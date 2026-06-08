La Gobernadora Hochul, el Alcalde Mamdani, la FIFA y el Comité Anfitrión de NYNJ Anuncian una Fiesta de Visualización Gratuita en Central Park para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Zohran Kwame Mamdani, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el director ejecutivo de Global Citizen Hugh Evans, la presidenta y directora ejecutiva de Central Park Conservancy Betsy Smith y el director ejecutivo del Comité Anfitrión de NYNJ, Alex Lasry anunciaron hoy una fiesta de visualización gratuita en Central Park para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el domingo 19 de julio. Las entradas para el evento —que será una de las fiestas de visualización gratuitas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más grandes del mundo— serán gestionadas por Global Citizen mediante un sistema de sorteo. Las personas interesadas en participar deben registrarse aquí; el sorteo se abrirá el jueves 11 de junio a las 10:00 a.m. y cerrará el 16 de julio. Las puertas se abrirán a las 12:00 p.m. (hora del este) y el partido de la final comenzará a las 3:00 p.m. (hora del este).

"La Copa Mundial es una experiencia única en la vida que los neoyorquinos de todas las edades merecen vivir", dijo la gobernadora Hochul. "Durante el próximo mes y medio, los neoyorquinos vivirán la emoción de ver la Copa Mundial en su propia ciudad. Si los neoyorquinos no pueden asistir a los partidos de la Copa Mundial, nosotros se la llevamos a ellos; y para la final, podrán disfrutarla en la fiesta de visualización más grande del mundo, situada en uno de los parques más magníficos del planeta".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran K. Mamdani, dijo: "No debería ser necesario gastar decenas de miles de dólares para formar parte de la Copa Mundial. Bajo nuestra administración, no tendrán que hacerlo. Desde una fiesta de visualización gratuita para 50,000 neoyorquinos en el Great Lawn hasta festivales para aficionados en cada distrito e inversiones que ayudan a las pequeñas empresas a compartir los beneficios de este torneo, nos aseguramos de que la Copa Mundial pertenezca a las personas que hacen de esta ciudad lo que es. Este es un evento único en una generación, y los neoyorquinos de clase trabajadora merecen vivirlo, celebrarlo y beneficiarse de él".

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de NYNJ para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dijo: "La final de la Copa Mundial de la FIFA será uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, y estamos encantados de que 50,000 personas puedan vivirla juntas en el corazón de la ciudad de Nueva York, de forma gratuita. Esta fiesta de visualización crea una oportunidad para que residentes y visitantes formen parte de un momento verdaderamente histórico, independientemente de si tienen entrada para el partido en sí. Junto con la apertura del FIFA Arena, estamos creando formas gratuitas y accesibles para que la gente se reúna, celebre el deporte y viva la emoción del torneo durante todo el verano. Agradecemos a la gobernadora Hochul, al alcalde Mamdani, a Global Citizen, a la FIFA y a todos nuestros socios por ayudar a hacer posible esta experiencia".

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, dijo: "Durante los últimos 14 años, Global Citizen ha considerado con orgullo al Great Lawn de Central Park como su hogar. Estamos encantados de presentar la mayor fiesta de visualización para el partido más importante del mundo, dando la bienvenida a 50,000 aficionados a una experiencia gratuita en el corazón de la ciudad de Nueva York. Como productores del primer espectáculo del medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA™, nos sentimos honrados de ayudar a crear un día que une el deporte, la música y la comunidad, al tiempo que ampliamos el impacto del Fondo Educativo Global Citizen de la FIFA y su misión de aumentar el acceso a una educación y un deporte de calidad para niños de todo el mundo".

Lawrence Cann, fundador y director ejecutivo de Street Soccer USA, dijo: "En Street Soccer USA trabajamos a diario para fortalecer a las comunidades a través del fútbol, desde la base. Nos enorgullece colaborar con la ciudad y el estado de Nueva York, así como con la FIFA, para convertir esta cancha de Central Park en un espacio inclusivo e inspirador que garantice que todos puedan participar en la construcción del legado de la Copa Mundial de 2026".

Las puertas del evento se abrirán a las 12:00 p.m. (hora del este) y el partido final comenzará a las 3:00 p.m. (hora del este). Además de las entradas disponibles para el público general, se reservará un 20 % para organizaciones locales sin fines de lucro y para NYC Service.

Gracias a una inversión de 6 millones de dólares de Empire State Development y a una asignación de 3,5 millones de dólares de la ciudad de Nueva York, el evento de transmisión pública ofrecerá a 50,000 personas un espacio gratuito para reunirse y ver la final de la Copa Mundial. iHeartRadio actuará como socio mediático oficial del evento. Los locutores de alcance nacional Charlamagne Tha God y Elvis Duran serán los maestros de ceremonias de la transmisión. El evento también contará con entretenimiento en vivo y vendedores locales de comida.

La gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani y el presidente de la FIFA, Infantino, se unieron también a socios comunitarios para inaugurar la "FIFA Arena", una minicancha de fútbol temporal en Central Park. La cancha permanecerá abierta durante todo el torneo y ofrecerá clínicas gratuitas, torneos y oportunidades de juego libre para neoyorquinos de todas las edades.

Instalada por la FIFA y operada por Street Soccer USA, la FIFA Arena estará abierta del 10 de junio al 18 de julio, ofreciendo un espacio gratuito para jugar durante el torneo. La programación incluirá clínicas para jóvenes, torneos comunitarios y sesiones de juego libre. El calendario completo de eventos está disponible en https://www.streetsoccerusa,org.

Este anuncio complementa los esfuerzos de la gobernadora para garantizar que más neoyorquinos puedan disfrutar de la Copa del Mundo. Este mes, la gobernadora Hochul anunció mejoras significativas en el servicio oficial de autobuses lanzadera (shuttle) del estadio NYNJ para los aficionados que viajan a los partidos de la Copa del Mundo, incluyendo tarifas reducidas y la reserva del 20 por ciento de los boletos para residentes de Nueva York. La gobernadora también anunció dos eventos principales del Estado de Nueva York para ver los partidos de la Copa del Mundo: uno en la Universidad de Stony Brook, en Long Island, y otro en Kensico Dam Plaza, en la región de Mid-Hudson.

En abril, la gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani y el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ NYNJ anunciaron eventos gratuitos para aficionados en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. La gobernadora también anunció que 12 proyectos comunitarios en todo el estado recibirán fondos a través del Programa de Subvenciones Comunitarias de la Copa del Mundo del Estado de Nueva York, incluyendo proyecciones públicas gratuitas en Silo City, Buffalo.

Como parte del presupuesto del Año Fiscal 2027, la gobernadora Hochul lanzó "NY Kicks": un fondo de inversión de 5 millones de dólares destinado al legado de la Copa del Mundo, cuyo objetivo es construir infraestructura futbolística en comunidades desfavorecidas de todas las regiones del estado para fortalecer los vecindarios y unir a las personas a través de la pasión compartida por este deporte. El presupuesto del Año Fiscal 2027 también incluye 1 millón de dólares en fondos adicionales —que serán administrados por la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias— para un programa de subvenciones complementario dirigido a los beneficiarios de NY Kicks; estos fondos cubrirán programación, equipamiento, capacitación y otros costos operativos que maximicen el uso de las nuevas instalaciones, incluyendo uniformes, espinilleras, balones de fútbol y entrenadores.

Estos eventos para toda la familia forman parte del esfuerzo coordinado del estado de Nueva York para maximizar el impacto económico y a nivel estatal de la Copa Mundial de 2026, uniendo a las comunidades para vivir este histórico acontecimiento mundial cerca de casa, al tiempo que se impulsan inversiones a largo plazo en el fútbol juvenil y en la infraestructura comunitaria.

El mes pasado, la gobernadora Hochul anunció que los organizadores de eventos podrán servir alcohol en actividades externas durante la Copa Mundial si solicitan un permiso de un día para la Copa Mundial a través de la Autoridad de Licores del Estado de Nueva York. Los bares y restaurantes podrán utilizar el proceso de obtención de este permiso para emplear espacios exteriores contiguos y organizar eventos durante la Copa Mundial, superando así el límite actual de cuatro días. Además, la gobernadora está colaborando con la legislatura para autorizar una ampliación temporal del horario de funcionamiento permitido durante el torneo, lo que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos autorizados permanecer abiertos siempre que se transmitan partidos en vivo.

Estos esfuerzos conjuntos también se enmarcan en la estrategia más amplia del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados a la celebración de partidos durante el torneo. Para obtener más información, incluida la forma de inscribirse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial, visite el sitio web de I LOVE NY aquí.