eSIMGlobe Porta in Italia la eSIM Innovativa per Viaggiare Connessi in Oltre 175 Destinazioni
eSIMGlobe semplifica la connessione all’estero con eSIM digitali ad attivazione immediata, senza roaming e con copertura internazionale.
Con copertura in oltre 175 destinazioni, eSIMGlobe permette di acquistare online un piano dati prima della partenza, installarlo su uno smartphone compatibile e utilizzarlo una volta arrivati a destinazione, senza cercare una SIM fisica o dipendere dal roaming tradizionale.
Il servizio nasce da un problema concreto: oggi chi viaggia vuole essere online subito, appena atterrato. Non solo per pubblicare foto o mandare messaggi, ma per usare mappe, prenotazioni, email, servizi di trasporto, app bancarie e strumenti di lavoro.
“Abbiamo creato eSIMGlobe per togliere una complicazione dal viaggio,” dichiara Daniele Barile, founder di eSIMGlobe. “La connessione dovrebbe essere pronta prima ancora di partire. Non dovrebbe iniziare con una coda in aeroporto o con la ricerca di una SIM locale.”
Perché partire proprio dall’Italia?
“Perché il pubblico italiano viaggia molto, sia per turismo sia per lavoro, e spesso si muove verso destinazioni dove il roaming può diventare costoso o poco pratico,” aggiunge il founder. “L’obiettivo è offrire una soluzione semplice: scegli la destinazione, installi la eSIM e arrivi già pronto.”
La piattaforma include destinazioni molto richieste dai viaggiatori italiani. Chi parte verso il Nord Africa può scegliere eSIM Egitto, utile per soggiorni turistici o trasferte in città come Il Cairo, Sharm el-Sheikh, Hurghada e Luxor. Chi viaggia verso i Balcani può utilizzare eSIM Albania per preparare la connessione prima di arrivare a Tirana, Durazzo, Valona o in altre località del Paese. Per chi si sposta verso la Svizzera, eSIMGlobe offre anche una soluzione alternativa alla SIM Svizzera tradizionale, pensata per turisti, professionisti e viaggiatori frequenti.
Secondo eSIMGlobe, il vantaggio principale non è solo tecnologico, ma pratico: evitare tempi morti, ridurre l’incertezza e mantenere il controllo della propria connessione dati all’estero.
“Non vogliamo complicare il prodotto con promesse inutili,” conclude Barile. “Vogliamo fare una cosa semplice: aiutare chi viaggia a restare connesso, con una soluzione digitale facile da acquistare e da attivare.”
Il lancio arriva in un momento in cui sempre più smartphone supportano la tecnologia eSIM e i viaggiatori cercano alternative più rapide e flessibili alle SIM fisiche tradizionali. Con oltre 175 destinazioni disponibili, eSIMGlobe punta a diventare un riferimento per chi dall’Italia viaggia all’estero e vuole organizzare la propria connessione prima della partenza.
About eSIMGlobe
eSIMGlobe è una piattaforma internazionale dedicata alla connettività mobile per viaggiatori. Offre soluzioni eSIM digitali per oltre 175 destinazioni, permettendo agli utenti di acquistare e installare piani dati online prima della partenza.
Media Contact
Company: eSIMGlobe
Website: https://esimglobe.com
Email: info@esimglobe.com
Daniele Barile
Fuertex Limited Ltd
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