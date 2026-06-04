Zwei Drittel der Gasgeräte fallen bei EU-Prüfungen durch

PARIS, FRANCE, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Eine EU-finanzierte Prüfung ausgewählter Gasgeräte wie Grills, Gaskocher und Campingkocher ergab, dass 73 % von ihnen die EU-Anforderungen an Leistung und Produktdokumentation nicht erfüllten. So lautete das Ergebnis einer Prüfkampagne, die von der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission (GD GROW) organisiert wurde.

Marktüberwachungsbehörden prüften 74 Produkte: 35 Grills mit oder ohne Seitenbrenner, 23 Campingkocher und 16 Gaskocher. Sie wurden von den Marktüberwachungsbehörden in Geschäften und online in 13 Ländern für einen Durchschnittspreis von 170 EUR beschafft.

Die meisten Mängel (23 Proben; 31 %) waren auf fehlende formale Unterlagen oder Kennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung zurückzuführen.

Die restlichen Mängel (31 Proben; 42 %) betrafen Leistungsprobleme, von denen die häufigsten die Sicherheit bei hohen Temperaturen betrafen – hauptsächlich bei Campingkochern. Bei den beiden anderen Produkttypen waren die häufigsten Mängel die Querzündung (wenn ein Gasbrenner durch die Flamme eines benachbarten Brenners entzündet wird), die Betriebssicherheit und die Temperatur.

Prüfkampagne

Die Produkte wurden von einem akkreditierten unabhängigen Labor auf die Einhaltung der EU-Normen für Gasgeräte geprüft, die Kriterien wie Gestaltung, Leistung, Sicherheit und Kennzeichnung umfassen.

Von den 54 nichtkonformen Geräten wurden 37 als geringes Risiko, fünf als mittleres Risiko, vier als hohes Risiko, eins als ernstes Risiko und eins als kein Risiko eingestuft, während die Bewertung der übrigen Stichproben noch nicht abgeschlossen ist. Zu den von den MÜB ergriffenen Maßnahmen gehörten die Anordnung der Rücknahme von Produkten vom Markt, die Aufforderung an Wirtschaftsbeteiligte, Dokumentation vorzulegen und Produktverbesserungen vorzunehmen.

Empfehlungen

Was können Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts dieser Bedenken tun, um sicherzustellen, dass sie ein qualitativ hochwertiges Produkt kaufen? Wer einen neuen Grill, Gas- oder Campingkocher kaufen möchte, sollte Produkten aus zuverlässigen Quellen in Europa den Vorzug geben, darauf achten, dass das Produkt die CE-Kennzeichnung trägt und dass die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise in der/den Amtssprache(n) des Landes verfügbar sind.

Online-Bewertungen sowie Websites wie die der Plattform der Europäischen Kommission Safety Gate – dem Schnellwarnsystem der EU für gefährliche Non-Food-Produkte – und des Informations- und Kommunikationssystem zur Marktüberwachung (ICSMS) sind gute Anlaufstellen, um zu überprüfen, ob ein Produkt als gefährlich eingestuft wurde.

Wirtschaftsbeteiligten wird empfohlen, sich zu vergewissern, dass das Produkt der erforderlichen Konformitätsbewertung unterzogen wurde und dass sie über die entsprechenden Unterlagen verfügen, die dies belegen.

JACOP 2025

Die Prüfung war Teil der Marktüberwachungskampagne der Gemeinsamen Maßnahmen zur Konformität von Produkten (Joint Actions on Compliance of Products, JACOP) 2025. JACOP wird in der gesamten EU und in den EFTA-Ländern organisiert und trägt zur Sicherheit des Binnenmarktes bei, indem die Zusammenarbeit zwischen den MÜB gestärkt und Prüfkonzepte koordiniert werden.

Die MÜB erhalten die Möglichkeit, gemeinsam Produkte zu bewerten, Risiken zu ermitteln und sicherzustellen, dass Hersteller Korrekturmaßnahmen ergreifen. Die Ausgabe 2025 umfasst 11 Produkttypen.

„Kampagnen wie JACOP schützen die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefährlichen Geräten und bewahren seriöse Unternehmen vor Konkurrenz, die versucht, die EU-Vorschriften zu umgehen“, sagt Vanessa Capurso, Referentin der GD GROW.

Wünschen Sie weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns über: jacop2025@esn.eu

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