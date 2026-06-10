La Gobernadora Hochul Promulga una Ley que Amplía el Horario de Bares y Restaurantes Durante la Copa Mundial de Lla FIFA 2026

La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy la ley A.11564/S.9990A, que amplía temporalmente el horario permitido para bares y restaurantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La nueva normativa permite a los establecimientos con licencia para el consumo en el local vender bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m., desde el 11 de junio de 2026 hasta el 20 de julio de 2026. Este cambio ayudará a bares, restaurantes y otros establecimientos similares a satisfacer la creciente demanda durante uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, manteniendo al mismo tiempo un marco ordenado y de duración limitada para el servicio de alcohol. La nueva ley complementa el permiso de un día para la Copa Mundial —gestionado a través de la Autoridad Estatal de Licores— que permite a los organizadores de eventos llevar a cabo actividades fuera de las sedes oficiales y ampliar las actividades al aire libre.

"La Copa Mundial llega a Nueva York y quiero que todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de tener entrada", dijo la gobernadora Hochul. "Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región".

Lily M. Fan, presidenta de la Autoridad Estatal de Licores de Nueva York, dijo: "Los restaurantes, bares, tabernas y negocios de hostelería de Nueva York desempeñarán un papel fundamental a la hora de recibir a aficionados de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta legislación ofrece a las empresas locales un marco claro y temporal para atender a los visitantes durante este evento único en una generación. Agradecemos a la gobernadora Hochul, al senador Skoufis y al asambleísta Stirpe su liderazgo y el impulso de esta ley, y esperamos ayudar al sector de la hostelería de Nueva York a aprovechar al máximo este acontecimiento extraordinario".

El senador estatal James Skoufis dijo: "Con la llegada prevista de 1,2 millones de visitantes a la región para la Copa del Mundo este verano, esta ampliación temporal del horario de funcionamiento hará que este evento único en la vida sea memorable para los aficionados de Nueva York, además de suponer un gran impulso para las pequeñas empresas. Agradezco a la Gobernadora su liderazgo y al asambleísta Stirpe su colaboración en esta legislación".

El asambleísta Al Stirpe dijo: "La Copa del Mundo es un evento seguido por miles de millones de personas en todo el mundo y por millones aquí mismo, en Nueva York. Comunidades de todo el estado se reunirán para disfrutar de un espectáculo que solo ocurre una vez cada cuatro años. Este torneo durará 39 días. La legislación que proponemos brinda una oportunidad excepcional para que los negocios de todas partes de Nueva York organicen reuniones para ver los partidos en sus establecimientos y operen fuera del horario comercial habitual. ¡Nueva York aprovechará al máximo este momento tanto para los aficionados como para las empresas durante todo el torneo!".

Entre las disposiciones clave de la nueva ley se incluyen:

Desde el 11 de junio de 2026 hasta el 20 de julio de 2026, los titulares de licencias para el consumo de alcohol en el establecimiento podrán vender u ofrecer a la venta bebidas alcohólicas hasta las 4:00 a.m., independientemente de los horarios más restrictivos adoptados por los condados.

Este cambio temporal no se aplica en los casos en que la Autoridad Estatal de Licores (State Liquor Authority) haya impuesto horarios más restrictivos como condición de la licencia.La ley entra en vigor de inmediato; su vigencia finaliza y se considera derogada el 21 de julio de 2026.

Esta legislación se suma a las iniciativas más amplias de la gobernadora Hochul para ayudar a las empresas locales, los municipios y las comunidades a prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A principios de este año, la Gobernadora anunció el permiso de un día para la Copa del Mundial, emitido por la Autoridad Estatal de Licores, con el fin de apoyar eventos para aficionados fuera de los establecimientos, reuniones públicas para ver los partidos y actividades ampliadas al aire libre durante el torneo.

En conjunto, estas iniciativas buscan ayudar al sector de la hostelería de Nueva York, a las comunidades locales y a los visitantes a disfrutar de forma segura de las celebraciones de la Copa del Mundo en todo el estado.