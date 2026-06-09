Il transpallet autonomo J1600 debutta in Italia

Emil Hauch Jensen, CEO di The Mobile Robot Company, sta facendo una dimostrazione del transpallet a guida autonoma J1600.

Emil Hauch Jensen, CEO di The Mobile Robot Company, sta facendo una dimostrazione del transpallet a guida autonoma J1600.

Il transpallet a guida autonoma J1600 di The Mobile Robot Company durante una giornata dimostrativa.

Il transpallet a guida autonoma J1600 di The Mobile Robot Company durante una giornata dimostrativa.

24–26 giugno 2026, Sassuolo (Modena), Italia.

Siamo incredibilmente entusiasti di portare il J1600 in Italia per la prima volta e di offrire ai visitatori dell'evento l'opportunità di toccare con mano il futuro del trasporto dei pallet.”
— Fernando Fandino Oliver
SASSUOLO , MODENA, ITALY, June 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- The Mobile Robot Company, insieme al suo partner per il Mediterraneo Alca Technologies e alla società ospitante dell'evento United Symbol (Sistemi Robotici e Automazioni Industriali), è lieta di annunciare l'Open House 2026, un evento di tre giorni dedicato all'automazione pratica di magazzino e all'innovazione nell'intralogistica.

L'evento, che si terrà dal 24 al 26 giugno 2026 a Sassuolo (Modena), in Italia, offrirà a produttori, professionisti della logistica, operatori di magazzino e specialisti dell'automazione l'opportunità di assistere a dimostrazioni dal vivo del transpallet a guida autonoma J1600 (Self-Driving Pallet Jack) e di scoprire come la robotica mobile autonoma possa essere implementata in modo rapido ed efficace.

Il protagonista dell'evento sarà il J1600 MRC, un innovativo transpallet autonomo a doppia modalità che combina il funzionamento manuale con il trasporto autonomo. Progettato per un'implementazione rapida e per la massima flessibilità operativa, il J1600 aiuta le aziende a ridurre le attività di trasporto ripetitive, a migliorare la produttività e ad accelerare il loro percorso verso l'automazione, senza la complessità spesso associata ai grandi progetti del settore.

I visitatori che parteciperanno all'Open House avranno la possibilità di:
• Assistere a dimostrazioni dal vivo del J1600 MRC
• Scoprire come il trasporto autonomo dei pallet possa essere implementato rapidamente
• Esplorare le applicazioni per la produzione, il magazzino e l'intralogistica
• Incontrare gli specialisti dell'automazione di The Mobile Robot Company e Alca Technologies
• Discutere delle strategie di implementazione nel mondo reale e delle opportunità di ritorno sull'investimento (ROI)

Informazioni su The Mobile Robot Company
The Mobile Robot Company (MRC) progetta e produce robot mobili autonomi e soluzioni intelligenti per l'intralogistica. L'azienda si concentra su un'automazione pratica e di facile implementazione che offre miglioramenti operativi misurabili, rimanendo al contempo semplice, flessibile e scalabile.

Informazioni su Alca Technologies
Alca Technologies è un fornitore leader di automazione e tecnologia al servizio dei clienti industriali in tutta la regione del Mediterraneo. Attraverso la sua esperienza nelle soluzioni di automazione avanzata, nell'integrazione di sistemi e nell'assistenza clienti, Alca Technologies aiuta i produttori a modernizzare le proprie operazioni e a migliorare l'efficienza.

Informazioni su United Symbol
United Symbol (Sistemi Robotici e Automazioni Industriali) è specializzata nell'automazione industriale, nella robotica e nell'integrazione di sistemi di produzione. L'azienda fornisce soluzioni di automazione "chiavi in mano" che aiutano i clienti a migliorare la produttività, la qualità e le prestazioni operative.

Dettagli dell'evento
Open House 2026
24–26 giugno 2026
09:30–17:00
Sassuolo (Modena), Italia

Maggiori informazioni
www.mobilerobot.com
www.alcatechnologies.it

Fernando Fandino Oliver
The Mobile Robot Company ApS
+45 88 10 90 12
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The Mobile Robot Company is a Danish robotics firm pioneering practical automation for internal logistics. Co-founded by industry veterans Emil Hauch Jensen and Odin Skovsted, the company was established in 2024 with an ambition to redefine intralogistics automation through autonomous, collaborative, and easy-to-deploy robotic solutions. With a pragmatic design approach focused on intuitive user experience, quick deployment, and fast ROI, The Mobile Robot Company’s solutions deliver productivity gains from day one.

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