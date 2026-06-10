Ahmad Tea annonce la désignation d'Antoine Semenyo comme ambassadeur mondial de la marque

Antoine Semenyo dans la campagne "Preparation is Everything" d'Ahmad Tea Antoine Semenyo dans la campagne "Preparation is Everything" d'Ahmad Tea Antoine Semenyo dans la campagne "Preparation is Everything" d'Ahmad Tea

Un attaquant de Premier League s'associe à Ahmad Tea pour célébrer l'excellence et l'art de la préparation.

Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Semenyo au sein de la famille Ahmad Tea en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque.” — Tracey Wakelin, Ahmad Tea

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Aujourd'hui, Ahmad Tea, l'une des plus grandes marques de thé au monde, a annoncé la nomination d'Antoine Semenyo, footballeur international Ghanéen évoluant en Premier League, au poste de nouvel ambassadeur mondial de la marque. Cette annonce intervient à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, où Antoine s'apprête à défendre les couleurs de son pays en tant qu'attaquant.Ce partenariat marque une étape importante pour Ahmad Tea, alors que la marque continue de resserrer ses liens avec ses clients dans plus de 90 pays à travers le monde. Associant l'un des talents les plus prometteurs du football à une marque réputée pour sa qualité, sa tradition et son savoir-faire, cette collaboration est fondée sur la conviction commune que le succès se construit par le travail, la discipline et la préparation.Dans le cadre de cette collaboration, Semenyo devient l'ambassadeur de la nouvelle campagne mondiale d'Ahmad Tea "Preparation is Everything", une initiative qui célèbre l'engagement, le souci du détail et la quête sans relâche de l'excellence, autant de valeurs qui contribuent à la réussite dans tous les domaines de la vie.La campagne met en parallèle, de manière tout à fait naturelle, la préparation minutieuse indispensable à la création des mélanges primés d'Ahmad Tea et le dévouement dont il faut faire preuve pour atteindre les plus hauts niveaux dans le sport professionnel.En tant qu’ambassadeur mondial de la marque, Semenyo occupera une place de choix dans l’ensemble des communications médias et hors médias d’Ahmad Tea, notamment dans les publicités télévisées, les campagnes numériques et sur les réseaux sociaux, les opérations en points de vente, les événements immersifs, les promotions sur les emballages et les activités de relations publiques à l’international. Plus tard en 2026, l’attaquant vedette apparaîtra également dans le spot télévisé de lancement de la campagne, qui explore le rôle que joue la préparation dans la recherche de l’excellence, tant sur le terrain qu’en dehors.Antoine Semenyo raconte:"J'ai grandi à Londres, alors naturellement, j'adore le thé. Boire un thé et papoter, vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, aucune marque n'égale Ahmad Tea : son goût est incomparable et son histoire est passionnante. Elle est une véritable source d'inspiration et je suis honoré de la représenter. Sa gamme propose une grande variété de thés, tous issus d'une production écoresponsable, ce qui est à mes yeux primordial. L'un de leurs messages clés, c'est que tout repose sur la préparation. Ils évoquent la préparation de leur thé et c'est aussi un principe qui guide ma carrière : il faut toujours être prêt. Cela ne se limite pas au jour du match, où il est important de bien manger et d'avoir son équipement prêt, mais cela vaut aussi pour la façon dont on se prépare tout au long de la semaine. Bien s'entraîner, récupérer, bien manger, étudier ses adversaires, réfléchir… Prendre le temps de laisser les choses se mettre en place, élaborer son plan d'action. Je pense que c'est là que nos visions se rejoignent vraiment. Ahmad Tea met un point d'honneur à offrir un produit de qualité à ses clients en veillant constamment à ce que tout soit conforme aux normes les plus exigeantes. Et je partage pleinement cette philosophie."Tracey Wakelin, responsable du marketing international de la marque chez Ahmad Tea, explique:"Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Semenyo au sein de la famille Ahmad Tea en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque. Le parcours d'Antoine est l'illustration même du travail assidu, de la détermination et de la recherche constante de l'excellence — des qualités qui reflètent parfaitement l'histoire de notre marque.""Qu'il s'agisse de se préparer pour un match d'un grand tournoi ou de créer un mélange de thé d'exception, ce sont le dévouement, l'expertise et le souci du détail qui permettent de tendre vers l'excellence. L'état d'esprit d'Antoine illustre les valeurs qui guident Ahmad Tea depuis quatre décennies et font de lui l'ambassadeur idéal pour notre marque. En tant qu’ambassadeur principal de notre campagne mondiale, Antoine apparaîtra dans des publicités télévisées, des contenus numériques, des opérations en points de vente, des promotions sur les emballages et des campagnes de relations publiques. Il nous aidera ainsi à toucher les consommateurs du monde entier à travers un récit authentique et inspirant sur le chemin vers l’excellence."Cette collaboration vient s'inscrire dans la volonté d'Ahmad Tea de poursuivre son implantation à l'international tout en restant fidèle aux principes qui guident l'entreprise depuis sa création : une qualité hors pair, un savoir-faire artisanal et des relations humaines authentiques.Au cours des prochains mois, les consommateurs verront Semenyo apparaître dans toute une série de campagnes mondiales intégrées, notamment des spots télévisés, des promotions en magasin, des emballages en édition limitée, des storytelling numériques, des partenariats avec des influenceurs et des programmes d'intéraction avec les médias. Ce partenariat sera lancé sur les principaux marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, et d'autres actions sont prévues tout au long de l'année 2026 et au-delà.Ahmad Tea est une entreprise britannique de thé primée, fondée dans le Hampshire, en Angleterre. Entreprise familiale, elle conjugue quatre générations d’expertise dans le domaine du thé à un engagement inébranlable envers la qualité et le savoir-faire traditionnel.Aujourd'hui, les produits Ahmad Tea sont appréciés dans plus de 90 pays à travers le monde, avec plus de 30 millions de tasses de thé servies chaque jour. L'entreprise sélectionne les meilleures feuilles provenant des principales régions productrices de thé du monde entier et applique des normes rigoureuses en matière de dégustation et de contrôle qualité afin de garantir que chaque mélange offre une expérience gustative unique.Au-delà du thé, Ahmad Tea s'engage à avoir un impact positif sur les communautés du monde entier à travers ses initiatives caritatives et de développement durable. Par le biais de son programme de développement durable « Infused with Impact », l'entreprise soutient des projets liés à l'éducation, la santé, le développement local et l'aide humanitaire, contribuant ainsi à améliorer la vie de milliers de personnes à travers le monde.L'entreprise a financé des écoles, des hôpitaux, des programmes d'accès à l'eau potable et des projets de secours d'urgence dans de nombreux pays. Ahmad Tea continue également à soutenir les communautés liées à sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Par ailleurs, l'entreprise travaille main dans la main avec ses partenaires producteurs de thé et les organisations du secteur pour encourager des pratiques de sourcing responsables et contribuer à la préservation durable des communautés productrices de thé.Animée par une passion pour la qualité et la conviction que le thé permet de créer des liens, Ahmad Tea continue de rapprocher les cultures et les communautés du monde entier grâce au plaisir partagé d'un bon thé.À propos d’Antoine SemenyoAntoine Semenyo est l'un des attaquants les plus passionnants du football mondial. Ce joueur international ghanéen évolue actuellement en Premier League sous les couleurs de Manchester City.Né à Londres et fier représentant du Ghana lors des compétitions internationales, l'ascension de Semenyo au plus haut niveau est le fruit de sa détermination, résilience et volonté inébranlable de s'améliorer. Après avoir gravi les échelons du football anglais avant de s'imposer en Premier League, il s'est fait connaître pour sa vivacité, sa puissance, sa polyvalence et son éthique de travail.Depuis ses débuts en équipe nationale du Ghana en 2022, Semenyo est devenu une figure emblématique des Black Stars, représentant son pays lors de grands tournois internationaux tels que la Coupe du monde de la FIFA et la Coupe d'Afrique des nations. Il a disputé plus de 30 matches internationaux et marqué des buts décisifs pour son pays, consolidant ainsi sa place parmi les principaux ambassadeurs du football ghanéen.Après un parcours remarquable en Premier League, où il a inscrit 30 buts en championnat en à peine plus de 100 matchs et s'est imposé comme l'un des attaquants les plus dynamiques de la ligue, Semenyo a rejoint Manchester City en 2026 dans le cadre d'un transfert très médiatisé.Reconnu pour son professionnalisme, son humilité et sa volonté de toujours s'améliorer, Semenyo est l'incarnation même des valeurs de préparation, dévouement et excellence qui sont au cœur de la campagne mondiale d'Ahmad Tea "Preparation is Everything". En tant qu'ambassadeur mondial de la marque Ahmad Tea, il inspirera les consommateurs du monde entier en leur rappelant que le chemin vers la réussite débute bien avant le moment de la performance.

Preparation is Everything | Ahmad Tea x Antoine Semenyo

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