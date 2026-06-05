PERITOS DESIGNADOS JUDICIALMENTE IDENTIFICAN DEGRADACIÓN ESTRUCTURAL COMO CAUSA DEL COLAPSO DE LA DISCOTECA JET SET

WJE, Exponent y Structures & Inspections Engineering identifica la degradación estructural de largo plazo como la causa de la tragedia de abril de 2025

Casos como este son un recordatorio de que la ausencia de daños visibles no significa que una estructura sea segura.” — Gabriel Carrera, PE, Principal, Wiss Janney Elstner Associates, Inc.

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Un informe pericial de ingeniería forense independiente elaborado por Wiss, Janney, Elstner Associates (WJE), Exponent y Structures & Inspections Engineering, PC ha sido formalmente presentado, exponiendo hallazgos científicos sobre el fallo estructural que causó el colapso de la discoteca Jet Set el 8 de abril de 2025, tragedia que cobró más de 200 vidas y dejó cientos de heridos.El informe fue elaborado por los peritos designados judicialmente Gabriel Carrera, PE (WJE), Alfonso Ibárreta, Ph.D., PE, CFEI (Exponent) y José Lockhart, M.Sc., PE (Structures & Inspections Engineering), quienes dirigieron un equipo de más de 25 ingenieros, químicos, metalúrgicos y científicos de materiales en la investigación del colapso.“Nuestra investigación determinó que los factores más significativos que contribuyeron a este colapso —defectos de construcción y deterioro progresivo del sistema de postensado eran completamente internos a los elementos estructurales. Ninguna inspección visual los habría revelado. Casos como este son un recordatorio de que la ausencia de daños visibles no significa que una estructura sea segura.”- Gabriel Carrera, PE, Principal, Wiss Janney Elstner Associates, Inc.Hallazgos Técnicos Clave• Las cargas que actuaban sobre la estructura en el momento del colapso eran insuficientes para provocar un fallo global en una estructura correctamente construida y sin daños, lo que indica que la sobrecarga no fue la causa inmediata del colapso.• La inspección con radar de penetración terrestre (GPR) identificó al menos una viga con un ducto de postensado mal colocado, lo que la convierte en un elemento estructural significativamente más débil, un defecto que permaneció oculto durante décadas desde su construcción.• La evaluación de laboratorio identificó el deterioro progresivo de los alambres de postensado debido a la fisuración asistida por hidrógeno, un mecanismo que debilita los alambres y reduce su capacidad resistente con el tiempo.• Tanto los defectos de construcción como el deterioro continuo eran internos a las vigas y no habrían sido identificables mediante inspección visual.• Las capas de material de nivelación encontradas en el techo indican que las vigas se estaban deflectando progresivamente con el tiempo, lo cual es consistente con un debilitamiento estructural gradual y a largo plazo.“Tanto los defectos de construcción como el deterioro continuo eran internos a las vigas y no habrían sido identificables mediante observación visual.” - Informe Pericial, Expediente Núm. 2025-0150267El equipo de peritos concluye que el colapso fue causado, con el mayor grado de probabilidad técnica, por el efecto combinado de defectos de construcción y el deterioro progresivo de los alambres de los tendones de postensado, un proceso que puede haber tenido su origen durante la construcción original del edificio en 1973 y que evolucionó a lo largo de las décadas siguientes..Relevancia para la Seguridad EstructuralEl edificio Jet Set fue construido en 1973 y estuvo en operación durante más de 50 años. Los hallazgos ofrecen lecciones para propietarios de edificios, ingenieros y reguladores en todo el mundo, en particular para estructuras envejecidas construidas con sistemas de concreto postensado. La investigación subraya la necesidad de métodos de evaluación avanzados capaces de detectar el deterioro interno no visible mediante inspecciones convencionales.Disponibilidad PúblicaEl informe ha sido puesto a disposición del público en interés de la transparencia y el debate técnico informado. Fue presentado formalmente ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el 14 de mayo de 2026, como parte del proceso judicial en curso relacionado con el colapso (Expediente Núm. 2025-0150267, Honorable Juez Reymundo Ant. Mejía Zorrilla).El proceso judicial continúa en curso. El propósito de este análisis es aportar evidencia científica verificable al expediente público, con pleno respeto a las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por esta tragedia.Sobre JustaMedidaJustaMedida es una organización de comunicación independiente enfocada en la difusión de información técnica y pericial sobre asuntos de interés público. Este comunicado se emite en nombre del equipo de ingeniería forense que elaboró el análisis técnico internacional referido en el presente documento. El informe fue preparado por los peritos designados judicialmente Gabriel Carrera, PE (Principal, WJE), Alfonso Ibárreta, Ph.D., PE, CFEI (Managing Engineer, Exponent) y José Lockhart, M.Sc., PE (Principal, Structures & Inspections Engineering, PC), quienes dirigieron un equipo multidisciplinario de más de 25 especialistas que aplicaron metodologías de ingeniería forense reconocidas internacionalmente.Contacto de prensaJusta Medidaprensa@justamedida.orgInstagram: @justamedida.rdOfficial Documents: linktr.ee/justamedida

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.