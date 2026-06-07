T al Cubo y Tabuga llevan a la televisión dominicana un ciclo formativo sobre IA en la educación

Arturo Lopez Valerio founder of Tabuga. Webinar caption.

El programa abre al público de televisión abierta el debate sobre cómo aprender, enseñar y gestionar instituciones en la era de la inteligencia artificial.

Llevar esta formación a la televisión abierta democratiza el acceso al conocimiento que impulsará la adopción de tecnología en la República Dominicana durante la próxima década.” — Arturo Lopez Valerio, fundador de Tabuga

SANTO DOMINGO, DN, DOMINICAN REPUBLIC, June 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Tabuga estrena en junio de 2026 el ciclo "Adopción de la IA en la educación", una serie de webinars producida por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y adaptada para televisión abierta a través de T al Cubo. El programa se transmite los domingos 7, 14, 21 y 28 de junio a las 4:00 p. m. por CDN Canal 37, y acerca a docentes, directivos y familias dominicanas una conversación que la región ya sostiene con datos en mano.

El ciclo parte de una evidencia regional. Según la encuesta TALIS 2024 de la OCDE, uno de cada tres docentes en el mundo ya incorpora inteligencia artificial en su trabajo, concentrado en planificación de clases y preparación de materiales, mientras los usos más transformadores siguen siendo incipientes en América Latina. El primer capítulo aborda las competencias docentes necesarias para enseñar en este contexto. El segundo entra en la gestión institucional y los desafíos organizacionales que enfrenta cada centro educativo cuando la tecnología llega a sus puertas.

Tabuga adapta el material original para el formato de televisión abierta a través de su unidad de producción audiovisual asistida por inteligencia artificial. La adaptación conserva el panel de especialistas internacionales e incorpora la conducción de T al Cubo, que enmarca cada capítulo y traduce el debate al contexto dominicano y caribeño. La alianza se sostiene en la condición de Tabuga como partner del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile.

El contenido reúne a voces de organismos internacionales de educación, fundaciones docentes, organizaciones de sociedad civil y del propio centro de investigación. El panel coincide en una tesis central: la herramienta no sustituye el juicio del docente, y la alfabetización en inteligencia artificial pasó a ser una competencia tan urgente como leer y escribir.

"Llevar esta formación a la televisión abierta democratiza el acceso al conocimiento que define la próxima década. La República Dominicana necesita formar criterio sobre inteligencia artificial, no solo consumirla", afirmó Arturo López Valerio, fundador de Tabuga.

El ciclo "Adopción de la IA en la educación" se transmite los domingos 7, 14, 21 y 28 de junio de 2026 a las 4:00 p. m. por CDN Canal 37 y queda disponible en la plataforma digital de T al Cubo, talcubo.do. Los horarios pueden ajustarse ante los partidos del Mundial de la FIFA.

**Sobre Tabuga**

Tabuga es una consultoría digital con sede en la República Dominicana que aprovecha el conocimiento, la inteligencia y la tecnología para guiar a las organizaciones hacia modelos de negocio más competitivos e inteligentes. Su propósito combina cinco unidades de negocio con rigor analítico y visión regional para impulsar el liderazgo empresarial. Fundada en 2011 por el emprendedor tecnológico Arturo López Valerio, la firma atiende a líderes de industria en múltiples mercados iberoamericanos.

**Contacto:** Prensa Tabuga · prensa@tabuga.com · tabuga.com

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