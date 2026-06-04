La Gobernadora Hochul Anuncia la Apertura de un Centro Residencial de Tratamiento de Adicciones de 32 Millones de Dólares en Wards Island

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura del Centro Kate Rothko para la Recuperación, un nuevo centro residencial de tratamiento de adicciones de 32 millones de dólares, operado por Odyssey House en Wards Island, Nueva York. El centro, con capacidad para 60 personas, atenderá a hombres adultos con trastorno por consumo de opioides y les proporcionará medicación para el tratamiento de la adicción (MAT), servicios de desintoxicación y estabilización, asesoramiento, programas clínicos y apoyomédico y psicosocial individualizado, todo en un mismo lugar.

“Todos los neoyorquinos merecen acceso a una atención que les brinde dignidad, compasión y esperanza”, dijo la gobernadora Hochul. “El Centro Kate Rothko para la Recuperación ayudará a másneoyorquinos a recibir tratamiento basado en la evidencia en un entorno seguro y de apoyo, al tiempoque impulsa nuestro compromiso de ampliar los servicios para la adicción en todo el estado. Este centroes otro ejemplo de cómo Nueva York está invirtiendo en las personas, los programas y la infraestructuranecesarios para salvar vidas y apoyar la recuperación a largo plazo”.

Financiado por la Oficina de Servicios y Apoyo para la Adicción del Estado de Nueva York (OASAS), con la gestión del proyecto a cargo de la Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY), el nuevo centro de tres plantas y 22,500 pies cuadrados amplía el acceso al tratamientoresidencial para los neoyorquinos en las primeras etapas de la recuperación. El centro apoya losesfuerzos más amplios del Estado para fortalecer los servicios para la adicción, mejorar el acceso al tratamiento y ayudar a reducir las muertes por sobredosis.

El Centro Kate Rothko para la Recuperación es un centro de tratamiento residencial diseñado para proporcionar un entorno estructurado y de apoyo clínico para hombres adultos en recuperación. El centrointegra medicamentos para el tratamiento de la adicción —incluyendo metadona, buprenorfina y naltrexona— con servicios de desintoxicación y estabilización, terapia individual, terapia grupal y atenciónmédica. Este apoyo integral ayuda a los residentes a participar activamente en el tratamiento y lograr unarecuperación a largo plazo.

El nuevo centro representa un hito importante en la continua expansión de los servicios para la adicciónen el estado de Nueva York. Mediante inversiones en tratamiento residencial, servicios ambulatorios, tratamiento asistido con medicamentos (MAT), programas de prevención, apoyo para la recuperación, iniciativas de reducción de daños y atención basada en la evidencia, el estado de Nueva York siguefortaleciendo la gama de servicios disponibles para las personas y familias afectadas por el trastorno porconsumo de sustancias. Centros como el Centro Rothko también contribuyen a crear un sistema integral de atención en un solo lugar, eliminando la necesidad de que las personas se desplacen largasdistancias desde sus hogares para acceder a ayuda y apoyo.

Para muchas personas, un entorno residencial con atención las 24 horas ofrece la oportunidad ideal para participar plenamente en el tratamiento. Estos programas brindan apoyo grupal, desarrollo de habilidadespara la vida independiente y otros recursos para promover la recuperación.

DASNY gestionó el proyecto de construcción de las nuevas instalaciones, colaborando con OASAS, Odyssey House y socios del proyecto para ofrecer un moderno centro de tratamiento con capacidad para 60 hombres adultos en un terreno urbano con limitaciones de espacio. El proyecto empleó métodos de construcción modular: 71 módulos prefabricados se transportaron a Wards Island y se ensamblaron en 16 días. La entrega requirió una amplia coordinación para el manejo de cargas sobredimensionadas, elacceso a puentes, el uso de las vías públicas, la preparación del terreno y el transporte escoltado por las calles de la ciudad de Nueva York.

La Dra. Chinazo Cunningham, Comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para la Adiccióndel Estado de Nueva York (OASAS), dijo: “La medicación para el tratamiento de la adicción reduce significativamente el riesgo de muertes por sobredosis y ha salvado miles de vidas en todo Nueva York. En OASAS, trabajamos en estrecha colaboración con proveedores comunitarios como Odyssey House para garantizar que todos los neoyorquinos que necesiten este tratamiento puedan acceder a él cerca de sus hogares, y nos enorgullece que estos esfuerzos sigan contribuyendo a la disminución de las muertespor sobredosis en todo el estado. Gracias a este nuevo centro, más neoyorquinos afectados por eltrastorno por consumo de opioides podrán encontrar ayuda y apoyo en su comunidad, mientrastrabajamos para reducir aún más las muertes por sobredosis”.

Robert J. Rodriguez, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Dormitorios del Estado de Nueva York (DASNY), dijo: “El Centro de Recuperación Kate Rothko representa el tipo de infraestructuraque cambia vidas. DASNY se enorgullece de haber gestionado este proyecto para estas instalaciones de 32 millones de dólares, contribuyendo a ofrecer un entorno moderno de tratamiento residencial queampliará el acceso a una atención basada en la evidencia para hombres adultos en las etapas inicialesde su recuperación. Desde la construcción modular hasta la compleja logística de transporte y montaje de estas instalaciones en Wards Island, este proyecto refleja la pericia técnica y la colaboración necesariaspara transformar las inversiones críticas del Estado en lugares donde los neoyorquinos puedan sanar. Agradecemos a la gobernadora Hochul, a la OASAS, a Odyssey House y a todo el equipo del proyecto sucompromiso para garantizar que los neoyorquinos puedan acceder a la atención con dignidad, compasióny Esperanza”.

Peter Provet, Ph.D., presidente y director ejecutivo de Odyssey House, dijo: “El Centro de Recuperación Kate Rothko representa la máxima expresión de aquello a lo que aspira Odyssey House: un lugar donde décadas de aprendizaje y escucha han forjado un nuevo estándar de atención para hombres en las etapas iniciales de su recuperación de trastornos por uso de opioides. Al combinar eltratamiento farmacológico para la adicción con un apoyo clínico, psicosocial y médico individualizado, brindamos a los residentes la continuidad integral de atención que necesitan para reconstruir sus vidas. Agradecemos a la gobernadora Hochul, a la OASAS, a DASNY y a nuestros colaboradores por ayudar a hacer realidad estas instalaciones. Asimismo, nos llena de orgullo abrir sus puertas y nos sentimos honrados de dedicarlas en nombre de alguien que comprende —tal como lo hacía su padre— que la verdadera sanación abarca a la persona en su totalidad”.

Kate Rothko Prizel, M.D., presidenta de la Fundación Odyssey, dijo: “Mi padre, Mark Rothko, creíaque el arte podía llegar a las personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad y recordarles su propiaprofundidad. Veo ese mismo potencial en la labor de Odyssey House. Este centro acogerá a los hombres en sus momentos más vulnerables y ayudará a restituir aquello que la adicción les ha arrebatado. Ver mi nombre en esa puerta es un honor que asumo con gran orgullo y humildad”.

El centro lleva el nombre de Kate Rothko Prizel, M.D., presidenta de la Fundación Odyssey desde 2024. La Dra. Rothko Prizel es una médica jubilada especializada en Patología Clínica y Medicina Transfusional; es hija del célebre artista Mark Rothko y una defensora desde hace mucho tiempo de la equidad en la recuperación. Odyssey House es una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York que ofrece servicios de tratamiento y recuperación para el uso de sustancias. Durante más de cinco décadas, Odyssey House ha brindado programas residenciales, ambulatorios, de viviendade apoyo y de recuperación a personas y familias en toda la ciudad de Nueva York.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos están pasando por estasituación, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita del estado —disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana—, llamando al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código corto 467369).