Alerta al consumidor: Estafa de compensación laboral dirigida a trabajadores que hablan español

Consumer alert: Workers’ compensation scam targeting Spanish-speaking workers

El Procurador General Nick Brown advierte a los residentes del estado de Washington sobre una estafa dirigida a trabajadores hispanohablantes lesionados en todo el Noroeste del Pacífico. Aunque esta estafa aún no se ha documentado en el estado de Washington, los trabajadores deben estar atentos, ya que podrían convertirse en sus víctimas.

La estafa

Los estafadores se comunican con el trabajador lesionado por teléfono, correo electrónico, videollamada, mensaje de texto, WhatsApp, Facebook Messenger u otras aplicaciones de redes sociales, y afirman falsamente representar a agencias gubernamentales, bufetes de abogados o tribunales. Estas comunicaciones pueden parecer oficiales porque incluyen sellos de agencias gubernamentales, utilizan direcciones oficiales, contienen firmas de funcionarios públicos o se identifican como representantes gubernamentales, abogado o juez. Sin embargo, estas comunicaciones son fraudulentas.

Los estafadores afirman que el trabajador debe pagar dinero para recibir los beneficios de compensación laboral o para recibir una indemnización. Pueden solicitar el pago mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas. Después de que el trabajador hace el pago, los estafadores cortan toda comunicación y se quedan con su dinero.

En una versión de esta estafa, los impostores intentan convencer al trabajador de que participe en una audiencia de compensación laboral falsa en línea. La audiencia puede parecer oficial e incluso se presenta un juez, abogado o representante gubernamental fraudulento. La audiencia da lugar a una orden de aspecto oficial a favor del trabajador. Luego, los estafadores afirman que el trabajador debe pagar dinero para recibir los beneficios de compensación laboral o recibir una indemnización. Después de que el trabajador hace el pago, los estafadores dejan de comunicarse y el dinero desaparece.

Señales de advertencia de una estafa

Es posible que esté siendo víctima de una estafa si:

Le solicitan pagar dinero antes de poder recibir beneficios de compensación laboral o recibir una indemnización;

Se comunican con usted a través de WhatsApp, Facebook Messenger u otras aplicaciones de redes sociales para supuestas audiencias o mediaciones;

Lo presionan para que actúe rápidamente o haga un pago inmediatamente; o

Le piden que realice un pago mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas.

Lo que debe saber

El Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington (L&I), el Consejo de Apelaciones del Seguro Industrial del Estado de Washington (el Consejo, en inglés Washington Board of Industrial Insurance Appeals), o su empleador no le solicitarán ningún pago antes de que usted pueda recibir beneficios de compensación laboral ;

; L&I y el Consejo nunca le pedirán que realice pagos mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas;

Las comunicaciones oficiales de L&I y del Consejo no lo presionarán para que actúe o pague de inmediato;

L&I y el Consejo no utilizan redes sociales ni aplicaciones como Facebook Messenger o WhatsApp para comunicarse sobre audiencias o mediaciones; y

El Consejo no cobra ni recauda tarifas por audiencias o mediaciones.

Qué debe hacer

Si no está seguro de que una comunicación que aparenta provenir de L&I o del Consejo sea legítima, no envíe dinero ni información personal. Verifique la información antes de actuar comunicándose con L&I por teléfono al (360) 902-4229 o por correo electrónico a InsServLanguageAccess1@LNI.wa.gov

Si cree que un estafador se ha comunicado con usted o cree que ha enviado dinero a un estafador, presente una queja ante la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Procurador General: https://www.atg.wa.gov/file-complaint (en inglés) o https://www.atg.wa.gov/queja (en español).

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El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

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