Paulina B lleva la esencia de Colombia a Miami con una presentación que une música, moda e identidad cultural

La artista colombiana Paulina B fue una de las protagonistas de Colombiamoda Miami

BOGOTá, BOGOTá, COLOMBIA, June 9, 2026 / EINPresswire.com / -- La artista colombiana Paulina B fue una de las protagonistas de Colombiamoda Miami, donde presentó un espectáculo en vivo que integró música, moda e identidad cultural colombiana ante una audiencia internacional durante Swim Week.Su participación se convirtió en una plataforma para proyectar una imagen contemporánea de Colombia, conectando la riqueza cultural del país con las nuevas tendencias globales. A través de una propuesta artística que fusiona sonidos del Latin Regional Pop con una estética sofisticada e inspirada en la moda colombiana, Paulina B reafirmó su compromiso de llevar la cultura nacional a escenarios internacionales.Para la artista, este momento representa un importante hito en su carrera y en el posicionamiento de nuevos géneros musicales colombianos en el exterior."Para mí ha sido un sueño cumplido poder llevar nuestra música a escenarios internacionales y hacerlo de la mano de nuestra moda colombiana. Creo que estamos haciendo algo histórico también para el Latin Regional Pop. Estoy muy feliz de seguir abriendo puertas con todo el amor y mostrando al mundo una parte de lo que somos como país", afirmó Paulina B durante su participación en el evento.Con una identidad artística que integra música, imagen y dirección creativa, Paulina B forma parte de una nueva generación de artistas colombianos que entienden el arte como una experiencia integral, donde lo visual, lo emocional y lo cultural dialogan de manera permanente.Su presentación en Colombiamoda Miami no solo destacó su propuesta musical, sino que también sirvió como una vitrina para exaltar el talento creativo colombiano y fortalecer la presencia de la cultura nacional en uno de los encuentros más importantes de moda y tendencias de América.Este paso internacional marca además el inicio de una nueva etapa para la artista. Tras un proceso de evolución personal y profesional, Paulina B prepara nuevos lanzamientos y proyectos que consolidarán una propuesta renovada tanto en lo musical como en lo visual."Siento que hemos renacido en la música, en la imagen y en absolutamente todo. Vienen muchas sorpresas. Me he preparado durante mucho tiempo para entregar la mejor versión de mí, así que solo esperen eso: lo mejor de Paulina B", concluyó.Con esta participación, Paulina B continúa consolidando una propuesta artística que conecta tradición y modernidad, llevando el nombre de Colombia a una conversación global donde la música, la moda y la identidad cultural se encuentran.

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