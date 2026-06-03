Experience world-class fishing in Colorado for free, June 6-7
Experience why people get hooked on fishing in Colorado.DATE: June 3, 2026
DENVER — Colorado Parks and Wildlife (CPW) invites resident and nonresident anglers of all ages to participate in Free Fishing Weekend. On June 6-7, 2026, Colorado fishing license and Habitat Stamp requirements are waived, allowing anyone to fish in Colorado’s 6,000 miles of streams and over 1,300 lakes and reservoirs for free.
Colorado offers a diverse range of fishes, including over 35 warm- and cold-water species that live in some of the nation's most scenic bodies of water. Colorado offers Gold Medal and Quality Waters for anglers. CPW fish management biologists have identified and nominated these waters based on fish sampling records, creel surveys and professional biological assessments. To find fishing locations, stocking reports and other resources, use the CPW Fishing Atlas or visit cpw.state.co.us/fishing
All Colorado fishing regulations still apply as outlined in the 2026 Colorado Fishing Brochure (Pesca en Colorado En Español). Anglers are required to follow any posted signage regarding water or fishing closures.
“Fishing is a great activity to share with family and friends, and the perfect chance to get outside and enjoy Colorado’s natural resources," said Angler Education Coordinator Andre Egli. "If you are new to fishing, a variety of beginner classes are offered around the state. Classes are available for new anglers, families or seasoned anglers that want to learn a new technique like fly fishing."
Join Colorado’s vibrant fishing community by participating in CPW-hosted fishing classes, events and tournaments at Colorado state parks and state wildlife areas. Events are posted on the CPW Event Calendar. Stay updated on fishing news in Colorado by subscribing to the CPW Fishing eNews and Fishing Report for monthly fishing stories, stocking reports and fishery surveys.
For more outdoor fun, the public is invited to attend the free annual Get Outdoors Day family recreation festival on Saturday, June 6 (9 a.m.- 2 p.m.) at Prospect Lake in Colorado Springs’ Memorial Park. As part of the festival, CPW is giving away free fishing poles, bait and instructions to the first 650 kids ages 15 and under who attend. Disfruta la pesca de clase mundial en Colorado gratis, del 6 al 7 de junio
DENVER - Colorado Parks and Wildlife (Parques y Vida Silvestre de Colorado) invita a pescadores, residentes y no residentes de todas las edades a participar en el Fin de Semana de Pesca Gratuita. Durante los días 6 y 7 de junio de 2026, todos podrán pescar gratis y estarán exentos de los requisitos de licencia de pesca y del sello de hábitat, lo que convierte el evento en verdaderamente inclusivo.
Colorado ofrece una amplia gama de especies de peces para pescar, con más de 35 especies (tanto de aguas cálidas como de aguas frías) en algunos de sus cuerpos de agua más pintorescos. Pesca en cualquier lugar de sus 9.600 kilómetros de arroyos y en más de 1.300 lagos y embalses. Para encontrar lugares de pesca, informes de abastecimiento y recursos, visita cpw.state.co.us/fishing.
Todas las regulaciones de pesca de Colorado siguen aplicándose tal como se describen en el Folleto de Pesca de Colorado 2026. Los pescadores deben seguir cualquier señalización publicada sobre cierres de agua o de pesca.
“La pesca es una actividad fantástica para compartir con familiares y amigos y la oportunidad perfecta para disfrutar al aire libre de los recursos naturales de Colorado”, dijo Andre Egli, coordinador de Educación para Pescadores de CPW. “Si eres nuevo en la pesca, se ofrecen diversas clases para principiantes en todo el estado. Hay clases disponibles para pescadores noveles, familias o pescadores experimentados que quieran aprender una nueva técnica, como la pesca con mosca”.
Únete a la vibrante comunidad pesquera de Colorado participando en las próximas clases, eventos y torneos de pesca de CPW que figuran en el Calendario de eventos de CPW.
Para más diversión al aire libre, se invita al público a asistir al festival anual y gratuito de recreación familiar el sábado 6 de junio (de 9 a 2AM) en Prospect Lake en el Memorial Park de Colorado Springs. Como parte del festival, CPW regalará cañas de pescar, carnada e instrucciones gratuitas a los primeros 650 niños de 15 años o menos que asistan.
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