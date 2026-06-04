La Senadora Smallwood-Cuevas Emite Un Comunicado Sobre La Aprobación En El Senado Del Proyecto De Ley SB 1203…

La Senadora Lola Smallwood-Cuevas (D-Los Ángeles) emitió hoy la siguiente declaración con motivo de la aprobación por parte del Senado estatal del proyecto de ley SB 1203 —la Ley de Defensa de la Seguridad—, una legislación histórica destinada a modernizar los estándares de capacitación para los más de 330,000 agentes de seguridad privada con licencia en California:

«La votación de esta semana es una victoria para cada agente de seguridad al que se le ha pedido situarse en la primera línea de la seguridad pública sin las herramientas para hacerlo de manera segura.

»Los 330,000 agentes de seguridad con licencia de California superan actualmente en número a los agentes de policía juramentados en una proporción de casi cuatro a uno. A diario responden a crisis de salud mental, emergencias relacionadas con el consumo de sustancias y conflictos en escalada —a menudo en solitario y antes de que lleguen las fuerzas del orden. Merecen algo más que un uniforme y una exención de responsabilidad.

»El proyecto de ley SB 1203 cambia esta situación. La iniciativa exige capacitación presencial y en tiempo real sobre la desescalada; revisiones de los salarios y las condiciones laborales; una mayor rendición de cuentas por parte de los empleadores; y el monitoreo de los sesgos implícitos en el campo.

»El mundo llega a California. Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 y de la Copa Mundial de la FIFA, y mi distrito estará en el centro de esa actividad. Si vamos a desplegar el mayor dispositivo de seguridad en la historia de California, tenemos la responsabilidad de formar la fuerza de seguridad mejor capacitada de la nación. Ese legado perdurará más allá de los Juegos.

»Me enorgullece impulsar este proyecto de ley junto con SEIU California, organización que ha dedicado 25 años a luchar por la dignidad y la seguridad de los guardias de seguridad. Su colaboración refleja lo que este momento exige: que el movimiento laboral, los responsables políticos y la comunidad trabajen unidos para elevar los estándares de los trabajadores que han sido ignorados durante demasiado tiempo.

»Sigo comprometida a abordar cualquier inquietud pendiente a medida que este proyecto de ley avanza en la Asamblea. Los agentes de seguridad merecen preparación y dignidad y la ciudadanía merece tener la confianza de que quienes se encuentran en la primera línea de la seguridad están debidamente equipados para afrontar las realidades de la California actual. Esta semana, el Senado acordó, mediante su votación, aprobar el proyecto de ley SB 1203».

La Senadora Lola Smallwood-Cuevas representa el Distrito 28.º Senatorial, que incluye las comunidades de South Los Ángeles, Mid City, Culver City, West Los Ángeles, Century City y el Centro de Los Ángeles. La Senadora Smallwood-Cuevas dedicó más de dos décadas a abogar por los derechos de los trabajadores y la equidad racial antes de su elección al Senado Estatal. Reside en la comunidad de View Park, en South Los Ángeles, junto con su familia.

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