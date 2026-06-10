Antoine Semenyo protagoniza la campaña "La preparación lo es todo" de Ahmad Tea Antoine Semenyo protagoniza la campaña "La preparación lo es todo" de Ahmad Tea Antoine Semenyo protagoniza la campaña "La preparación lo es todo" de Ahmad Tea

El delantero de la Premier League y de la selección de Ghana se une a Ahmad Tea para promover la excelencia, la artesanía y el poder de la preparación.

La vida de Antoine es un ejemplo de esfuerzo, determinación y mejora constante, cualidades que encarnan a la perfección la historia de nuestra marca.” — Tracey Wakelin, Ahmad Tea

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Hoy, Ahmad Tea, una de las principales marcas de té del mundo, ha anunciado al futbolista internacional de Ghana y de la Premier League, Antoine Semenyo, como su nuevo embajador mundial de la marca. El anuncio se produce antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Antoine se está preparando para liderar a su selección. Esta alianza supone un hito importante para Ahmad Tea , ya que la marca sigue reforzando su vínculo con los consumidores de más de 90 países. Su colaboración une a una de las grandes promesas del fútbol con una marca reconocida por su calidad, tradición y maestría artesanal y se sustenta en la creencia compartida de que el éxito se logra con dedicación, disciplina y preparación.Como parte de esta colaboración, Semenyo se convierte en la imagen de la nueva campaña mundial de Ahmad Tea, "La preparación lo es todo" , una iniciativa que celebra el compromiso, la atención al detalle y la búsqueda constante de la excelencia, valores esenciales para alcanzar el éxito en cualquier faceta de la vida.La campaña establece un paralelismo natural entre la meticulosa preparación necesaria para elaborar las mezclas galardonadas de Ahmad Tea y la dedicación requerida para rendir al más alto nivel en el deporte profesional.Como embajador mundial de la marca, Semenyo será un protagonista destacado de las actividades publicitarias de Ahmad Tea, tanto en medios tradicionales como en no tradicionales, incluidos anuncios de televisión, campañas digitales y en redes sociales, activaciones en el punto de venta, eventos experienciales, promociones en los envases y actividades de relaciones públicas a nivel internacional. Durante el año 2026, la estrella de fútbol también aparecerá en el anuncio de televisión de lanzamiento de la campaña, que explora cómo la preparación es clave para alcanzar la excelencia tanto dentro como fuera del campo.Antoine Semenyo dijo:"Crecí en Londres, así que, claro, me encanta el té. Tomarme un té y charlar un rato, ¿me entiendes? No hay mejor marca que Ahmad Tea; su sabor es lo que la hace especial y me encanta que tenga una historia tan interesante. Son una inspiración y me siento orgulloso de trabajar con ellos. Además, hay muchísimos tipos de té y todo se elabora de manera sostenible, lo cual es importante. Uno de sus mensajes clave es que la preparación lo es todo. Están hablando de cómo elaborar su té y, en eso, hay un mensaje que pongo en práctica en mi carrera: tienes que estar preparado. No se trata solo de lo que haces el día del partido, como comer bien y tener el equipamiento listo, sino también de cómo te preparas a lo largo de la semana. Entrenar bien, recuperarse, comer sano, analizar a tus rivales, reflexionar… dejar que las cosas reposen y elaborar el plan de acción. Creo que ahí es donde realmente coincidimos. Ahmad Tea ofrece a sus clientes un producto de calidad garantizando que todo cumpla con los más altos estándares, sin excepción, y eso es precisamente en lo que yo creo."Tracey Wakelin, directora de marketing global de Ahmad Tea, declaró: Es un placer dar la bienvenida a Antoine Semenyo a la familia de Ahmad Tea como nuestro nuevo embajador mundial de la marca. La vida de Antoine es un ejemplo de esfuerzo, determinación y mejora constante, cualidades que encarnan a la perfección la historia de nuestra marca.""Ya sea preparándose para un partido de máximo nivel o elaborando una mezcla de té de primera categoría, la excelencia se consigue gracias a la dedicación, la maestría y la atención al detalle. La mentalidad de Antoine refleja los valores que han guiado a Ahmad Tea durante cuatro décadas y lo convierte en el embajador ideal de nuestra marca.""Como imagen principal de nuestra campaña global, Antoine aparecerá en anuncios de televisión, contenidos digitales, activaciones en el punto de venta, promociones en los envases y campañas de relaciones públicas, lo que nos ayudará a conectar con consumidores de todo el mundo a través de una historia auténtica e inspiradora sobre lo que hace falta para alcanzar la excelencia."Este nombramiento se produce mientras Ahmad Tea sigue ampliando su presencia internacional, manteniéndose fiel a los principios que han guiado la empresa desde sus inicios: una calidad excepcional, una maestría artesanal y una conexión humana auténtica.A lo largo de los próximos meses, los consumidores podrán ver a Semenyo en una serie de campañas globales integradas que incluirán anuncios de televisión, promociones en tiendas, envases de edición limitada, historias digitales, colaboraciones con influencers y programas de participación en los medios. La colaboración arrancará en mercados clave de Europa, Oriente Medio, África y Asia, y hay previstas más iniciativas a lo largo de 2026 y en los próximos años.Acerca de Ahmad TeaAhmad Tea es una empresa británica de té galardonada, fundada en Hampshire, Inglaterra. Esta empresa familiar combina el conocimiento experto de cuatro generaciones en el mundo del té con un compromiso inquebrantable con la calidad y la artesanía.Actualmente, los productos de Ahmad Tea se disfrutan en más de 90 países de todo el mundo, donde se sirven más de 30 millones de tazas de té al día. La empresa selecciona las mejores hojas de las principales regiones productoras de té de todo el mundo y aplica rigurosos estándares de cata y control de calidad para garantizar que cada mezcla ofrezca una experiencia excepcional al consumidor.Más allá del té, Ahmad Tea se compromete a tener un impacto positivo en comunidades de todo el mundo mediante sus iniciativas benéficas y de sostenibilidad. A través de su programa de sostenibilidad "Infused with Impact", Ahmad Tea apoya proyectos centrados en la educación, la sanidad, el desarrollo comunitario y la ayuda humanitaria, contribuyendo así a mejorar la vida de miles de personas en todo el mundo.La empresa ha financiado escuelas, hospitales, programas de agua potable y proyectos de ayuda de emergencia en numerosos países, y mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades vinculadas a su cadena de suministro global. Ahmad Tea también colabora estrechamente con sus socios productores de té y con organizaciones del sector para fomentar prácticas de abastecimiento responsables y apoyar la sostenibilidad a largo plazo de las comunidades productoras de té.Motivada por su pasión por la calidad y su convicción de que las personas deben estar unidas, Ahmad Tea sigue conectando culturas y comunidades de todo el mundo a través del placer compartido de disfrutar de un buen té.Acerca de Antoine SemenyoEl internacional ghanés Antoine Semenyo es uno de los delanteros con más talento del fútbol mundial y actualmente juega en la Premier League con el Manchester City.Nacido en Londres y orgulloso de representar a Ghana a nivel internacional, el ascenso de Semenyo a la élite del fútbol es una historia de determinación, resiliencia y superación constante. Tras consolidarse en la Premier League tras pasar por las categorías inferiores del fútbol inglés, se ha ganado el reconocimiento general por su velocidad, potencia, versatilidad y ética de trabajo.Desde que debutó con la selección absoluta de Ghana en 2022, Semenyo se ha convertido en una figura clave de las Estrellas Negras y ha representado a su país en grandes torneos internacionales, como la Copa del Mundo de la FIFA y la Copa Africana de Naciones. Ha disputado más de 30 partidos con la selección absoluta y ha marcado goles decisivos para su país, lo que le ha consagrado como uno de los principales embajadores del fútbol ghanés.Tras una trayectoria destacada en la Premier League, durante la que marcó 30 goles en poco más de 100 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más dinámicos de la liga, Semenyo fichó por el Manchester City en 2026 en una operación muy sonada.Admirado por su profesionalidad, humildad y compromiso con la superación continua, Semenyo encarna los valores de preparación, dedicación y excelencia que constituyen el eje central de la campaña global de Ahmad Tea "La preparación lo es todo". Como embajador mundial de la marca Ahmad Tea, ayudará a inspirar a los consumidores de todo el mundo a través de una convicción compartida: el éxito se forja mucho antes del momento de la ejecución.

La Preparación lo es Todo | Ahmad Tea x Antoine Semenyo

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