'Chanting River', del artista John Francis Peters: 'Una pintura que primero se escucha'
EINPresswire.com/ -- Si bien la inspiración para casi todas las pinturas entra por los ojos, "Chanting River" surgió del retumbar de los truenos y del rugir de un río. Pero, sobre todo, nació de una voz que no estaba en ninguna parte y que, de algún modo, estaba en todas partes.
En esta obra de John Francis Peters, la vista se convierte en la etapa final de un viaje que comenzó con la escucha. Es un camino que invita al espectador a vivir una experiencia más profunda de la naturaleza y, a través de ella, a sentir una responsabilidad renovada para protegerla.
La inspiración detrás de "Chanting River"
La historia de "Chanting River" posee la textura de un mito, pero se mantiene arraigada en la piedra y el agua reales. Una tormenta llegó al valle de Virginia Occidental donde Peters se alojaba, en una cabaña de piedra situada junto a un pequeño río y rodeada de un denso bosque.
Mientras la estancia vibraba con la fusión del río y los truenos, un nuevo elemento se incorporó al paisaje sonoro: el canto humano.
"Intrigado por la voz que había escuchado, abrí la puerta corredera de la cabaña", relata Peters. "El rugido del río se mezclaba con la intensa actividad de la tormenta, pero el canto cesó. Cerré la puerta y el canto volvió a escucharse. Era como encender y apagar una radio".
Era como si la tierra viva invitara al oyente a sintonizar una frecuencia que sonaba, perpetuamente, más allá de la percepción cotidiana. Peters buscó un marco de referencia acorde con la experiencia. "De inmediato recordé a Carl Jung, el célebre psiquiatra. Mi vivencia se asemejaba enormemente a las que él experimentó en su cabaña de piedra mientras estudiaba el inconsciente colectivo de la mente".
La profundidad psicológica de la obra nace en ese umbral donde, según Jung, se difumina la frontera entre la imagen interior y el mundo exterior; allí donde lo colectivo —tanto lo humano como lo que trasciende lo humano— se expresa mediante símbolos y sonidos.
"Un sonido escuchado genera una imagen en la mente", explica Peters. "Visualicé a aquel hombre que cantaba. Cuatro años después, esa imagen me impulsó a crear un cuadro. 'Chanting River' es la obra que surgió de aquella experiencia".
El mensaje actual de "Chanting River" para el espectador
En el corazón de "Chanting River" late una propuesta radical: aquello que realmente experimentamos, lo amamos; y aquello que amamos, lo protegemos. El canto de la obra es, por tanto, una llamada a la custodia del entorno. La responsabilidad medioambiental no nace de la abstracción, sino de la intimidad. Implica escuchar con la atención suficiente para reconocer que una tormenta y un río poseen una voz, y que esa voz merece ser escuchada.
La obra también ejemplifica una forma creativa de prestar atención. ¿Qué otras frecuencias persisten justo por debajo del umbral de la audición cotidiana? ¿Qué imágenes aguardan en el sonido del oleaje lejano, en el viento que se filtra entre los pinos o en la lluvia que repiquetea como un código sobre el cristal de la ventana?
La práctica de Peter sugiere que el arte es un puente entre los sentidos y que la naturaleza es, a la vez, un taller y una colaboradora. Quienes dedican tiempo a sus otras obras pueden descubrirse con una sensibilidad renovada, más curiosos y más dispuestos a salir al encuentro del mundo vivo.
"Chanting River" ofrece una invitación silenciosa pero insistente, sin necesidad de alzar la voz. A menudo, los espectadores se marchan imaginando la figura que Peters escuchó al principio. Perciben la electricidad de la tormenta en los confines de la memoria y sienten el canto incesante del río. Las ventanas se abren. Los zapatos encuentran senderos. Los cielos se transforman en pinturas. Los ríos se escuchan antes de verse.
Cuando el mundo habla a través del trueno, del agua y del coro de todos los seres vivos, la pintura sugiere una respuesta de presencia atenta y gratitud. El canto continúa, recorriendo los bosques y vibrando en el lienzo, y quienes escuchan se unen al coro.
Lara Rosales
En esta obra de John Francis Peters, la vista se convierte en la etapa final de un viaje que comenzó con la escucha. Es un camino que invita al espectador a vivir una experiencia más profunda de la naturaleza y, a través de ella, a sentir una responsabilidad renovada para protegerla.
La inspiración detrás de "Chanting River"
La historia de "Chanting River" posee la textura de un mito, pero se mantiene arraigada en la piedra y el agua reales. Una tormenta llegó al valle de Virginia Occidental donde Peters se alojaba, en una cabaña de piedra situada junto a un pequeño río y rodeada de un denso bosque.
Mientras la estancia vibraba con la fusión del río y los truenos, un nuevo elemento se incorporó al paisaje sonoro: el canto humano.
"Intrigado por la voz que había escuchado, abrí la puerta corredera de la cabaña", relata Peters. "El rugido del río se mezclaba con la intensa actividad de la tormenta, pero el canto cesó. Cerré la puerta y el canto volvió a escucharse. Era como encender y apagar una radio".
Era como si la tierra viva invitara al oyente a sintonizar una frecuencia que sonaba, perpetuamente, más allá de la percepción cotidiana. Peters buscó un marco de referencia acorde con la experiencia. "De inmediato recordé a Carl Jung, el célebre psiquiatra. Mi vivencia se asemejaba enormemente a las que él experimentó en su cabaña de piedra mientras estudiaba el inconsciente colectivo de la mente".
La profundidad psicológica de la obra nace en ese umbral donde, según Jung, se difumina la frontera entre la imagen interior y el mundo exterior; allí donde lo colectivo —tanto lo humano como lo que trasciende lo humano— se expresa mediante símbolos y sonidos.
"Un sonido escuchado genera una imagen en la mente", explica Peters. "Visualicé a aquel hombre que cantaba. Cuatro años después, esa imagen me impulsó a crear un cuadro. 'Chanting River' es la obra que surgió de aquella experiencia".
El mensaje actual de "Chanting River" para el espectador
En el corazón de "Chanting River" late una propuesta radical: aquello que realmente experimentamos, lo amamos; y aquello que amamos, lo protegemos. El canto de la obra es, por tanto, una llamada a la custodia del entorno. La responsabilidad medioambiental no nace de la abstracción, sino de la intimidad. Implica escuchar con la atención suficiente para reconocer que una tormenta y un río poseen una voz, y que esa voz merece ser escuchada.
La obra también ejemplifica una forma creativa de prestar atención. ¿Qué otras frecuencias persisten justo por debajo del umbral de la audición cotidiana? ¿Qué imágenes aguardan en el sonido del oleaje lejano, en el viento que se filtra entre los pinos o en la lluvia que repiquetea como un código sobre el cristal de la ventana?
La práctica de Peter sugiere que el arte es un puente entre los sentidos y que la naturaleza es, a la vez, un taller y una colaboradora. Quienes dedican tiempo a sus otras obras pueden descubrirse con una sensibilidad renovada, más curiosos y más dispuestos a salir al encuentro del mundo vivo.
"Chanting River" ofrece una invitación silenciosa pero insistente, sin necesidad de alzar la voz. A menudo, los espectadores se marchan imaginando la figura que Peters escuchó al principio. Perciben la electricidad de la tormenta en los confines de la memoria y sienten el canto incesante del río. Las ventanas se abren. Los zapatos encuentran senderos. Los cielos se transforman en pinturas. Los ríos se escuchan antes de verse.
Cuando el mundo habla a través del trueno, del agua y del coro de todos los seres vivos, la pintura sugiere una respuesta de presencia atenta y gratitud. El canto continúa, recorriendo los bosques y vibrando en el lienzo, y quienes escuchan se unen al coro.
Lara Rosales
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