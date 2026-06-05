Hipnoterapeut iz Zagreba: industrija samopomoći drži ljude zarobljene u vlastitim problemima

Knjiga “Prestani raditi na sebi!” Timotea Crnkovića rasprodala se prije tiska i ulazi u distribuciju kroz Superknjižaru, Znanje i Hoću Knjigu.

BJELOVAR, ŽDRALOVI, CROATIA, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Knjiga zagrebačkog hipnoterapeuta Timotea Crnkovića “Prestani raditi na sebi! Zašto tvoj trud hrani strahove i kako se osloboditi anksioznosti” rasprodala se u presaleu prije nego što je otišla u tisak. Od ovog mjeseca dostupna je u Superknjižari, Znanju i Hoću Knjigu, a slijede dogovori s ostalim lancima knjižara u Hrvatskoj.Autor ide protiv osnovne pretpostavke industrije samopomoći. U knjizi tvrdi da godine truda i čitanja često služe samo tome da se čovjek bolje upozna sa svojim stanjima, a ne i da iz njih izađe. “Rad na sebi” je, prema Crnkoviću, postao zamjena za stvarnu promjenu.“Suradnici dolaze nakon godina rada na sebi. Pročitali su sve, prepoznaju svaki obrazac u sebi. I dalje su točno tamo gdje su bili. Industrija ih je dobro naučila gledati problem. Izlazak iz njega je drugi posao”, kaže Crnković.Knjiga objašnjava što je anksioznost iz prakse i zašto je standardni pristup samopomoći češće održava nego rješava. Crnković se u vlastitoj praksi specijalizirao za rad s anksioznim stanjima, napadima panike i ovisnosti o pušenju. Hipnoterapija Zagreb kroz njegov pristup često rješava ta stanja bez lijekova, a knjiga prenosi istu logiku rada u tekstualni format dostupan širem krugu čitatelja.Crnković već više od deset godina vodi praksu naprednim Ericksonovim pristupom i jedan je od rijetkih hipnoterapeuta u Hrvatskoj koji je školovan izravno iz linije znanja dr. Miltona H. Ericksona kroz rad s dr. Robom McNeillyjem i dr. Jeffreyjem Zeigom. Njegov autorski program Rapid Mental Reset™ specijaliziran je za istu skupinu stanja.Knjiga ima petnaest poglavlja i spaja iskustvo iz prakse s kritikom suvremene kulture samopomoći. Engleski prijevod u završnoj je fazi pripreme. Urednik Zacharie Wright opisao je rukopis kao najbolju knjigu samopomoći bez alata koju je pročitao. Međunarodno izdanje očekuje se tijekom 2026.Knjiga je dostupna u fizičkim knjižarama spomenutih distributera i u njihovim web trgovinama.O autoru Timoteo Crnković međunarodno je certificirani napredni Ericksonovhipnoterapeut s praksom u Zagrebu. Više od deset godina radi sa suradnicima na rješavanju anksioznih stanja, panike i ovisnosti. Knjiga “Prestani raditi na sebi! Zašto tvoj trud hrani strahove i kako se osloboditi anksioznosti” njegova je prva.Kontakt za medijeCompany Name: Mental Reset d.o.o Website Url - prestaniraditinasebi.comAddress:Daruvarska ul. 4343000 ŽdraloviCroatiaEmail: tc@mentalreset.hrPhone : +385 95 575 5000

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