Excel Dryer advierte a clientes de todo el mundo sobre secadores de manos XLERATOR® de imitación

No se deje engañar por secadores de manos de imitación; obtiene lo que paga

La tecnología patentada de los secadores de manos XLERATOR ofrece un rendimiento superior con tiempos de secado más rápidos verificados por terceros y menor consumo de energía.” — William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones (COO)

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- PARA PUBLICACIÓN INMEDIATAJunio 03, 2026Christina Hager or Michelle Abdow413-787-1133Chager@marketmentors.comExcel Dryer advierte a clientes de todo el mundo sobre secadores de manos XLERATORde imitaciónNo se deje engañar por secadores de manos de imitación; obtiene lo que pagaEAST LONGMEADOW, Massachusetts – Los secadores de manos XLERATORde imitación continúan apareciendo en sitios de comercio electrónico como Amazon, Alibaba y eBay, a menudo a precios más bajos que los modelos XLERATOR originales, patentados y de alta eficiencia. Sin embargo, obtiene lo que paga. Excel Dryer, Inc. está lanzando una nueva iniciativa para ayudar a los clientes a identificar unidades de imitación y verificar su autenticidad.Aunque los secadores de imitación pueden costar menos inicialmente, los clientes terminan pagando más con el tiempo debido al mayor consumo de energía, averías, reparaciones y reemplazos, ya que sus garantías suelen estar limitadas a solo un año.“La tecnología patentada de los secadores de manos XLERATOR ofrece un rendimiento superior con tiempos de secado más rápidos verificados por terceros, menor consumo de energía y está respaldada por una garantía de siete años para todas las piezas”, afirmó William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones (COO) de Excel Dryer.Los auténticos secadores de manos XLERATOR se fabrican en Estados Unidos y cuentan con controles ajustables de sonido, velocidad y calor, filtración opcional eHEPAy una amplia variedad de acabados y opciones de personalización. Además, están respaldados por certificaciones y documentación líderes en la industria, incluyendo Made in USA Certified Declaraciones de Producto para la Salud (HPD) , y cumplen con normas internacionales de seguridad como UL, CE y RoHS.A pesar de una resolución favorable emitida en 2017 por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que bloqueó la importación y venta de secadores de manos XLERATOR de imitación que infringían los derechos de propiedad intelectual de Excel Dryer en Estados Unidos, las unidades réplica continúan apareciendo en mercados internacionales de comercio electrónico y canales globales de distribución donde la aplicación de las normativas puede variar según la región.Los clientes deben estar atentos a varias señales de advertencia, entre ellas un menor rendimiento, mayores costos operativos y la ausencia de certificaciones de seguridad o sostenibilidad. (VER TABLA ADJUNTA)Los secadores de manos XLERATOR de imitación a menudo carecen del rendimiento, las normas de seguridad y las certificaciones verificadas requeridas para instalaciones comerciales de prestigio. Muchas unidades réplica no secan las manos completamente, lo que genera una experiencia de usuario deficiente y compromete la higiene, ya que las manos húmedas tienen 1,000 veces más probabilidades de transferir gérmenes que las manos secas.Los auténticos secadores de manos XLERATOR están diseñados para ofrecer confiabilidad, durabilidad, eficiencia energética y funcionamiento seguro, brindando a los propietarios de instalaciones confianza tanto en el rendimiento como en el valor a largo plazo.Para obtener más información sobre cómo identificar secadores de manos de imitación y réplicas, visite el recurso de verificación de Excel Dryer.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente.Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por un servicio al cliente líder en la industria, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red global de representantes de ventas y distribuidores.Obtenga más información en exceldryer.com.###

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