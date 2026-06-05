La pêche illégale prospère dans l’ombre ; la transparence la met en lumière

Global Fishing Watch présente IUU Fishing Risk Insights, un nouveau jeu de données révélant les « empreintes numériques » des navires en mer

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- L’océan mondial demeure l’un des derniers grands angles morts de notre planète : d'immenses étendues d’eaux internationales, loin des côtes et des regards, où les activités clandestines et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) prospèrent en toute impunité.Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons sont capturées illégalement chaque année. Cela représente environ un poisson sauvage sur cinq vendu dans le monde. Les retombées pour les économies régionales et les communautés locales sont dévastatrices. Rien que dans le golfe de Guinée, la pêche INN priverait l’économie locale de plus de 2 milliards de dollars par an. À l’échelle mondiale, le préjudice pourrait atteindre 50 milliards de dollars.Mais les conséquences de la pêche INN vont bien au-delà des pertes économiques. Elle accentue la pression sur les écosystèmes marins, menace la sécurité alimentaire des nations côtières et a été liée à plusieurs reprises à d’autres crimes transnationaux, notamment le travail forcé, la traite des êtres humains ainsi que le trafic de drogue et d’armes.C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la pêche INN, nous lançons IUU Fishing Risk Insights . Ce nouvel outil de données expérimental est conçu pour aider les autorités à repérer et cibler en priorité les navires dont le comportement suspect en mer exige une attention accrue.Plutôt que de prouver une culpabilité, IUU Fishing Risk Insights cartographie le risque. Fruit de consultations d’experts et d’une analyse approfondie de la littérature scientifique , notre modèle s'appuie sur 11 signaux comportementaux issus des données AIS (système d’identification automatique). Ces indicateurs analysent notamment les rencontres entre navires, la proximité avec des navires inscrits sur des listes INN, la durée des voyages, le temps passé loin des ports, les suspicions de désactivation de l’AIS et les possibles usurpations d’identité.Le jeu de données capture ce que nous appelons les « empreintes numériques » du risque — des comportements observables qui, lorsqu’ils sont analysés ensemble, permettent aux autorités de distinguer les activités ordinaires des schémas nécessitant une enquête plus approfondie.Il est important de souligner que ces indicateurs ne constituent pas des preuves d’infraction et ne représentent pas des décisions juridiques. Ils sont conçus comme un outil d’aide à la décision permettant aux gouvernements et aux agences de contrôle de prioriser les inspections, de renforcer la mise en œuvre d’accords internationaux tels que l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, et d’orienter des ressources limitées là où elles peuvent avoir le plus d’impact.Chez Global Fishing Watch, nous sommes convaincus que la transparence est l’arme la plus puissante pour relever ce défi. Une conviction de plus en plus partagée par les gouvernements.Lors de leur prochain sommet à Évian-les-Bains, les pays du G7 devraient ainsi reconnaître la transparence comme un levier crucial contre la pêche INN. Cette dynamique se poursuivra à Mombasa, lors de la conférence Our Ocean, où la visibilité en mer sera au cœur des débats sur la gouvernance durable des océans. Ce consensus mondial doit maintenant se traduire par des actions concrètes.La pêche illégale ne prospère que dans l'ombre. En rendant les activités maritimes plus visibles et en transformant les données en renseignements exploitables, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir où des pêches durables, des communautés côtières prospères et un océan en bonne santé ne seront plus l’exception, mais la norme.Tony Long est directeur général de Global Fishing Watch.

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