Hashtag Influencer activa a los primeros influencers verificados por KYI tras #Influencer Swim Week
El evento reunió a creadores, modelos, profesionales de la moda, representantes de medios, ejecutivos de marcas, emprendedores y líderes de marketing digital para celebrar el lanzamiento de la nueva colección de trajes de baño de la compañía, diseñada por creadores, y marcar un hito en la verificación de influencers.
Como parte de la activación, 14 creadores se convirtieron en los primeros influencers verificados oficialmente por KYI (Know Your Influencer), conformando así uno de los primeros grupos de creadores verificados dentro del ecosistema de Hashtag Influencer.
El proceso de verificación KYI combina principios de KYC (Conoce a tu Cliente) y KYB (Conoce a tu Empresa), estándares ampliamente utilizados en los sectores bancario, fintech y de cumplimiento normativo para verificar la identidad de personas y organizaciones. Hashtag Influencer ha adaptado estos conceptos de verificación de confianza específicamente para la economía de los creadores, creando un marco único que verifica tanto la identidad del creador como la propiedad de su presencia en redes sociales. Este enfoque ayuda a las marcas a identificar con confianza a los creadores auténticos, al tiempo que ayuda a los influencers a establecer credenciales digitales fiables.
El evento representa un paso significativo hacia una mayor transparencia, responsabilidad, confianza y estándares de identidad medibles en la economía global de los creadores, que experimenta un rápido crecimiento.
La nueva colección de trajes de baño para hombre y mujer ya está disponible en TheInfluencerMall.com, donde se muestran productos y colaboraciones lideradas por creadores, impulsados por la infraestructura tecnológica de Hashtag Influencer.
Generando confianza en la economía de los creadores
A medida que el marketing de influencers continúa evolucionando hasta convertirse en una industria global multimillonaria, las marcas buscan cada vez más relaciones verificadas con los creadores, audiencias autenticadas, mayor transparencia y un rendimiento medible de los creadores.
La iniciativa de verificación KYI de Hashtag Influencer se desarrolló para responder a la creciente demanda del mercado, proporcionando un marco para la verificación de creadores, la gestión de la identidad digital, la credibilidad de los creadores y oportunidades de colaboración con marcas de confianza.
Lo que distingue al sistema KYI es su tecnología de verificación pionera, desarrollada durante el último año, que valida que los creadores son personas reales y confirma la propiedad y autenticidad de sus cuentas en redes sociales. Esta infraestructura ayuda a eliminar los procesos de verificación manual para las marcas, reduciendo el riesgo y aumentando la confianza en las colaboraciones con creadores.
La tecnología incorpora principios de identidad basados en blockchain y se integra con conceptos inspirados en el marco Soulbound Token de Vitalik Buterin, creando una base sólida para una reputación digital duradera, credenciales de creadores verificadas e identidad online confiable.
"Nuestra visión es construir una infraestructura de confianza para la economía de los creadores", afirmó Camila Pinzon, Directora de Marketing de Hashtag Influencer.
El exitoso lanzamiento de nuestra campaña de trajes de baño y la activación de los primeros creadores verificados por KYI demuestran cómo la verificación de influencers, la identidad digital y el comercio impulsado por creadores pueden fortalecer las relaciones entre creadores, marcas y audiencias, a la vez que generan mayor transparencia en todo el ecosistema.
Comercio de creadores y moda
La activación de #Influencer Swim Week sirvió como plataforma de networking y evento de lanzamiento comercial para las iniciativas de comercio de creadores en expansión de la compañía.
La nueva colección de trajes de baño combina moda, marca personal de creadores, comercio social y estrategias de marketing impulsadas por influencers, lo que permite a los creadores participar en la promoción de productos, la interacción con la audiencia y experiencias de comercio impulsadas por la comunidad.
Este lanzamiento respalda la misión más amplia de Hashtag Influencer de permitir que los creadores construyan negocios digitales sostenibles, al tiempo que ayuda a las marcas a identificar creadores de confianza mediante sistemas de verificación e identidad.
Ampliando el futuro de la influencia verificada
A medida que la economía de los creadores continúa expandiéndose globalmente, Hashtag Influencer prevé que la verificación KYI se convierta en un componente cada vez más importante para el descubrimiento de creadores, la incorporación de influencers, las colaboraciones con marcas, el cumplimiento de las campañas y la confianza digital.
Se espera que las futuras iniciativas de la plataforma se centren en la identidad del creador, la verificación de influencers, la transparencia de la audiencia, el comercio de creadores, el comercio social, las herramientas para creadores con IA, las credenciales basadas en blockchain y las tecnologías de marketing basadas en la confianza.
Para obtener más información o ver la colección, visite:
www.theinfluencermall.com
Acerca de Hashtag Influencer
Hashtag Influencer (#Influencer) es una plataforma de tecnología de marketing, finanzas sociales y economía de creadores centrada en la verificación de influencers.
Para obtener más información o ver la colección, visite:
www.hashtaginfluencer.com
Media Asset Credits
Photography by @geoarangofotografo (Bogotá, Colombia) for Hashtag Influencer's #Influencer Swim Week After Party, Miami 2026.
Camila Pinzon
Hashtag Influencer
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Influencer Swim Week Just Made Creator History
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