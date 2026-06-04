El Senador Dave Cortese Aplaude la Acción de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad Para Avanzar en el…

SACRAMENTO, CA — El Senador Estatal de California Dave Cortese (D-San José) acogió con satisfacción la aprobación, por parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California, del contrato de construcción de vías y sistemas, así como su decisión de colaborar con la empresa Plenary en el desarrollo de un marco de asociaciones público-privadas para el Tren de Alta Velocidad de California.

"La reciente acción de la Junta Directiva de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California marca otro paso importante hacia la entrega de un sistema de transporte moderno y sostenible para California", declaró Cortese. "El contrato de vías y sistemas hace avanzar una infraestructura crítica, mientras que la exploración de asociaciones público-privadas puede ayudar a maximizar el potencial económico de esta inversión transformadora".

Cortese señaló que las acciones de la Autoridad reflejan los objetivos del Proyecto de Ley del Senado 545, una legislación de su autoría destinada a examinar las oportunidades de desarrollo económico a lo largo del corredor del tren de alta velocidad. El proyecto de ley proponía estudiar estrategias tales como la captura del valor del suelo, los incentivos al desarrollo y las asociaciones público-privadas, con el fin de generar ingresos que pudieran respaldar la construcción, las operaciones y el mantenimiento a largo plazo del proyecto.

"El tren de alta velocidad es más que un proyecto de transporte: es un corredor de desarrollo económico", afirmó Cortese. "Al planificar estratégicamente el crecimiento en torno a las estaciones y a lo largo de la ruta, podemos atraer inversión privada, crear empleos, fomentar la vivienda y fortalecer el éxito a largo plazo del sistema".

El Senador Dave Cortese representa al Distrito15° Senatorial, que abarca la Ciudad de San José y gran parte del Condado de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. Visite el Portal web del Senador Cortese: https://sd15.senate.ca.gov