Aqualia refuerza su liderazgo en innovación hídrica durante la IWA Leading Edge Conference 2026 en Houston

MDS Aqualia impulsa medidas frente a la acción climática y la sostenibilidad del agua en las comunidades de Texas, en el Día Mundial del Medio Ambiente

En MDS Aqualia trabajamos para desarrollar soluciones sostenibles que ayuden a preservar este recurso esencial para las futuras generaciones.” — MDS Aqualia

HOUSTON, TX, UNITED STATES, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, MDS Aqualia reafirma su compromiso con la acción climática y la gestión sostenible del agua mediante iniciativas enfocadas en la educación ambiental, la participación comunitaria y la protección de los recursos naturales en las comunidades de Texas donde opera.La temática de este año, impulsada por Naciones Unidas bajo el llamado global a la Acción por el Clima, invita a escuchar las señales que envía el planeta, incluidas las sequías extremas, el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos severos, y a responder mediante soluciones sostenibles y acciones concretas desde el ámbito local.En un estado como Texas, donde la disponibilidad de agua y el rápido crecimiento poblacional representan desafíos cada vez mayores, MDS Aqualia destaca la importancia de fomentar el consumo responsable y de fortalecer la resiliencia ambiental de las comunidades.“Las comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. En MDS Aqualia trabajamos para desarrollar soluciones sostenibles que ayuden a preservar este recurso esencial para las futuras generaciones”, señaló la compañía.Como parte de su compromiso ambiental y social, MDS Aqualia continúa impulsando iniciativas en Texas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles, entre ellas:- Participación en foros y espacios de diálogo sobre sostenibilidad, resiliencia hídrica y acción climática.-Actividades comunitarias y campañas de sensibilización para promover el ahorro de agua y la reducción del impacto ambiental.-Promoción de hábitos responsables alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.A través de estas acciones, MDS Aqualia busca fortalecer la colaboración entre ciudadanos, instituciones y empresas para afrontar los retos ambientales actuales y contribuir al crecimiento sostenible de las comunidades texanas.En el Día Mundial del Medio Ambiente, la compañía invita a ciudadanos y organizaciones a sumarse a pequeñas acciones diarias capaces de generar un impacto positivo duradero en el planeta, recordando que la protección del agua y del medio ambiente es una responsabilidad compartida.Sobre AqualiaAqualia es una compañía internacional de referencia en la gestión integral del agua, con operaciones en 19 países y servicio a 45 millones de personas en todo el mundo. La empresa está especializada en desalación, tecnologías avanzadas de tratamiento, reutilización, digitalización del agua e infraestructuras resilientes, combinando innovación con una sólida capacidad de ejecución de proyectos complejos.Sobre Municipal District Services (MDS)Municipal District Services (MDS) es la filial de Aqualia en Estados Unidos. La compañía combina la ejecución local con estándares globales. Desde 2007, MDS presta servicios integrales de operación, mantenimiento y gestión de infraestructuras de agua y saneamiento a distritos y municipios del área metropolitana de Houston y otras comunidades de Texas, garantizando servicios seguros, fiables y en cumplimiento de la normativa en entornos de rápido crecimiento.Contactos de PrensaAndrea Gomez 832-858-5850Erika Abboud 832-216-0122marketing.usa@aqualia.com

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