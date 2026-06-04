COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 'L’Oracle des Âmes Magiciennes d’Hugo Bienvenu, est actuellement en vente'
COMMUNIQUÉ DE PRESSE — Juin 2026 L’Oracle des Âmes Magiciennes d’Hugo Bienvenu, est actuellement en vente
(44 cartes pour se connecter à la sagesse ancestrale et à l’énergie créatrice des femmes)
Maison d’édition : LE LOTUS & L'ÉLÉPHANT - Hachette
En vente sur Amazon.fr, Fnac.com, Decitre
Une invitation à réveiller la magie intérieure
À la croisée de l’intuition, de la poésie et de la puissance féminine, L’Oracle des Âmes Magiciennes s’impose comme un outil de guidance profondément contemporain. Composé de 44 cartes illustrées par Line Pauvert, cet oracle délicat et puissant invite à se reconnecter à la sagesse ancestrale, à la mémoire symbolique et à l’énergie créatrice des femmes. Une expérience sensible, intuitive et transformatrice, pensée comme un rituel d’ancrage et de reconnexion à sa puissance originelle.
Hugo Bienvenu
Une nouvelle voix de la spiritualité moderne
Figure incontournable de l’astrologie contemporaine et de la guidance intuitive, Hugo Bienvenu développe une approche singulière mêlant astrologie, coaching et spiritualité décomplexée. À travers ses créations, il propose une lecture accessible et incarnée du développement personnel, invitant chacun à se reconnecter à soi-même avec clarté, douceur et autonomie.
Après le succès de L’Oracle Décomplexé (2025), il dévoile aujourd’hui L’Oracle des Âmes Magiciennes, une œuvre plus introspective, plus féminine, et profondément ancrée dans les cycles de transformation intérieure.
Quatre créations, un même fil : l’éveil intérieur
1. Astro Coaching
Un voyage immersif à travers les 12 signes astrologiques, conçu comme un véritable parcours de connaissance de soi.
2. La Magie des Planètes
Un guide pratique mêlant rituels cosmiques et transformation intérieure, où chaque planète devient une alliée.
3. L’Oracle Décomplexé
50 messages pour voir la vérité en face
Un oracle ludique et libérateur, mêlant humour bienveillant et messages percutants.
4. NOUVEAUTÉ — L’Oracle des Âmes Magiciennes
Une exploration sensible de l’intuition féminine, entre héritage symbolique et puissance créatrice.
L’oracle comme langage contemporain de l’intuition
Avec une approche libre de tout dogme, Hugo Bienvenu réinvente la pratique spirituelle.
Ses oracles deviennent des outils du quotidien, où l’intuition se transforme en un véritable levier de transformation personnelle.
Une approche incarnée, entre science et spiritualité. Docteur en pharmacie, coach certifié et enseignant spirituel, Hugo Bienvenu incarne une nouvelle génération de guides : à la fois rigoureux, intuitifs et profondément humains. Son approche ouvre des espaces d’exploration intérieure, favorisant l’autonomie, la clarté et l’alignement personnel.
Un été pour se reconnecter à soi
À l’aube de l’été 2026, L’Oracle des Âmes Magiciennes s’inscrit comme un compagnon de transformation, invitant à ralentir, à écouter ses rythmes intérieurs et à préparer la rentrée avec ancrage, intuition et puissance.
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