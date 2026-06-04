Antes de la Copa Mundial, La Gobernadora Hochul Lanza la Iniciativa "NY Kicks", Dotada con $6 Millones, para Ampliar el Acceso al Fútbol en Todo Nueva York

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de "NY Kicks: Un Fondo de Inversión para el Legado de la Copa del Mundo", a través de la Iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico Regional (REDC) de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo construir campos de fútbol en comunidades desfavorecidas de todas las regiones del estado, con el fin de fortalecer los vecindarios y unir a las personas mediante el amor compartido por este deporte. Propuesto inicialmente en el discurso sobre el Estado del Estado de la Gobernadora para 2026 e incluido en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2027, el programa "NY Kicks" —dotado con $5 millones— otorgará subvenciones de capital para apoyar la creación, expansión y mejora de campos de fútbol comunitarios, tanto para jóvenes como para jugadores de todas las edades, aprovechando el impulso generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El presupuesto del Año Fiscal 2027 también incluye un millón de dólares en fondos adicionales, los cuales serán administrados por la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias. Estos fondos se destinarán a un programa de subvenciones complementario para los beneficiarios de "NY Kicks", cubriendo gastos de programación, equipamiento, capacitación y otros costos operativos que maximicen el uso de estas nuevas instalaciones; esto incluye uniformes, espinilleras, balones de fútbol y entrenadores. El programa de subvenciones de capital será administrado por Empire State Development a través de la Solicitud de Financiamiento Consolidada; las pautas del programa y la información adicional están disponibles aquí.

"Desde Buffalo hasta Brentwood, todos los niños deberían tener la oportunidad de divertirse, jugar y mantenerse activos. Por eso, mi iniciativa 'Get Offline, Get Outside' establece como prioridad brindar a las comunidades los recursos que necesitan para hacer esto realidad", dijo la Gobernadora Hochul. "Mientras los niños de todo Nueva York observan cómo se desata la emoción de la Copa del Mundo este verano, nosotros estamos facilitando que practiquen este hermoso deporte, destinando $6 millones para que las comunidades puedan construir infraestructura futbolística, reducir las tarifas de participación y garantizar que todos los niños tengan acceso a actividades seguras y saludables durante los años venideros".

Los costos de proyecto elegibles para el programa de subvenciones de capital NY Kicks, dotado con 5 millones de dólares, incluyen la preparación del sitio, la infraestructura permanente de los campos de fútbol, la infraestructura de servicios públicos necesaria para el funcionamiento del campo y el pavimentado. Entre los solicitantes pueden figurar municipios, autoridades públicas y organizaciones sin fines de lucro. Las subvenciones oscilarán entre 75,000 y 200,000 dólares y cubrirán un máximo del 50 por ciento de los costos elegibles. Se dará consideración prioritaria a los proyectos ubicados en comunidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad severa o moderada. Se otorgará consideración adicional a las solicitudes basándose en el impacto del proyecto y las necesidades de la comunidad, la preparación y viabilidad del proyecto, y el apalancamiento de co-inversiones ajenas a la ESD (Empire State Development). La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York administra un programa de subvenciones complementario, dotado con 1 millón de dólares, destinado a apoyar los gastos operativos de los beneficiarios de NY Kicks; dicho programa se pondrá en marcha en el futuro.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: "El programa NY Kicks ayudará a ampliar el impacto del torneo de la Copa Mundial hacia las comunidades desfavorecidas de todo el Estado de Nueva York. Apoyar la creación de campos e instalaciones de fútbol ayudará a que las comunidades se unan y reforzará aún más la estrategia integral del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios de esta reconocida competición internacional".

La Dra. DaMia Harris-Madden, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, dijo: "La inversión de la gobernadora Hochul a través de NY Kicks ha intensificado el entusiasmo en todo el estado ante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aprovechar este momento histórico para crear mayores oportunidades que permitan a las comunidades abrazar plenamente la diversidad, la cultura y el orgullo del fútbol es una señal de que Nueva York reconoce la influencia global y los beneficios de este deporte. La OCFS espera con interés los mejores resultados en la salud física, social y mental de nuestros niños y jóvenes que surgirán de esta iniciativa, resultados que esperamos que perduren mucho después de que se haya jugado el partido final".

NY Kicks también impulsa la iniciativa de la gobernadora Hochul titulada "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, sal al aire libre), la cual anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos electrónicos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, mediante la activación de espacios públicos en todo el estado y la creación de experiencias compartidas y activas para las familias. Al invertir en infraestructura futbolística en este momento crucial, NY Kicks logra transformar la inspiración global en un beneficio local sostenido, creando espacios donde los jugadores pueden prosperar, las comunidades pueden reunirse y los vecindarios pueden fortalecerse juntos.

Este programa también complementa los esfuerzos de la Gobernadora para garantizar que más neoyorquinos puedan disfrutar de la Copa Mundial. Este mes, la Gobernadora Hochul anunció mejoras significativas en el servicio oficial de autobuses de enlace al estadio (NYNJ Stadium Shuttle) para los aficionados que viajan hacia y desde los partidos de la Copa Mundial, mediante tarifas reducidas y la reserva del 20 por ciento de los boletos de autobús para los residentes de Nueva York. La Gobernadora también anunció que hay entradas gratuitas disponibles para la primera de las dos "Experiencias Emblemáticas de Visualización de la Copa Mundial" del Estado de Nueva York, que tendrá lugar en la Universidad de Stony Brook, en Long Island.

En abril, la Gobernadora Hochul, el alcalde Zohran Mamdani y el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para NYNJ anunciaron eventos gratuitos para los aficionados en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. La Gobernadora también ha anunciado que 12 proyectos comunitarios en todo el estado recibirán fondos de subvención como parte del Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York, lo que incluye proyecciones públicas gratuitas en Silo City, en Buffalo.

Estos eventos aptos para toda la familia forman parte del esfuerzo coordinado del Estado de Nueva York para maximizar el impacto económico y estatal de la Copa Mundial 2026, uniendo a las comunidades para vivir este momento histórico mundial cerca de casa, al tiempo que se impulsan inversiones a largo plazo en el fútbol juvenil y en la infraestructura comunitaria.

El mes pasado, la Gobernadora Hochul anunció que los organizadores de eventos podrán servir alcohol en las actividades realizadas fuera de las sedes oficiales durante la duración de la Copa Mundial, solicitando un "Permiso de un Día para la Copa Mundial" a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. Los bares y restaurantes podrán utilizar el proceso de Permiso de un Día para la Copa Mundial para aprovechar espacios exteriores contiguos y organizar eventos durante el torneo, a diferencia del límite actual de cuatro días. Además, la Gobernadora está trabajando con la legislatura para autorizar una ampliación temporal de los horarios de funcionamiento permitidos durante la Copa Mundial, lo que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos elegibles con servicio en el local permanecer abiertos siempre que se transmitan los partidos en vivo.

Estos esfuerzos colectivos también se suman a la estrategia más amplia del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados con la organización de partidos durante el torneo. Para obtener más información, incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del Estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial, visite el sitio web de I LOVE NY aquí.