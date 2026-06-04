Da Vinci Labs lance le Da Vinci Launchpad, son nouveau studio de création de startups deep tech à impact environnemental

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Da Vinci Labs lance le Da Vinci Launchpad, un nouveau studio deep tech soutenu par France 2030 pour créer les startups environnementales de demain.

Le Da Vinci Launchpad est ouvert à tous les entrepreneurs convaincus que la science et la technologie doivent être des outils au service de transformations responsables.” — Nadège Grabowski, directrice du programme Da Vinci Launchpad

TOURS, FRANCE, June 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Da Vinci Labs annonce aujourd’hui le lancement officiel du Da Vinci Launchpad , un studio dédié à l’émergence et à l’accompagnement de startups deep tech engagées pour la transition environnementale.Le Da Vinci Launchpad réunit des expertises pluridisciplinaires pour faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs à fort impact. Il accompagnera des projets dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l’intelligence artificielle et la biologie synthétique, afin d’apporter des réponses concrètes aux grands défis environnementaux et sociétaux de notre époque.Ce programme bénéficie de l’appui du programme régional France 2030, soutenu par la Région Centre-Val de Loire et l’État, et opéré par Bpifrance. Il se fera en collaboration avec l'ensemble des acteurs régionaux de l'innovation dont C-VaLo, structure d’accélération du transfert de technologie en région, et Pépite Centre-Val de Loire, dans le cadre des actions du Pôle Universitaire d'Innovation Loire Valley Innov'.« Notre région dispose de laboratoires de recherche et d’universités de premier plan, mais un écart subsiste encore entre la production scientifique et la création de startups. Trop peu de recherches se transforment aujourd’hui en entreprises à impact » déclare Stéphane Cordier, délégué régional académique à la recherche et à l’innovation.« Da Vinci Labs agit précisément pour combler cet écart, en accompagnant l’émergence en région de startups deep tech capables de porter des innovations de rupture à impact environnemental positif » ajoute Anne Besnier, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation.Le Da Vinci Launchpad a un triple objectif : détecter et accompagner les talents entrepreneuriaux dans les laboratoires de recherche, augmenter l’investissement privé et public dans les startups en création et fédérer l’écosystème deep tech pour contribuer au rayonnement de la région à l’échelle européenne.Bootcamp, Hacklab, Challenge : le parcours deep tech qui transforme l'innovation en startup :Le programme, fondé sur une approche pratique et multidisciplinaire, offrira un parcours immersif avec quatre jours de formation consacrée à l’entrepreneuriat deep tech (Da Vinci Bootcamp, du 29 au 2 juillet 2026), un hackathon pour transformer rapidement les concepts en prototypes (Da Vinci Hacklab, du 2 au 4 octobre 2026) et un concours de business plan (Da Vinci Challenge). Les meilleurs projets issus de ce parcours seront admis à un programme d’incubation de 6 mois, à partir de février 2027, et seront éligibles à un financement de pré-amorçage.Les participants seront invités à proposer des solutions, notamment autour de six grands défis : la préservation de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion d’un système alimentaire plus résilient, l’amélioration de la production et du stockage de l’énergie, le développement des méthodes de construction écologiques et régénératives et l’identification des alternatives durables au plastique.« Nous avons pensé le Da Vinci Launchpad comme un programme ouvert à des entrepreneurs de tous horizons, unis par la conviction que la science et la technologie ne sont pas des fins en soi, mais des outils au service de transformations responsables. Face aux défis environnementaux, nous défendons une approche fondée sur l’équilibre entre innovation et sobriété, entre progrès scientifiques, usages maîtrisés et intelligence collective. » indique Nadège Grabowski, directrice du programme Da Vinci Launchpad> Da Vinci LabsL’héritage multidisciplinaire de Léonard de Vinci a inspiré la création de Da Vinci Labs, un incubateur, accélérateur et investisseur technologique. Son objectif est d’accompagner le développement des futurs leaders de la deep tech dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la biologie de synthèse et les technologies quantiques, afin de répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux. Da Vinci Labs encourage activement la création et la croissance de startups innovantes dans la région Centre–Val de Loire en France. Membre du groupe Zaz Ventures, Da Vinci Labs s'appuie sur une expertise reconnue dans les écosystèmes de l'innovation, de la deep tech et de l'entrepreneuriat. Zaz Ventures a accompagné près de 435 projets et startups, sécurisant un montant total de 1,8 milliard d’euros en financements non dilutifs, dont une accélération majeure de 1,4 milliard d’euros entre 2021 et 2026.> Le plan d’investissement France 2030 :- Traduit une double ambition: transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.- Est inédit par son ampleur: 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).- Sera mis en œuvre collectivement: pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État.- Est piloté par le Secrétariat général pour l'investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des Territoires.Plus d’informations sur : info.gouv.frfrance-2030

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