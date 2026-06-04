Jetour T2 conquista el título absoluto de South African Car of the Year
EINPresswire.com/ -- Recientemente, el Jetour T2 fue galardonado con el título absoluto de South African Car of the Year (COTY), además de obtener el primer lugar en la categoría de todoterrenos ligeros. Se trata de la primera vez en los 40 años de historia de este prestigioso premio que una marca automotriz china conquista el máximo reconocimiento anual, lo que refleja la creciente influencia de Jetour en el mercado sudafricano.
Evaluación rigurosa: un reconocimiento autorizado a su sólida competitividad
Según los resultados anunciados el 27 de mayo por la South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ), el Jetour T2 destacó entre una competencia altamente exigente. En la fase inicial participaron 55 modelos lanzados al mercado durante 2025. Tras varias rondas de selección, la lista se redujo a 30 modelos semifinalistas y, en enero de 2026, se dieron a conocer los 18 modelos finalistas. Posteriormente, estos vehículos fueron sometidos a una rigurosa evaluación de tres días por un jurado compuesto por 25 jueces especializados del sector.
Los criterios de evaluación abarcaron múltiples aspectos, incluyendo innovación y tecnología, seguridad, desempeño y calidad general. Asimismo, se analizaron factores como la relevancia para los consumidores, el desempeño comercial, la practicidad y la adaptación a las condiciones de conducción de Sudáfrica, garantizando que los vehículos premiados destacaran tanto por su atractivo de mercado como por su rendimiento en situaciones reales. Gracias a su competitividad integral, el Jetour T2 obtuvo un amplio reconocimiento por parte del jurado.
El presidente de Jetour International Ke Chuandeng comentó:“ Sudáfrica es uno de los mercados estratégicos más importantes para Jetour. Frente a un entorno altamente competitivo, Jetour mantiene una visión de desarrollo a largo plazo centrada en el usuario, profundizando continuamente su presencia local y desarrollando productos que respondan a las necesidades reales de los consumidores sudafricanos”.
Profunda presencia en Sudáfrica y expansión continua de la estrategia global
Este importante reconocimiento es el resultado del trabajo constante de Jetour en el mercado sudafricano. Desde su entrada al país, la marca ha impulsado de manera sostenida el lanzamiento de nuevos modelos y la expansión de su red comercial, convirtiéndose gradualmente en una de las marcas automotrices más populares de la región. Desde su lanzamiento a finales del año pasado, el Jetour T2 ha conquistado a un número creciente de consumidores sudafricanos gracias a su robusto diseño todoterreno, su avanzado equipamiento tecnológico y sus sólidas prestaciones de seguridad. Actualmente, ocupa el primer lugar en el segmento SUV-D del mercado sudafricano.
Cabe destacar que, durante la Cumbre del G20 de Sudáfrica 2025, celebrada a finales del año pasado, el T2 fue seleccionado como vehículo oficial del evento. Hasta la fecha, la serie Jetour Traveler (T2) ha superado las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial en tan solo 33 meses desde su lanzamiento, convirtiéndose en el modelo tipo “boxy SUV” más rápido del mundo en alcanzar este hito comercial.
Desde su creación en 2018, Jetour ha expandido su presencia a 100 países y regiones, estableciendo más de 2,000 puntos de venta y servicio, con ventas acumuladas globales superiores a 2.36 millones de unidades. De cara al futuro, Jetour continuará impulsando su estrategia global bajo la filosofía:“ In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales mediante operaciones localizadas y una diversificada gama de productos, con el objetivo de ofrecer experiencias de movilidad cada vez más extraordinarias a los usuarios de todo el mundo.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Evaluación rigurosa: un reconocimiento autorizado a su sólida competitividad
Según los resultados anunciados el 27 de mayo por la South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ), el Jetour T2 destacó entre una competencia altamente exigente. En la fase inicial participaron 55 modelos lanzados al mercado durante 2025. Tras varias rondas de selección, la lista se redujo a 30 modelos semifinalistas y, en enero de 2026, se dieron a conocer los 18 modelos finalistas. Posteriormente, estos vehículos fueron sometidos a una rigurosa evaluación de tres días por un jurado compuesto por 25 jueces especializados del sector.
Los criterios de evaluación abarcaron múltiples aspectos, incluyendo innovación y tecnología, seguridad, desempeño y calidad general. Asimismo, se analizaron factores como la relevancia para los consumidores, el desempeño comercial, la practicidad y la adaptación a las condiciones de conducción de Sudáfrica, garantizando que los vehículos premiados destacaran tanto por su atractivo de mercado como por su rendimiento en situaciones reales. Gracias a su competitividad integral, el Jetour T2 obtuvo un amplio reconocimiento por parte del jurado.
El presidente de Jetour International Ke Chuandeng comentó:“ Sudáfrica es uno de los mercados estratégicos más importantes para Jetour. Frente a un entorno altamente competitivo, Jetour mantiene una visión de desarrollo a largo plazo centrada en el usuario, profundizando continuamente su presencia local y desarrollando productos que respondan a las necesidades reales de los consumidores sudafricanos”.
Profunda presencia en Sudáfrica y expansión continua de la estrategia global
Este importante reconocimiento es el resultado del trabajo constante de Jetour en el mercado sudafricano. Desde su entrada al país, la marca ha impulsado de manera sostenida el lanzamiento de nuevos modelos y la expansión de su red comercial, convirtiéndose gradualmente en una de las marcas automotrices más populares de la región. Desde su lanzamiento a finales del año pasado, el Jetour T2 ha conquistado a un número creciente de consumidores sudafricanos gracias a su robusto diseño todoterreno, su avanzado equipamiento tecnológico y sus sólidas prestaciones de seguridad. Actualmente, ocupa el primer lugar en el segmento SUV-D del mercado sudafricano.
Cabe destacar que, durante la Cumbre del G20 de Sudáfrica 2025, celebrada a finales del año pasado, el T2 fue seleccionado como vehículo oficial del evento. Hasta la fecha, la serie Jetour Traveler (T2) ha superado las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial en tan solo 33 meses desde su lanzamiento, convirtiéndose en el modelo tipo “boxy SUV” más rápido del mundo en alcanzar este hito comercial.
Desde su creación en 2018, Jetour ha expandido su presencia a 100 países y regiones, estableciendo más de 2,000 puntos de venta y servicio, con ventas acumuladas globales superiores a 2.36 millones de unidades. De cara al futuro, Jetour continuará impulsando su estrategia global bajo la filosofía:“ In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales mediante operaciones localizadas y una diversificada gama de productos, con el objetivo de ofrecer experiencias de movilidad cada vez más extraordinarias a los usuarios de todo el mundo.
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