente a la restauración de ecosistemas naturales y a la protección de la biodiversidad. En la región de la CEI, participa en proyectos de construcción de infraestructura vial rural y protección ambiental, contribuyendo al desarrollo social y a la mejora del entorno ecológico local.
JETOUR mantiene firme su compromiso con la responsabilidad social, integrando la conservación ambiental, el apoyo comunitario y el bienestar social en su estrategia global de desarrollo. De cara al futuro, la marca continuará profundizando su modelo sostenible de “Travel+ Public Welfare”, promoviendo iniciativas benéficas de alta calidad a nivel internacional y aportando, mediante acciones concretas y sostenidas, una fuerza positiva para la protección ecológica y el desarrollo de las comunidades en todo el mundo.
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Tina Liu
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