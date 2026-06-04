La Gobernadora Hochul Anuncia que la Ciudad de Nueva York es la Ganadora de la Iniciativa de Revitalización del Centro y del Programa NY Forward

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el barrio de East Williamsburg, en Brooklyn, recibirá 20 millones de dólares en fondos como ganador de la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro (DRI) y de la cuarta ronda del Programa NY Forward. Reconociendo la singular escala y densidad de los barrios de la ciudad de Nueva York, los fondos del Programa NY Forward y de la Iniciativa de Revitalización del Centro se combinan en una sola subvención de 20 millones de dólares. En la novena ronda del DRI y la cuarta ronda del programa NY Forward, cada una de las diez regiones de desarrollo económico del estado recibirá 10 millones de dólares de cada programa, lo que representa un compromiso estatal total de 200 millones de dólares en fondos e inversiones para ayudar a las comunidades a impulsar sus economías transformando los centros urbanos en barrios vibrantes. Hasta la fecha, las inversiones totales en el DRI y NY Forward han alcanzado los 1,400 millones de dólares.

“East Williamsburg es un barrio que encarna los ideales que hacen grande a Nueva York: desde restaurantes familiares hasta pequeños negocios que dan vida a la comunidad”, dijo la gobernadora Hochul. “Para los más de 60,000 neoyorquinos que viven en este barrio, los 20 millones de dólares que recibirá East Williamsburg contribuirán a la construcción de viviendas más asequibles y al fortalecimiento de la economía local de la comunidad para las generaciones venideras”.

Para recibir financiación de los programas DRI o NY Forward, las localidades deben estar certificadas por el Programa de Comunidades Pro-Vivienda de la Gobernadora Hochul, que reconoce y premia a los municipios que trabajan activamente para desarrollar su potencial habitacional y anima a otros a seguir su ejemplo. Tras obtener la certificación, las localidades tienen acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales, incluidos los del DRI y el NY Forward. Desde el lanzamiento del Programa de Comunidades Pro-Vivienda, los fondos otorgados a estas comunidades en todo el estado han apoyado la construcción de hasta 20,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, más de 420 comunidades en todo Nueva York han sido certificadas.

Muchos de los proyectos financiados a través del DRI y el NY Forward apoyan la agenda de asequibilidad de la Gobernadora Hochul. El DRI ha invertido en la creación de más de 5,000 unidades de vivienda, de las cuales más de 2,000 (el 40 %) son viviendas asequibles o para trabajadores. Los programas destinaron 9 millones de dólares a 12 proyectos que ofrecen guarderías asequibles o gratuitas y capacitación para el personal de guarderías. La Iniciativa de Revitalización del Centro (DRI) y NY Forward también han invertido en la creación de parques públicos, arte público —como murales y esculturas— y espacios para el arte, la música y la cultura que ofrecen oportunidades gratuitas de recreación y entretenimiento al aire libre.

Iniciativa de Revitalización del Centro (Downtown Revitalization Initiative) y Premio NY Forward de $20 millones para East Williamsburg, Brooklyn

East Williamsburg alberga a aproximadamente 62,000 residentes y se caracteriza por una combinación de vida residencial, actividad comercial local y usos industriales cercanos. El barrio incluye dos Distritos de Mejora Empresarial que apoyan una amplia gama de pequeños negocios como restaurantes, tiendas, salones de belleza, supermercados y farmacias, muchos de los cuales son de propiedad local y han servido a la comunidad durante mucho tiempo.

Esta combinación de actividad comercial e historia industrial ha contribuido a crear un barrio más asequible, diverso y conectado. También cuenta con el apoyo de organizaciones comunitarias de larga trayectoria con profundos lazos locales y experiencia en vivienda y desarrollo económico, lo que ayuda a guiar la inversión y la mejora continuas en la zona.

El secretario de Estado de Nueva York, Walter T. Mosley, dijo: “Como nativo de Brooklyn, conozco de primera mano la fortaleza y la diversidad que barrios como East Williamsburg aportan a la ciudad de Nueva York. Los pequeños negocios, las raíces industriales y la comunidad unida de East Williamsburg han ayudado a generaciones de familias trabajadoras a construir sus vidas y sustento en Brooklyn. Esta inversión continuará la trayectoria de crecimiento que se está dando en Brooklyn, a la vez que preservará el carácter que lo hace tan especial para los residentes que han vivido allí durante generaciones. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso con la inversión en las comunidades de todo el estado de Nueva York”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “East Williamsburg refleja el tipo de barrio vibrante y comunitario que los programas de la Iniciativa de Revitalización del Centro y NY Forward fueron diseñados para apoyar. Esta inversión ayudará a fortalecer los negocios locales, mejorar los espacios públicos, apoyar la vivienda y aprovechar el carácter único y el patrimonio industrial del barrio, a la vez que crea nuevas oportunidades tanto para residentes como para emprendedores”.

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “A través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI) y NY Forward, HCR colabora con comunidades de todo el estado de Nueva York para fortalecer los vecindarios, apoyar a las pequeñas empresas y ampliar las oportunidades para los residentes. Esta inversión de 20 millones de dólares en East Williamsburg contribuirá a consolidar la singular combinación de recursos residenciales, comerciales e industriales del vecindario, mediante el apoyo a proyectos que mejoran los espacios públicos, fortalecen la actividad económica local y crean nuevas oportunidades de vivienda. Al vincular los fondos de DRI y NY Forward con el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda, la gobernadora Hochul garantiza que la revitalización y el crecimiento de la vivienda vayan de la mano. Las sólidas instituciones comunitarias de East Williamsburg, su diverso corredor de pequeñas empresas y su rico patrimonio industrial lo posicionan favorablemente para aprovechar esta inversión en pro de la vitalidad económica a largo plazo y una mayor calidad de vida para los residentes actuales y futuros”.

La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA), Doreen M. Harris, dijo: “La gobernadora Hochul está impulsando inversiones estratégicas en comunidades de todo el estado para transformar los espacios donde los neoyorquinos trabajan, viven y se divierten. Espero con interés ver cómo la comunidad de East Williamsburg, en Brooklyn, aprovecha las soluciones de construcción modernas y sostenibles más innovadoras para reinventar sus espacios comunitarios y crear vibrantes centros económicos”.

Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, Félix V. Matos Rodríguez y William D. Rahm, dijeron: “La combinación de pequeñas empresas, tradición manufacturera e instituciones comunitarias sólidas de East Williamsburg la convierten en una parte vital de la economía y la cultura de la ciudad de Nueva York. Esta financiación ayudará al barrio a consolidar su dinamismo, apoyar el crecimiento inclusivo e impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los residentes, los trabajadores y las empresas locales”.

Alberto Valentín, director ejecutivo de Graham Avenue BID, dijo: “Este premio DRI es un gran logro para Williamsburg, así como un reconocimiento a la sólida colaboración del gobierno del estado de Nueva York con las comunidades locales, un triunfo del potencial positivo de la colaboración y el desarrollo de capacidades, y una muestra de la promesa de que los socios comunitarios trabajen juntos en apoyo de nuestros corredores comerciales del centro de la ciudad”.

El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, dijo: “Esta inversión de 20 millones de dólares de la gobernadora Hochul es una victoria rotunda para las generaciones de familias, trabajadores, pequeños empresarios y organizaciones comunitarias que han construido East Williamsburg y lo han apoyado a lo largo de décadas de cambios. Esta inversión nos recuerda que podemos pedir a nuestros líderes que hagan grandes cosas y esperar que cumplan. Y gracias a esta financiación de la Iniciativa de Revitalización del Centro, lo haremos. East Williamsburg será un lugar más habitable, nuestros negocios recibirán mayor apoyo y nuestro espacio público reflejará mejor las necesidades de los residentes locales. Me enorgullece haber liderado esta solicitud junto con Graham Ave BID y Grand St BID en nombre de la comunidad de East Williamsburg”.

La concejala Jennifer Gutiérrez, dijo: “En las últimas dos décadas, el norte de Brooklyn ha construido una cantidad significativa de viviendas. Sin embargo, East Williamsburg experimentó el fracaso de proyectos urbanísticos que pusieron en peligro su costo de vida y desplazaron a muchos residentes negros y latinos de larga data. Gracias a esta subvención de 20 millones de dólares, los residentes de East Williamsburg trabajarán juntos, con pequeños negocios, expertos en planificación y otros actores. Las partes interesadas se unen para implementar una visión que ayude a resolver nuestra crisis de vivienda asequible. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por esta oportunidad y al presidente del distrito, Antonio Reynoso, por su compromiso para que esto se haga realidad”.

La senadora estatal Julia Salazar dijo: “Con su diversa mezcla de familias trabajadoras, pequeñas empresas y raíces industriales, East Williamsburg es una excelente opción para la Iniciativa de Revitalización del Centro. Agradezco a la gobernadora esta inversión de 20 millones de dólares, que aumentará la asequibilidad de nuestro vecindario, fortalecerá nuestra economía local y protegerá nuestra diversidad”.

La asambleísta Maritza Davila dijo: “East Williamsburg es una comunidad vibrante, construida por familias trabajadoras, pequeños negocios, inmigrantes, artistas e instituciones vecinales de larga tradición. Esta inversión de 20 millones de dólares, a través de la Iniciativa de Revitalización del Centro y el Programa NY Forward, representa una importante oportunidad para fortalecer el barrio, garantizando al mismo tiempo que la revitalización beneficie a los residentes y negocios que han contribuido a forjar su identidad durante generaciones. Agradezco a la gobernadora Hochul por impulsar el potencial de East Williamsburg y por invertir en proyectos que pueden ampliar las oportunidades de vivienda, mejorar los espacios públicos, apoyar a los negocios locales y elevar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

East Williamsburg, en Brooklyn, iniciará ahora el proceso de elaboración de un Plan de Inversión Estratégica para revitalizar su centro urbano. Un Comité de Planificación Local, integrado por líderes comunitarios y otras partes interesadas, encabezará este esfuerzo, con el respaldo de un equipo de expertos del sector privado y planificadores estatales. El Plan de Inversión Estratégica orientará la asignación de los fondos de la subvención de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI, por sus siglas en inglés) hacia proyectos de revitalización que estén listos para su ejecución, impulsando así la visión de la comunidad para su centro urbano y permitiéndole aprovechar y ampliar la inversión realizada por el Estado.

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de la Ciudad de Nueva York llevó a cabo un exhaustivo y competitivo proceso de revisión de las propuestas presentadas por los Presidentes de los Distritos (Boroughs) y sus respectivas comunidades en toda la ciudad, evaluando todos los criterios pertinentes antes de designar a esta comunidad de Brooklyn como su candidata oficial.

Acerca de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI)

La Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI) se creó en 2016 con el objetivo de acelerar y ampliar la revitalización de los centros urbanos y barrios de las diez regiones del estado, para que estos sirvan como centros de actividad y catalizadores de la inversión. Liderada por el Departamento de Estado (DOS) —con la asistencia de Empire State Development, Homes and Community Renewal y NYSERDA—, la DRI representa una estrategia innovadora y sin precedentes basada en el principio de "planificar para luego actuar"; esta estrategia combina la planificación estratégica con la implementación inmediata, dando como resultado centros urbanos compactos y transitables a pie. Dichos centros constituyen un elemento clave para ayudar al Estado de Nueva York a reconstruir su economía tras los efectos de la pandemia de COVID-19, además de contribuir a la reducción de emisiones mediante el fomento del uso del transporte público y la disminución de la dependencia de los vehículos privados. A lo largo de nueve rondas, la DRI habrá otorgado un total de 1,000 millones de dólares a 99 comunidades distribuidas por todas las regiones del Estado. El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2027 destina 100 millones de dólares en fondos para la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

Acerca del Programa NY Forward

Anunciado inicialmente como parte del Presupuesto de 2022, el programa NY Forward fue creado por la Gobernadora Hochul con el fin de aprovechar y dar continuidad al impulso generado por la DRI. Este programa opera en coordinación con la DRI para acelerar y ampliar la revitalización de los centros urbanos de menor tamaño y de las zonas rurales de todo el Estado, garantizando así que todas las comunidades puedan beneficiarse de los esfuerzos de revitalización estatales, independientemente de su tamaño, carácter, necesidades o desafíos particulares.

Las comunidades participantes en el programa NY Forward reciben el apoyo de un consultor profesional en planificación y de un equipo de expertos de las agencias estatales —liderado por el DOS— para elaborar un Plan de Inversión Estratégica. Dicho plan incluye un conjunto de proyectos transformadores, complementarios y de ejecución inmediata. Los proyectos de NY Forward se ajustan adecuadamente a la escala de cada comunidad; estos proyectos pueden incluir la renovación y reurbanización de edificios, nuevas construcciones, la creación de espacios públicos nuevos o mejorados, y otras iniciativas que realcen las cualidades culturales e históricas específicas que definen y distinguen el encanto de pueblo pequeño característico de estos municipios. A lo largo de cuatro rondas, el programa NY Forward habrá otorgado un total de 340 millones de dólares a 77 comunidades de todas las regiones del estado. El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2027 destina 100 millones de dólares en fondos para NY Forward.