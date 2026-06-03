Excel Dryer alerta clientes em todo o mundo sobre secadores de mãos XLERATOR® falsificados

Não se deixe enganar por secadores de mãos de imitação; você recebe aquilo pelo que paga

A tecnologia patenteada dos secadores de mãos XLERATOR oferece desempenho superior, com tempos de secagem mais rápidos verificados por terceiros e menor consumo de energia.” — William Gagnon, vice-presidente executivo e COO da Excel Dryer

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Secadores de mãos XLERATORfalsificados continuam aparecendo em plataformas de comércio eletrônico como Amazon, Alibaba e eBay, muitas vezes com preços inferiores aos modelos XLERATOR originais, patenteados e de alta eficiência. No entanto, você recebe aquilo pelo que paga. A Excel Dryer, Inc. está lançando uma nova iniciativa para ajudar clientes a identificar unidades falsificadas e verificar sua autenticidade.Embora os secadores de imitação possam custar menos inicialmente, os clientes acabam pagando mais ao longo do tempo devido ao maior consumo de energia, falhas, reparos e substituições, já que as garantias geralmente são limitadas a apenas um ano.“A tecnologia patenteada dos secadores de mãos XLERATOR oferece desempenho superior, com tempos de secagem mais rápidos verificados por terceiros, menor consumo de energia e garantia de sete anos para todas as peças”, afirmou William Gagnon, vice-presidente executivo e COO da Excel Dryer.Os autênticos secadores de mãos XLERATOR são fabricados nos Estados Unidos e contam com controles ajustáveis de som, velocidade e temperatura, filtragem opcional eHEPAe uma ampla variedade de acabamentos e opções de personalização. Além disso, possuem certificações e documentação reconhecidas pelo setor, incluindo Made in USA Certified Declaraciones de Producto para la Salud (HPD) , além de atenderem aos padrões globais de segurança UL, CE e RoHS.Apesar de uma decisão favorável da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, decisão favorável da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, emitida em 2017, que bloqueou a importação e venda de secadores de mãos XLERATOR falsificados que infringiam os direitos de propriedade intelectual da Excel Dryer nos Estados Unidos, unidades réplicas continuam surgindo em marketplaces internacionais e canais globais de distribuição, onde a fiscalização pode variar conforme a região.Os clientes devem observar diversos sinais de alerta, incluindo desempenho inferior, custos operacionais mais elevados e ausência de certificações de segurança ou sustentabilidade. (Ver tabela em anexo)Os secadores de mãos XLERATOR falsificados frequentemente não possuem o desempenho, os padrões de segurança e as certificações verificadas exigidas por instalações comerciais de qualidade. Muitas unidades réplicas não secam as mãos adequadamente, resultando em uma experiência inferior para o usuário e comprometendo a higiene, já que mãos molhadas têm 1.000 vezes mais probabilidade de transferir germes do que mãos secas.Os autênticos secadores de mãos XLERATOR são projetados para oferecer confiabilidade, durabilidade, eficiência energética e operação segura, proporcionando aos gestores de instalações confiança tanto no desempenho quanto no valor de longo prazo.Para mais informações sobre como identificar secadores de mãos falsificados e réplicas, visite o recurso de verificação da Excel Dryer.Sobre a Excel Dryer, Inc.A Excel Dryer é uma empresa familiar que revolucionou o setor com a invenção do secador de mãos XLERATOR, estabelecendo um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente.Há mais de 50 anos, a Excel fabrica soluções de secagem de mãos produzidas nos Estados Unidos que são confiáveis, econômicas, seguras e sustentáveis. Com suporte de um serviço de atendimento ao cliente líder no setor, os produtos Excel Dryer podem ser adquiridos por meio de uma rede global de representantes de vendas e distribuidores. Saiba mais em exceldryer.com.###

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