La pesca ilegal prospera en la sombra. La transparencia la saca a la luz

Global Fishing Watch presenta IUU Fishing Risk Insights, un nuevo conjunto de datos que revela las "huellas digitales" de los buques en alta mar

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- El océano sigue siendo uno de los grandes puntos ciegos del planeta. Son inmensas extensiones de agua abierta, lejos de cualquier costa y de cualquier mirada, donde la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) puede prosperar sin control.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale a aproximadamente uno de cada cinco peces que llegan a los mercados mundiales. El impacto sobre las economías regionales y las comunidades es devastador. Solo en el Golfo de Guinea, algunas estimaciones apuntan a que la pesca INDNR resta más de 2.000 millones de dólares anuales a la economía regional. A escala mundial, las pérdidas llegan hasta 50.000 millones.Pero el daño va mucho más allá de lo económico. La pesca ilegal destroza ecosistemas marinos, compromete la seguridad alimentaria de millones de personas en comunidades costeras y aparece repetidamente vinculada a otras formas de crimen organizado transnacional como el trabajo forzoso, la trata de personas, o el tráfico de drogas y armas.Por eso, y con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada de este año, presentamos IUU Fishing Risk Insights , un nuevo conjunto de datos experimental diseñado para ayudar a las autoridades a identificar y priorizar los buques que pueden merecer una revisión más rigurosa por su actividad sospechosa en el mar.IUU Fishing Risk Insights no busca culpables, sino que mapea el riesgo. Desarrollada a partir de consultas con expertos y revisión de literatura científica , identifica 11 indicadores de comportamiento basados en datos AIS — el sistema de identificación automática de embarcaciones- que apuntan a una mayor probabilidad de actividad ilegal. Estos indicadores analizan factores como los encuentros entre buques, la proximidad a embarcaciones en listas negras INDNR, la duración de los viajes, el tiempo fuera de puerto, la presunta desactivación del AIS o la posible suplantación de identidad.Este conjunto de datos construye lo que denominamos las “huellas digitales” del riesgo: comportamientos observables que, analizados en conjunto, pueden ayudar a las autoridades a distinguir una actividad rutinaria de otros patrones que justifican una investigación más detallada.Es importante señalar que estos indicadores no constituyen pruebas de irregularidades ni de carácter legal. Están concebidos como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a los gobiernos y los organismos de control a priorizar las inspecciones, reforzar la aplicación de acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto y orientar los recursos disponibles allí donde pueden tener un mayor impacto.En Global Fishing Watch sabemos que la transparencia es una de las herramientas más poderosas para hacer frente a este desafío. Cada vez más gobiernos están llegando a la misma conclusión. En su próxima reunión en Evian, Francia, el G7 reconocerá la transparencia como un factor clave para combatir la pesca INDNR. Y ese impulso tendrá continuidad este mes en la Conferencia Nuestro Océano de Mombasa, Kenia, donde la transparencia en el mar centrará buena parte del debate sobre gobernanza oceánica sostenible. Ese consenso creciente debe traducirse ahora en acción sobre el terreno.La pesca ilegal vive de los puntos ciegos. Al hacer más visible lo que ocurre en el mar y convertir los datos en inteligencia útil, podemos construir un futuro en el que las pesquerías sostenibles, las comunidades costeras prósperas y los ecosistemas oceánicos saludables no sean la excepción, sino la norma.Tony Long es director ejecutivo de Global Fishing Watch

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