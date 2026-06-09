Il transpallet autonomo J1600 debutta in Italia
Emil Hauch Jensen, CEO di The Mobile Robot Company, sta facendo una dimostrazione del transpallet a guida autonoma J1600.
24–26 giugno 2026, Sassuolo (Modena), Italia.
L'evento, che si terrà dal 24 al 26 giugno 2026 a Sassuolo (Modena), in Italia, offrirà a produttori, professionisti della logistica, operatori di magazzino e specialisti dell'automazione l'opportunità di assistere a dimostrazioni dal vivo del transpallet a guida autonoma J1600 (Self-Driving Pallet Jack) e di scoprire come la robotica mobile autonoma possa essere implementata in modo rapido ed efficace.
Il protagonista dell'evento sarà il J1600 MRC, un innovativo transpallet autonomo a doppia modalità che combina il funzionamento manuale con il trasporto autonomo. Progettato per un'implementazione rapida e per la massima flessibilità operativa, il J1600 aiuta le aziende a ridurre le attività di trasporto ripetitive, a migliorare la produttività e ad accelerare il loro percorso verso l'automazione, senza la complessità spesso associata ai grandi progetti del settore.
I visitatori che parteciperanno all'Open House avranno la possibilità di:
• Assistere a dimostrazioni dal vivo del J1600 MRC
• Scoprire come il trasporto autonomo dei pallet possa essere implementato rapidamente
• Esplorare le applicazioni per la produzione, il magazzino e l'intralogistica
• Incontrare gli specialisti dell'automazione di The Mobile Robot Company e Alca Technologies
• Discutere delle strategie di implementazione nel mondo reale e delle opportunità di ritorno sull'investimento (ROI)
Informazioni su The Mobile Robot Company
The Mobile Robot Company (MRC) progetta e produce robot mobili autonomi e soluzioni intelligenti per l'intralogistica. L'azienda si concentra su un'automazione pratica e di facile implementazione che offre miglioramenti operativi misurabili, rimanendo al contempo semplice, flessibile e scalabile.
Informazioni su Alca Technologies
Alca Technologies è un fornitore leader di automazione e tecnologia al servizio dei clienti industriali in tutta la regione del Mediterraneo. Attraverso la sua esperienza nelle soluzioni di automazione avanzata, nell'integrazione di sistemi e nell'assistenza clienti, Alca Technologies aiuta i produttori a modernizzare le proprie operazioni e a migliorare l'efficienza.
Informazioni su United Symbol
United Symbol (Sistemi Robotici e Automazioni Industriali) è specializzata nell'automazione industriale, nella robotica e nell'integrazione di sistemi di produzione. L'azienda fornisce soluzioni di automazione "chiavi in mano" che aiutano i clienti a migliorare la produttività, la qualità e le prestazioni operative.
Dettagli dell'evento
Open House 2026
24–26 giugno 2026
09:30–17:00
Sassuolo (Modena), Italia
Maggiori informazioni
www.mobilerobot.com
www.alcatechnologies.it
Fernando Fandino Oliver
The Mobile Robot Company ApS
+45 88 10 90 12
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