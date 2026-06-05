WK in Amerika zorgt voor late voetbalavonden, Led’s Move laat fans na zonsondergang doorspelen

Vader en zoon voetballen samen met lichtgevende voetbal

Omdat veel WK-wedstrijden door het tijdsverschil in de avond of nacht worden uitgezonden, lanceert Led’s Move een lichtgevende voetbal om te blijven voetballen.

Het WK zorgt straks voor weken vol voetbal. Maar zodra de wedstrijd op tv wordt uitgezonden, is het buiten in Europa vaak al donker. Juist dan willen kinderen nog even zelf voetballen.” — Bas Lommen

HORST, LIMBURG, NETHERLANDS, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- PERSBERICHTWK in Amerika zorgt voor late voetbalavonden, Led’s Move laat fans na zonsondergang doorspelen Lichtgevende voetbal maakt het mogelijk om ook na de wedstrijd buiten te blijven voetballenHorst, 5 juni 2026. Het WK voetbal 2026 wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door het tijdsverschil vallen veel wedstrijden voor Europese fans in de avond of nacht. Voor Led’s Move is dat het moment om de lichtgevende voetbal extra onder de aandacht te brengen. Met deze bal kunnen kinderen, ouders en voetbalfans ook na zonsondergang blijven voetballen.Het WK 2026 loopt van 11 juni tot en met 19 juli 2026 en telt 104 wedstrijden in 16 speelsteden. Door de Amerikaanse speeltijden zullen veel Europese fans het toernooi in de avond beleven. Led’s Move speelt daarop in met een voetbal die oplicht zodra hij beweegt en automatisch uitgaat wanneer de bal stilligt.“Het WK zorgt straks voor weken vol voetbal. Maar zodra de wedstrijd op tv wordt uitgezonden, is het buiten in Europa vaak al donker. Juist dan willen kinderen nog even zelf voetballen. Met Led’s Move kan dat gewoon”, zegt Bas Lommen, oprichter van Led’s Move.De lichtgevende voetbal is ontwikkeld om buitenspelen aantrekkelijker te maken op momenten waarop kinderen normaal sneller naar een scherm grijpen. De bal heeft een ingebouwde ledlamp en heeft officiële afmetingen en gewicht van een standaard voetbal.Led’s Move werd eerder ontwikkeld vanuit een duidelijke missie: kinderen langer en vaker buiten laten spelen. Het merk groeide de afgelopen jaren hard door video’s op social media, waarbij de oplichtende bal vooral in de avond veel aandacht trok. Inmiddels spelen meer dan 10.000 kinderen in Europa met producten van Led’s Move.De WK editie van de lichtgevende voetbal is bedoeld voor gezinnen, voetbalfans, sportclubs, campings en vriendengroepen die van voetbal een avondactiviteit willen maken. De bal is geschikt voor gebruik in de tuin, op straat, op het plein of op het voetbalveld.“Voetbal stopt niet wanneer het donker wordt. Zeker tijdens een WK leeft voetbal overal. Wij willen dat fans niet alleen kijken, maar ook zelf blijven spelen”, aldus Lommen.De lichtgevende voetbal is verkrijgbaar via ledsmovenow.com . De bal wordt geleverd met USB C oplaadkabel en heeft 1 jaar garantie op de bal en ledverlichting.Over Led’s MoveLed’s Move is een Nederlands merk dat lichtgevende sportproducten ontwikkelt om kinderen en volwassenen meer buiten te laten spelen. Het merk combineert sport, beweging en visueel opvallende producten voor gebruik in de avond. Led’s Move is onderdeel van WCMK b.v. uit Horst.Noot voor de redactieLed’s Move is geen officiële partner van FIFA of het WK 2026. De lichtgevende voetbal is een eigen product van Led’s Move en is bedoeld voor voetbalfans rondom de WK periode.ContactLed’s MoveWCMK b.v.Expeditiestraat 125961 PX HorstNederlandE-mail: [info@ledsmovenow.com](mailto:info@ledsmovenow.com)Website: https://ledsmovenow.com/products/lichtgevende-voetbal

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