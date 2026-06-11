Andretti Indoor Karting & Games Recibirá Nuevamente la Segunda Vuelta Presidencial de Colombia el 21 de Junio

De Centro de Entretenimiento a Punto de Encuentro Comunitario: Andretti Indoor Karting & Games Orlando Recibe Nuevamente la Jornada Electoral Colombiana

Como empresario nacido en Colombia, es especialmente significativo ver a Andretti Indoor Karting & Games servir como lugar de encuentro para la comunidad colombiana durante este importante momento.” — Eddie Hamann, Socio Propietario de Andretti Indoor Karting & Games

ORLANDO, FL, UNITED STATES, June 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Tras haber recibido exitosamente a miles de votantes durante las elecciones presidenciales de Colombia el pasado 31 de mayo, Andretti Indoor Karting & Games Orlando tiene el honor de servir nuevamente como centro oficial de votación para la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales de Colombia el próximo 21 de junio de 2026 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, en sus instalaciones ubicadas en 9299 Universal Blvd, Orlando, FL 32819.La jornada electoral del 31 de mayo reunió a miembros de la comunidad colombiana de toda la Florida Central en Andretti Orlando, demostrando que el recinto puede ser mucho más que un destino de entretenimiento al ofrecer un espacio acogedor para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la comunidad.Como empresa comprometida con unir a las personas, Andretti se enorgullece de apoyar iniciativas que fortalecen los lazos entre las diversas comunidades a las que sirve."Fue un honor recibir a miles de miembros de la comunidad colombiana en nuestra sede de Orlando durante la primera vuelta de las elecciones," afirmó Eddie Hamann, Socio Propietario de Andretti Indoor Karting & Games. "Como empresario nacido en Colombia, fue especialmente significativo ver cómo nuestras instalaciones se convirtieron en un punto de encuentro para personas participando en un proceso cívico tan importante. Esperamos continuar desempeñando ese papel el próximo 21 de junio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m."Andretti Orlando ha mantenido durante años un firme compromiso con organizaciones locales, iniciativas comunitarias y eventos que fomentan la unión entre las personas. Ser sede de las elecciones colombianas refleja ese compromiso y la convicción de la compañía de crear espacios donde las comunidades puedan reunirse, conectarse y participar activamente.Ubicado en el corazón del distrito turístico y de entretenimiento de Orlando, Andretti Orlando ofrece un lugar conveniente y de fácil acceso tanto para residentes como para visitantes. La compañía trabaja estrechamente con las autoridades electorales para garantizar una experiencia organizada, segura y acogedora para todos los votantes que participen en la segunda vuelta electoral."Estamos agradecidos por la confianza depositada en Andretti Indoor Karting & Games y orgullosos de contribuir a un evento tan significativo para miles de familias de la Florida Central," agregó Hamann.La Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales de Colombia se llevará a cabo el sábado 21 de junio de 2026 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m en Andretti Indoor Karting & Games Orlando, ubicado en 9299 Universal Blvd, Orlando, FL 32819.Para obtener más información sobre el proceso de votación, visite:Acerca de Andretti Indoor Karting & GamesAndretti Indoor Karting & Games es un destino líder de entretenimiento que ofrece karting de alta velocidad, videojuegos arcade, atracciones inmersivas, bowling, laser tag, experiencias de realidad virtual y una propuesta gastronómica y de bebidas de primer nivel. Con ubicaciones en todo Estados Unidos, Andretti está comprometido con la creación de experiencias inolvidables y con ser un aliado activo de las comunidades donde opera.

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