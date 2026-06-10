Airbnb revela cómo los latinos en EE. UU. vivirán el Mundial 2026™: en familia, en grupo y con impacto económico local

El 68% de los adultos latinos en EE. UU. tiene interés en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esto impulsará nuevos viajes que, de otro modo, no habrían ocurrido

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- La Copa Mundial de la FIFA 2026™ moviliza con fuerza a la comunidad latina en Estados Unidos, consolidándose como una de las audiencias viajeras más relevantes para las ciudades anfitrionas. El informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb en abril de 2026, revela que el interés por el torneo se traducirá en viajes familiares, mayor demanda de hospedajes flexibles y un impacto económico directo en las ciudades anfitrionas y sus alrededores durante el torneo.Para Airbnb, estos datos muestran una oportunidad clara: los viajeros latinos planean vivir el Mundial 2026™ en grupo, en familia y buscando hospedajes que se adapten mejor a esa forma de viajar. La preferencia por alojarse bajo un mismo techo, compartir gastos, contar con cocina y permanecer cerca de comunidades locales se alinea directamente con el tipo de experiencia que muchos huéspedes encuentran en la plataforma.El Mundial como catalizador de nuevos viajesLa Copa Mundial de la FIFA 2026™ generará viajes que, de otro modo, jamás habrían ocurrido, actuando como un generador de turismo y mayor gasto en las ciudades anfitrionas y sus alrededores.- El 68% de los adultos latinos en Estados Unidos están interesados en el Mundial y el 41% realizará un viaje que de otra manera no habría planeado.[1]- Un 36% planea extender la duración de un viaje ya programado para aprovechar el evento.[2]- El 35% de los que asistan al torneo y sus eventos, anticipa gastar más dinero de lo habitual durante su aventura mundialista.[3]Un viaje con ADN colectivo y familiarPara los hogares latinos, el viaje es una experiencia de conexión cultural compartida en lugar de un viaje individual.- El 56% de los viajeros latinos realiza sus viajes acompañado de su familia extendida.[4]- El 38% planea trasladarse en grupos de mayor tamaño en comparación con sus viajes anteriores.[5]- El 29% prefiere diseñar sus itinerarios combinando círculos de familiares y amigos bajo el mismo grupo.[6]- Para los hogares de ingresos bajos y medios, viajar en grupos grandes permite gastos compartidos, reduciendo costos de hospedaje y transporte.[7]Para facilitar la coordinación de este ADN colectivo, el lanzamiento de Verano de Airbnb introdujo la función de 'Itinerario compartido' (Shared itinerary), un mapa dentro de la pestaña de Viajes que permite a todo el grupo guardar reservas, restaurantes y experiencias recomendadas, viendo los tiempos de traslado para planificar juntos.Perfiles que impulsan el viaje latinoLa composición de los grupos de viaje varía según el arraigo, la geografía, las raíces de origen, la edad y el género..- Los latinos en los Estados Unidos de primera generación, lideran los viajes grupales con su familia extendida con un 66%[8]- Los latinos en Estados Unidos que viven en Texas y California encabezan las estadísticas de viajes en compañía de su familia extendida.[9]El informe identifica una clara división de roles, donde los hombres llenarán las gradas y las mujeres adultas manejan la organización del viaje .- Los hombres de entre 18 y 34 años muestran el mayor interés (56%) y la probabilidad más alta de asistir en persona a los estadios.[10]- Las mujeres de entre 35 y 49 años asumen el rol estratégico de coordinar los viajes que involucran a niños y la familia extendida.[11]Las ciudades del Mundial se transformarán en puntos de encuentro latinoDurante el Mundial, las ciudades sede se consolidarán como puntos clave de encuentro para la comunidad latina.- Miami lidera la intención de viaje con un 36% , seguida por Los Ángeles 34% y la zona de Nueva York/Nueva Jersey 32% [12].La necesidad de espacios flexibles y compartidosEl informe muestra que la forma de viajar de los grupos latinos requiere opciones de hospedaje más flexibles.- Un 64% considera fundamental que todos los integrantes de su comitiva se alojen en el mismo espacio[13].- El 61% opina que los alquileres a corto plazo, como Airbnb, se adaptan a sus necesidades de manera más eficiente que un hotel tradicional.[14]- El 43% planea viajar en grupos de cuatro o más personas , y un 49% valora el acceso a una cocina para facilitar la convivencia familiar[15].Derrama económica directa en las comunidadesEl gasto de los visitantes latinos se descentraliza , fluyendo hacia los comercios locales y ayudando a la comunidad.- El 67% califica como muy importante visitar restaurantes y tiendas cerca de donde se alojan. [16]- El 48% busca de forma activa recorrer zonas comerciales auténticas y barrios residenciales.[17]- El 52% afirma que las recomendaciones de sus anfitriones los llevaron a pequeños negocios que de otra manera no habrían conocido.[18]El presupuesto proyectado se concentrará principalmente en restaurantes y comida (82%), transporte (67%) y alojamiento (58%).[19]“Este es un momento histórico para los viajes en grupo y el intercambio cultural en la región", afirmó Jordi Torres, director general de Airbnb para Norteamérica y Latinoamérica. “Al reservar alojamientos locales y disfrutar de experiencias auténticas, los viajeros latinos de EE. UU. están impulsando el impacto económico del evento directamente en el centro de las comunidades locales. Airbnb está preparada para satisfacer esta demanda con alojamientos flexibles que permiten a las familias grandes permanecer juntas, a la vez que hacen que los viajes en grupo sean muy rentables y memorables”.Este interés por ciudades con identidad latina coincide con el estudio de las tendencias de Airbnb para el verano, posicionando al Mundial como el mayor evento histórico de la plataforma. Para optimizar presupuestos, el reporte destaca que el 77% de los alojamientos en sedes cuestan menos de $500 por noche [20].Más valor para viajeros y las comunidades latinasAirbnb optimiza la estancia de grupos familiares para el Mundial 2026™ permitiendo acumular Delta SkyMiles en reservas elegibles. Airbnb y la FIFA también se han unido para lanzar experiencias exclusivas organizadas por leyendas del fútbol y expertos locales, diseñadas para conectar a los aficionados con las ciudades sede y sus comunidades.Como parte de su compromiso con la comunidad latina en Estados Unidos, Airbnb continúa apoyando iniciativas y organizaciones como The Hispanic Wealth Project, Hispanics in Wine, la Airbnb Entrepreneurship Academy, el Airbnb Community Fund y Casa Latina.El estudio completo está disponible para descargar aquí ________[1] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que evalúa el porcentaje (%) de interés general en el torneo y la motivación para generar viajes inéditos o no planificados hacia las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.[2] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en el porcentaje (%) de viajeros que declaran la intención de extender de manera neta la duración de sus estadías en comparación con sus itinerarios habituales de viaje.[3] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que analiza las proyecciones financieras y el porcentaje (%) de incremento neto en la disposición de gasto diario y presupuesto total durante el periodo del torneo mundialista.[4] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, sobre la composición y demografía de las comitivas, midiendo el porcentaje (%) de preferencia por viajar junto a la familia extendida (definida operativamente como abuelos, tíos y primos).[5] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en el análisis comparativo del volumen de los grupos de viaje y la intención de trasladarse en bloques más masivos frente a los patrones históricos de viaje del consumidor.[6] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en las tendencias de planificación colaborativa e itinerarios mixtos, midiendo el porcentaje (%) de viajeros que prefieren diseñar su logística integrando tanto a círculos familiares como a amigos cercanos dentro del mismo grupo de viaje.[7] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, cruzando el nivel de ingresos del hogar (segmentos bajo y medio) con las estrategias de economía de escala para el prorrateo y reducción de costos de hospedaje y transporte.[8] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, con segmentación demográfica específica orientada a medir el porcentaje (%) de liderazgo en viajes grupales multifamiliares de la comunidad latina de primera generación.[9] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en el análisis geográfico y la distribución por estados de residencia actual, identificando los índices más altos de movilidad grupal extendida en Texas y California.[10] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix y para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, mediante un cruce de variables demográficas de género y edad (hombres de 18 a 34 años) para evaluar el entusiasmo y la probabilidad más alta de asistencia física a los estadios.[11] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en los roles de planificación familiar por género y edad (mujeres de 35 a 49 años) como tomadoras de decisión clave y coordinadoras de la logística grupal que involucra a niños y parientes.[12] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que establece el índice de consideración, preferencia e intención espontánea de visita hacia las ciudades sede de la Copa Mundial (destacando Miami, Los Ángeles y la zona de Nueva York/Nueva Jersey).[13] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que mide el porcentaje (%) de preferencia crítica y exigencias logísticas de los grupos de viaje respecto a la cohabitación obligatoria de todos los integrantes bajo un mismo espacio residencial.[14] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en el análisis comparativo de la percepción del usuario sobre la flexibilidad y eficiencia de las plataformas de alquiler a corto plazo frente a la oferta hotelera tradicional.[15] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que analiza la correlación entre las comitivas de viaje de gran escala (4 o más integrantes) y la alta valoración de infraestructura compartida, específicamente el acceso a cocinas completas para facilitar la convivencia familiar.[16] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que evalúa el comportamiento de consumo de proximidad y el porcentaje (%) de importancia asignado al gasto de los visitantes en pequeños comercios, cafeterías y restaurantes ubicados en los barrios residenciales de estancia.[17] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, enfocado en las dinámicas de descentralización turística e interés de los encuestados por explorar zonas comerciales auténticas y barrios residenciales fuera de los circuitos turísticos convencionales.[18] Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que mide el impacto de las recomendaciones de los anfitriones de la plataforma en el descubrimiento y desvío intencional del gasto hacia microeconomías de barrio que de otro modo no habrían conocido.[19]Datos del Informe nacional realizado por Blue Point Analytix para Airbnb (abril de 2026). Estudio cuantitativo basado en una encuesta panel a adultos latinos residentes en EE. UU., realizada entre el 10 de marzo y el 5 de abril de 2026, que establece la radiografía final y distribución porcentual del presupuesto proyectado de viaje asignado de forma prioritaria a los sectores de alimentación/restaurantes, transporte y alojamiento durante el torneo.[20] Basado en el análisis de datos internos de Airbnb sobre los precios de los anuncios activos y disponibles en torno al torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (11 de junio – 19 de julio de 2026), al 3 de mayo de 2026. Los precios son fijados por los anfitriones y están sujetos a cambios.

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