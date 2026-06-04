Antes de la Copa del Mundo, La Gobernadora Hochul y el Alcalde Mamdani Informan a los Neoyorquinos Sobre los Preparativos de Transporte y Seguridad

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani informaron hoy a los neoyorquinos sobre los preparativos de transporte y seguridad en toda la región, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dado que el primer partido en el Estadio NYNJ está programado para dentro de poco más de una semana, Nueva York está plenamente preparada para recibir a más de un millón de visitantes en la ciudad y para garantizar que puedan viajar de manera segura tanto a los partidos como por toda la región. A través de la colaboración entre el gobierno, el sector del transporte y la seguridad pública, los esfuerzos de planificación se han estado llevando a cabo desde hace más de un año. La MTA está totalmente preparada para atender las necesidades adicionales de transporte durante todo el torneo, tanto para los aficionados que asisten a los partidos como para los propios neoyorquinos; para ello, se ha planificado un servicio de metro adicional en líneas estratégicas y un despliegue completo de embajadores de atención al cliente para asistir a los aficionados que realicen conexiones hacia los partidos mediante autobuses de enlace o trenes.

"El sistema de transporte de Nueva York moviliza de manera segura y confiable a millones de personas cada día, y estamos listos para brillar en el escenario mundial", dijo la gobernadora Hochul. "La Copa del Mundo será un acontecimiento único en una generación para nuestro estado y, ya sea que viaje desde Brasil o desde Bed-Stuy, hemos dedicado meses a desarrollar un plan para llevarlo a donde necesite ir de forma segura".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo: "Hemos pasado meses coordinando, realizando simulacros y preparándonos para que, cuando el mundo llegue a nuestras puertas, estemos listos. Desde el saque inicial hasta el pitido final —y mucho después de ello—, nuestra labor es clara: mantener a los residentes y a los aficionados visitantes seguros, informados y asistidos en cada momento de este ajetreado verano".

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: “Tras meses de planificación, estamos añadiendo trenes hacia todos los destinos a los que se dirigen los aficionados para ver los partidos, al tiempo que contribuimos a garantizar su seguridad. Transportar a millones de personas es nuestra labor, y no solo cuando la Copa del Mundo está en la ciudad”.

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA para NY y NJ, dijo: “Con el saque inicial a solo unos días de distancia, nuestra región está lista para dar la bienvenida al mundo. Este nivel de preparación no surge de la noche a la mañana; es el resultado de años de colaboración entre las agencias de transporte, los funcionarios de seguridad pública y los socios gubernamentales de Nueva York y Nueva Jersey. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani, la MTA y un sinnúmero de colaboradores, los aficionados dispondrán de medios de transporte seguros y fiables para desplazarse durante todo el torneo, mientras que los residentes podrán seguir movilizándose por la región con normalidad. Agradecemos su colaboración y su compromiso compartido para ofrecer una Copa del Mundo inolvidable este Verano”.

El sistema de transporte de Nueva York está listo:

La MTA tiene previsto operar con servicio completo en toda la región durante todas las jornadas de partidos y a lo largo de todo el torneo, con el fin de apoyar tanto a los visitantes de la región como a los millones de neoyorquinos que dependen del transporte público para desplazarse a diario. La MTA ofrecerá un servicio adicional de metro los días de partido y mantendrá el servicio regular programado de trenes de cercanías, tanto en Penn Station como en Grand Central y en sus dos líneas ferroviarias, para garantizar que la región siga en movimiento, incluso durante las jornadas de partidos.

El metro de la ciudad de Nueva York ha preparado servicios adicionales para satisfacer la demanda durante los días de partido y los eventos principales que se celebren a lo largo del torneo. Para facilitar el traslado de los aficionados hacia y desde los autobuses de enlace y los trenes que conducen a los estadios, se añadirá servicio local adicional en las líneas 1, C y F. La frecuencia de las líneas 1 y C se incrementará durante todo el día en las jornadas de partidos que caigan en fin de semana, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 10:30 p.m. Además, se reforzará el servicio de las líneas 1, C y F para los desplazamientos posteriores a los partidos, con el fin de facilitar el regreso de los aficionados desde los estadios. Por último, para mejorar el acceso a la zona de aficionados gratuita (Fan Zone) situada en el USTA Billie Jean King Tennis Center de Flushing, la MTA pondrá en marcha un servicio adicional en la línea 7 durante los días en que jueguen los Mets, momentos en los que suele registrarse una mayor afluencia de público. Este servicio adicional contribuirá a reducir la congestión y a mejorar los tiempos de espera de los usuarios.

Para garantizar la fluidez de los desplazamientos, la MTA también ha suspendido todas las obras programadas en el metro, tanto en Midtown Manhattan como en sus alrededores, durante los días en que se celebren partidos. Para los aficionados que se desplacen a los partidos a través de Metro-North y el Long Island Rail Road (LIRR), ambas compañías ferroviarias ofrecerán conexiones con servicios de autobuses lanzadera cercanos —en las inmediaciones de Grand Central—, así como trenes con destino al partido desde Penn Station. Tanto el LIRR como Metro-North disponen de una amplia capacidad durante los fines de semana para satisfacer la demanda prevista en los días de partido.

Para asistir a los viajeros, la MTA desplegará embajadores de atención al cliente en los principales centros de transbordo de autobuses lanzadera (Grand Central, Times Sq-42 St y 59 St Columbus Circle) para ayudar a guiar a los viajeros hacia el nivel de la calle, donde podrán conectar con el servicio de autobuses con destino al estadio. Para los viajeros del tren de cercanías, habrá personal adicional de LIRR, MTAPD y NYCT, así como voluntarios de la MTA, presentes en el lugar para brindar apoyo en la orientación y asistencia al cliente, ayudándoles a navegar por la estación y proporcionándoles indicaciones para conectar con los servicios ferroviarios hacia los partidos.

Garantizando la seguridad de los neoyorquinos:

Como parte del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2027, la gobernadora Hochul aseguró 77 millones de dólares adicionales para respaldar el despliegue de agentes del NYPD en todo el sistema de metro, con el fin de focalizarse en las áreas de mayor necesidad y mejorar la seguridad de los pasajeros, elevando el total a 154 millones de dólares. El presupuesto de este año también incluye una expansión del 50 por ciento en la iniciativa de Equipos de Alcance y Co-respuesta en el Metro (SCOUT), con el objetivo de llegar a más ubicaciones y operar con mayor flexibilidad en todo el sistema.

Estas inversiones se suman a las inversiones previas de la gobernadora en seguridad del metro, las cuales lograron reducir la delincuencia en el metro a sus niveles más bajos en 16 años durante el 2025. El año pasado, la gobernadora Hochul amplió las iniciativas de seguridad en todo el sistema de transporte público mediante una colaboración con funcionarios de la ciudad de Nueva York para aumentar las patrullas del NYPD en las plataformas y trenes del metro; instalando nuevas barreras de protección en las plataformas para salvaguardar a los pasajeros; modernizando los torniquetes de acceso y retrasando la apertura de las puertas de salida para ayudar a combatir la evasión de tarifas; añadiendo iluminación LED en todas las estaciones para aumentar la visibilidad; y actualizando y fortaleciendo leyes clave de salud mental para asegurar que los neoyorquinos con enfermedades mentales graves reciban atención médica en lugar de ser abandonados a su suerte en los trenes y plataformas del metro.

Preparación para emergencias:

Durante el último año, la MTA ha estado trabajando con socios locales para reforzar las medidas de seguridad en preparación para la Copa del Mundo. La MTA ha llevado a cabo capacitaciones presenciales, ejercicios de simulación de mesa y otras prácticas de preparación —incluyendo uno de los ejercicios más grandes en la historia del Estado, realizado en el Moynihan Train Hall— en diversas instalaciones de la MTA y del sistema de transporte, involucrando a una amplia gama de organismos encargados de hacer cumplir la ley, entidades de seguridad y otras partes interesadas a nivel regional. Asimismo, la MTA se ha asociado con agencias locales y federales para coordinar el intercambio de inteligencia y estructurar planes de cadenas de comunicación destinados a gestionar las operaciones y cualquier incidente potencial durante los días de partido y eventos especiales. Además, las fuerzas del orden mantendrán una presencia de seguridad reforzada durante los días de partido y en los eventos especiales, con personal desplegado sobre el terreno en los principales puntos neurálgicos, así como sistemas avanzados de vigilancia y una gestión proactiva de las multitudes.

Estos esfuerzos también incluyen el fortalecimiento de las protecciones cibernéticas y de la infraestructura crítica, con el fin de garantizar que tanto la infraestructura digital como la física se mantengan a salvo de actores malintencionados y de las crecientes presiones externas asociadas a estos eventos. Se desplegarán equipos de detección contra UAS (es decir, drones) en ubicaciones críticas de todo el sistema de la MTA, incluyendo la infraestructura de túneles y puentes.

Transporte asequible para los aficionados:

Para garantizar que los aficionados cuenten con opciones de transporte asequibles y accesibles para ir y volver de los partidos, la gobernadora Hochul se asoció con el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA NYNJ para reducir significativamente el costo del servicio de autobuses de enlace y aumentar la capacidad de transporte en autobús durante los días de partido. Los billetes de autobús tienen ahora un precio de 20 dólares por viaje de ida y vuelta, y el 20 por ciento del total de los billetes está reservado para los residentes de Nueva York. El número total de asientos de autobús ha aumentado de los 10,000 iniciales a 12,000 durante los días lectivos, y a 18,000 durante los cinco días no lectivos en los que se celebrarán los partidos.

Hasta la fecha, el Comité Anfitrión ha vendido cerca de 34,000 billetes para el servicio de autobuses de enlace. Para los dos primeros partidos, que se celebrarán el 13 y el 16 de junio, ya se ha vendido aproximadamente el 50 por ciento de las entradas, y se prevé que se agoten por completo. Se anima a los aficionados que dispongan de entradas válidas para los partidos a aprovechar esta opción de transporte de bajo costo para desplazarse al Estadio NYNJ mientras queden billetes disponibles, adquiriéndolos aquí.