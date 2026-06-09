La Gobernadora Hochul Celebra El Inicio De La Etapa Principal De Construcción Del Proyecto De La Fase 2 Del Metro De La Segunda Avenida

La gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), funcionarios electos y líderes comunitarios de Harlem para dar inicio a la etapa principal de construcción del transformador proyecto de la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida. El acto inaugural tuvo lugar en el sitio donde, a principios de 2027, se descenderá al subsuelo una tuneladora (TBM) de última generación para comenzar la excavación de los nuevos túneles del metro, desde la calle 120 y la Segunda Avenida hasta la calle 125 y el bulevar Malcolm X.

La gobernadora también anunció que, tras la reanudación de los fondos federales para el proyecto en abril, la MTA ha adjudicado el siguiente contrato importante para construir la sección final del túnel de esta fase —desde la calle 105 hasta la calle 110, incluyendo la futura estación de la calle 106— mediante el método de "corte y cobertura" (excavación a cielo abierto). La MTA está aplicando las lecciones de la Fase 1 del proyecto para lograr un ahorro superior a los 1,000 millones de dólares y avanza según lo previsto para completar con antelación el traslado de servicios públicos, lo que permitirá iniciar los trabajos pendientes de este proyecto seis meses antes de lo programado originalmente.

"El metro de la Segunda Avenida lo cambiará todo para East Harlem; ahorrará a la gente un tiempo valioso y hará posibles oportunidades que, durante demasiado tiempo, han estado fuera del alcance de muchos", dijo la gobernadora Hochul. "La última vez que se iniciaron obras para el metro de la Segunda Avenida en East Harlem fue hace 54 años, pero el proyecto fue abandonado y esta comunidad quedó relegada. Cuando asumí el cargo de gobernadora, prometí que sería la líder que finalmente haría realidad este proyecto; al iniciar la fase principal de construcción, damos un paso gigantesco hacia la concreción de un sueño que lleva gestándose casi un siglo".

Las tuneladoras de última generación y densidad variable se entregarán a principios del próximo año. Con un peso superior a 1,5 millones de libras, estas máquinas están equipadas con cabezales de corte de carburo de tungsteno de 23 pies de diámetro. La tuneladora puede ajustar sus métodos según el tipo de material que encuentre, alternando entre un sistema de perforación para roca dura y otro para suelos blandos o arena. Asimismo, la máquina refuerza el revestimiento del túnel a medida que avanza bajo Harlem. La tuneladora partirá desde el emplazamiento de la calle 120 y se dirigirá hacia la calle 125 y el bulevar Malcolm X.

Paralelamente al hito alcanzado hoy en el proyecto de la Fase 2, la gobernadora Hochul y la MTA ya están evaluando y diseñando una posible fase siguiente para extender la línea Q hacia el oeste, a lo largo de la calle 125 hasta Broadway, lo que incluiría tres nuevas estaciones y daría servicio a más de 160,000 pasajeros diarios. Tras la finalización de un estudio de viabilidad de la MTA anunciado por la gobernadora en 2024, el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027 asignó 25 millones de dólares para realizar la ingeniería y el diseño preliminares de la ampliación del túnel, así como para aprobar un proceso eficiente de evaluación ambiental. Si el proyecto sigue adelante, las obras del túnel podrían continuar sin interrupciones utilizando gran parte del mismo equipo empleado en la Fase 2, lo que permitiría ahorrar tiempo y dinero.

La Fase 2 del metro de la Segunda Avenida se divide en cuatro contratos —frente a los 10 de la Fase 1— con el fin de aumentar la eficiencia del proyecto y minimizar la compleja coordinación entre contratistas. La excavación del túnel forma parte del Contrato 2, valorado en 1,970 millones de dólares; este incluye la excavación del pozo de acceso para la tuneladora, voladuras controladas para las futuras estaciones y la eliminación de amianto y plomo en los túneles existentes de la década de 1970. Durante el acto de inicio de obras celebrado hoy, la MTA y la gobernadora Hochul anunciaron avances en otro componente clave de la Fase 2: la adjudicación del Contrato 3. Este contrato contempla la construcción de las estructuras principales de la nueva estación de la calle 106 y las obras de túneles asociadas —conectando los túneles existentes al norte y al sur de la estación—, trabajos que se prevé que el contratista inicie en los próximos meses. El proyecto completo de la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida cuenta con un presupuesto de 6,968 millones de dólares y avanza según lo previsto para iniciar el servicio comercial en 2032.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: "Hace 80 años comenzaron a demoler el tren elevado de la Segunda Avenida; toda una vida. La ceremonia de inicio de obras de hoy representa otro paso importante hacia la justicia en el transporte para East Harlem, la comunidad de la ciudad que más depende de este servicio".

El presidente de MTA Construction & Development, Jamie Torres-Springer, dijo: "La nueva MTA está cumpliendo la promesa, largamente esperada, de llevar el servicio de metro a la comunidad de East Harlem. Al aplicar las lecciones aprendidas en la Fase 1, estamos ejecutando este proyecto de manera más eficiente, rápida y económica, logrando un ahorro de más de 1,000 millones de dólares hasta la fecha".

Aplicación de estrategias de contención de costos aprendidas durante la Fase 1

Como parte del compromiso de la MTA de ejecutar proyectos de infraestructura clave de manera más eficiente, rápida y económica, los contratos para la Fase 2 incorporan las lecciones aprendidas durante la Fase 1 del metro de la Segunda Avenida.

Abordar desde el principio los requisitos de reubicación de servicios públicos reduce el riesgo de costos imprevistos o retrasos a medida que avanza la construcción, especialmente en la ciudad de Nueva York, que cuenta con una de las redes de servicios públicos subterráneos más complejas del mundo, gran parte de la cual carece de planos actualizados.

Otras iniciativas para contener los costos en la Fase 2 incluyen: la reutilización de un segmento de túnel construido en la década de 1970 entre las calles 110 y 120 a lo largo de la Segunda Avenida; la adquisición anticipada de terrenos; la adopción de estructuras contractuales innovadoras (como contratos basados en el mejor valor y en el desempeño, y el modelo de diseño y construcción); una estrecha coordinación entre contratos; y la reducción de las áreas de servicio interno, los espacios auxiliares y el tamaño de las estaciones.

En conjunto, estas iniciativas han permitido ahorrar más de 1,000 millones de dólares.

Ofrecer un mejor transporte público para East Harlem

East Harlem es un vecindario históricamente desatendido que alberga una de las mayores concentraciones de viviendas asequibles de Estados Unidos y donde el 70 % de los residentes depende del transporte público. La Fase 2 creará tres nuevas estaciones accesibles en el corazón de la comunidad —en las calles 106, 116 y 125— y ofrecerá viajes directos (sin transbordos) desde East Harlem hasta el Upper East Side, West Midtown y Coney Island, reduciendo los tiempos de viaje hasta en 20 minutos.

El proyecto de la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida generará miles de empleos, incluidos puestos de construcción con salarios sindicales. La meta de contratar un 20 % de mano de obra local para el proyecto creará oportunidades laborales bien remuneradas para cientos de residentes de East Harlem.

Desde hace mucho tiempo se ha prometido a East Harlem una nueva conexión de metro en la Segunda Avenida. En la década de 1920, la propuesta del "Segundo Sistema" (que finalmente se convirtió en el sistema de metro IND) incluía servicio en la Segunda Avenida. En 1948, los votantes de la ciudad de Nueva York aprobaron la emisión de bonos destinados a construir el metro de la Segunda Avenida, proyecto que finalmente quedó inconcluso tras el estallido de la Guerra de Corea. En 1972, la construcción de la línea comenzó finalmente en East Harlem, pero se abandonó en 1975 debido a la crisis fiscal de la ciudad. Se adaptarán y utilizarán secciones de los túneles construidos en la década de 1970 para la Fase 2, incluida la estación de la calle 116.

Acerca de la Fase 2

La segunda fase del proyecto extenderá el servicio del tren Q desde la calle 96 hacia el norte hasta la calle 125 y, posteriormente, hacia el oeste por la calle 125 hasta Park Avenue, cubriendo una distancia total de aproximadamente 1,5 millas. Habrá una conexión directa para pasajeros con la estación de metro existente de la calle 125, perteneciente a la línea de Lexington Avenue. La Fase 2 también contará con una entrada en Park Avenue para permitir trasbordos cómodos hacia la estación Harlem-125 Street del ferrocarril Metro-North.

Cada estación dispondrá de edificios auxiliares en superficie que albergarán equipos de ventilación, mecánicos y eléctricos, además de espacios destinados a posibles locales comerciales y usos comunitarios en la planta baja. La ampliación dará servicio a 300,000 pasajeros diarios —al sumarse a la Fase 1— y ofrecerá tres nuevas estaciones accesibles según la normativa ADA, elevando así los estándares de comodidad y conveniencia para los usuarios. La mejora en la conectividad de transporte multimodal en la estación de la calle 125 y Park Avenue —con enlaces a las líneas 4, 5 y 6, a Metro-North y al servicio de autobús M60 Select Bus Service hacia el aeropuerto LaGuardia— facilitará trasbordos cómodos a otras líneas de metro y trenes de cercanías, permitiendo un transporte más fluido y rápido por toda la ciudad y el área metropolitana.

El senador estadounidense Charles Schumer dijo: "La ceremonia de inicio de obras de hoy, junto con la adjudicación de otro contrato de construcción para la Fase 2 del metro de Second Avenue, nos acerca aún más a lograr la equidad y la excelencia en el transporte de Nueva York. Este proyecto garantizará que East Harlem tenga un mayor acceso a empleos, atención médica, servicios para las familias y otros servicios esenciales, al tiempo que reduce la congestión y el hacinamiento en el metro y mejora la calidad del aire. Trabajando codo a codo con el representante Adriano Espaillat y la gobernadora Kathy Hochul, conseguí 3,400 millones de dólares en fondos federales —la mayor subvención de inversión de capital de la historia hasta ese momento— para impulsar este proyecto transformador. Una vez finalizada la construcción, más de 300,000 neoyorquinos se beneficiarán de casi dos millas de nuevas vías, seis estaciones nuevas y una estación completamente renovada".

La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand dijo: "Los neoyorquinos han esperado lo suficiente la ampliación del metro de la Segunda Avenida, la cual reducirá los tiempos de viaje, creará nuevas oportunidades laborales y proporcionará conexiones de transporte esenciales en East Harlem. Me enorgullece que la MTA esté logrando ahorros superiores a los 1,000 millones de dólares y que algunas fases del proyecto avancen más rápido de lo previsto. Estos proyectos de infraestructura fundamentales son el motor de nuestra economía y ofrecerán el sistema de transporte público seguro, fiable y accesible que merecen nuestros usuarios y familias".

El representante estadounidense Adriano Espaillat dijo: “East Harlem ha sido durante mucho tiempo un desierto de transporte, dejando a más de 100,000 neoyorquinos que viven allí sin acceso al metro de la ciudad, el sistema de transporte público más importante del país. Cuando llegué al Congreso, prioricé la construcción de las estaciones del metro de la Segunda Avenida en las calles 106 y 116, y la conexión con la calle 125. Después de años de arduo trabajo en la comunidad y en el Congreso, hoy se marca otro hito en nuestro exitoso esfuerzo por lograr este nuevo metro, que materializa un concepto que había estado estancado durante décadas. Agradezco el compromiso y los esfuerzos compartidos de la gobernadora Hochul, el líder Schumer, el líder Jeffries, Janno Lieber, nuestros colegas en las oficinas locales y muchos otros. De cara al futuro, continuaré trabajando con esta coalición de líderes para ampliar nuestros esfuerzos actuales y garantizar que este proyecto histórico se traduzca en empleos calificados y bien remunerados para nuestros vecinos de El Barrio, e implementar las protecciones adecuadas para que se sientan cómodos durante las futuras obras de construcción y puedan permanecer y prosperar en el vecindario. "Conocer, amar y encarnar".

El senador estatal José M. Serrano dijo: "Me entusiasma el inicio de las obras de la tan esperada siguiente fase del proyecto del metro de la Segunda Avenida. Como senador del Distrito Senatorial 29, que representa a las comunidades del sur del Bronx y el este de Harlem, he apoyado durante mucho tiempo esta inversión crucial, vital para los residentes y usuarios del transporte público de toda la ciudad de Nueva York. Muchas gracias a la gobernadora Kathy Hochul, a los miembros del Congreso y a nuestros socios federales, junto con el Departamento de Transporte, por trabajar para garantizar la transición necesaria a la Fase 2 de este proyecto".

La senadora estatal Cordell Cleare dijo: "En nombre de mis electores, me alegra saber que la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida sigue en marcha para finalmente brindar la equidad en el transporte y las mejoras modernas que nuestros residentes de larga data merecen. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso con este proyecto e insto a todos a redoblar nuestros esfuerzos colectivos para no solo crear túneles, sino también vías hacia la prosperidad y la calidad de vida de la comunidad".

El asambleísta Edward Gibbs dijo: “East Harlem ha esperado más de un siglo por el metro de la Segunda Avenida. Hemos visto planes ir y venir, promesas hechas y rotas, y oportunidades que nuestra comunidad ha perdido. La colocación de la primera piedra de hoy demuestra que esta vez es diferente. Por primera vez en generaciones, los residentes pueden ver este proyecto tomar forma ante sus ojos y saber que la promesa de un transporte equitativo finalmente se está haciendo realidad. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso para que este proyecto se lleve a cabo”.

Asambleísta Jordan J.G. Wright dijo: “La ceremonia de colocación de la primera piedra del metro de la Segunda Avenida en Harlem hoy es más que un hito en la construcción; es una inversión largamente esperada en la dignidad, la movilidad y el futuro económico de nuestra comunidad. Durante demasiado tiempo, los residentes de Harlem han soportado las dificultades de un acceso limitado al transporte público, a pesar de su enorme contribución al desarrollo de esta ciudad. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul, a nuestros socios en la Legislatura Estatal, a los funcionarios municipales, a nuestra delegación federal, a las juntas comunitarias, a los sindicatos, a los defensores y a todos los involucrados que lucharon para que este día fuera posible. Juntos, estamos brindando el transporte moderno y confiable que Harlem merece”.

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo: “La Fase 2 del metro de la Segunda Avenida representa una inversión trascendental en el futuro de Harlem, East Harlem, Washington Heights y todo el Alto Manhattan. Durante demasiado tiempo, muchos neoyorquinos han carecido de opciones de transporte rápido y confiable. Esta ampliación ofrecerá viajes directos al corazón de Midtown y el Bajo Manhattan, reduciendo los tiempos de viaje hasta en 20 minutos por trayecto. Agradezco profundamente a la gobernadora Hochul y al presidente de la MTA, Janno Lieber, por impulsar e invertir en este proyecto, y al congresista Adriano Espaillat por sus años de gestiones para obtener la financiación federal necesaria para hacerlo realidad. Este es precisamente el tipo de inversión en transporte, accesibilidad y oportunidades que los neoyorquinos merecen”.

El Contralor de la Ciudad, Mark Levine, dijo: “La siguiente fase del metro de la Segunda Avenida refleja un enfoque multifacético para fortalecer las economías de East Harlem y el norte de Manhattan, no solo en lo que el proyecto busca generar una vez finalizado, sino también en la construcción misma. Una nueva línea de transporte accesible, 70,000 empleos sindicalizados y más de mil millones de dólares en ahorros son un ejemplo de adaptabilidad y eficiencia en el gobierno. Espero con interés el inicio de la Fase 2 en breve y aprender aún más lecciones valiosas de su ejecución”.

El líder de la mayoría del Concejo, Shaun Abreu , dijo: "Durante un siglo, el Alto Manhattan ha esperado una conexión muy necesaria en la Segunda Avenida y, ahora, la gobernadora Hochul la está haciendo realidad. La creación de una nueva línea supondrá un cambio radical en el acceso para cientos de miles de usuarios diarios. Esperamos con interés el inicio de la construcción de la fase 2 y estamos entusiasmados con la gran visión de la gobernadora para un Harlem conectado, ¡incluyendo la conexión de este a oeste!".

El concejal Yusef Salaam dijo: "Hoy marcamos otro hito importante en nuestro compromiso de construir una Nueva York más fuerte y conectada. El proyecto de la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida llevará un acceso de transporte largamente esperado a East Harlem, conectará a miles de neoyorquinos con empleos y oportunidades, y cumplirá una promesa que se ha gestado durante generaciones. Al aplicar las lecciones aprendidas en la Fase 1, estamos impulsando este proyecto de manera más eficiente, ahorrando a los contribuyentes más de mil millones de dólares, al tiempo que creamos empleos sindicales bien remunerados y ampliamos el acceso equitativo a un transporte público fiable. Así es como construimos el futuro: mejor, más rápido y para todos los neoyorquinos".

El presidente y director ejecutivo del New York Building Congress, Carlo A. Scissura, Esq., dijo: "Durante casi un siglo, se ha prometido a los residentes de East Harlem que su comunidad se beneficiaría de la conexión con nuestro sistema de transporte masivo. Hoy, junto a la gobernadora Kathy Hochul, el representante Adriano Espaillat y la MTA, los miembros del Building Congress esperan con ilusión poner manos a la obra —y, en los tiempos actuales, poner en marcha las tuneladoras— para hacer realidad esta promesa".

El presidente del Building and Construction Trades Council of Greater New York, Gary LaBarbera, dijo: "El inicio de las obras de la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida marca un gran avance en la creación de la infraestructura de transporte moderna que los neoyorquinos merecen, al tiempo que genera miles de empleos de clase media que permiten mantener a una familia. Este proyecto conectará a los residentes de East Harlem con empleos, educación, atención sanitaria y oportunidades en toda la ciudad, y dará trabajo a trabajadores cualificados en la construcción de una infraestructura vital que servirá a las generaciones venideras. Aplaudimos a la gobernadora Hochul, a la MTA y a todos nuestros socios por impulsar esta inversión transformadora y el crecimiento económico que aportará a nuestra ciudad y a nuestro estado".